México

Roberto Velasco y Ronald Johnson revisan agenda bilateral en medio de tensiones por el T-MEC

El diálogo diplomático ocurre mientras ambos gobiernos analizan cambios y retos del acuerdo comercial

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México y Estados Unidos mantienen diálogo diplomático mientras avanzan las conversaciones sobre el futuro del T-MEC.
México y Estados Unidos mantienen diálogo diplomático mientras avanzan las conversaciones sobre el futuro del T-MEC.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para dar seguimiento a la agenda bilateral entre ambos países, en un contexto marcado por las negociaciones y diferencias en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante el encuentro, ambas partes destacaron la importancia de mantener los canales de comunicación y la coordinación institucional, bajo principios de respeto a las soberanías, confianza mutua y responsabilidad compartida, mientras avanzan las conversaciones sobre temas comerciales y económicos.

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La reunión ocurre previo a nuevas etapas de diálogo entre México y Estados Unidos sobre el futuro del acuerdo comercial, donde el gobierno mexicano ha señalado que buscará acuerdos de fondo que permitan fortalecer la integración regional sin afectar los intereses nacionales.

Información en desarrollo...

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