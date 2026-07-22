Jalisco logra 128 vinculaciones a proceso por agresiones contra mujeres en los primeros 15 días de julio

Las manos de un hombre aparecen juntas y sujetas por esposas metálicas contra un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco obtuvo 128 autos de vinculación a proceso contra presuntos agresores de mujeres durante la primera quincena de julio de 2026, en el marco de un despliegue operativo y jurídico que abarcó diversos municipios del estado.

Según datos revelados este 21 de julio por la Fiscalía del Estado de Jalisco, la mayoría de los casos involucraron a integrantes del núcleo familiar o conocidos de las víctimas, con hechos registrados entre los años 2022 y 2026.

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Violencia familiar concentró 108 de las carpetas de investigación

Las carpetas de investigación desahogadas registraron violencia familiar como el delito predominante, con 108 casos. El patrón reflejó que los agresores no eran, en la mayoría de los casos, personas ajenas a las víctimas: el vínculo familiar o de conocidos fue la constante en los expedientes abiertos.

El resto de los delitos procesados se distribuyó de la siguiente manera, para dar un total de 127 indagatorias por 128 persuntos responsables:

7 carpetas por delitos contra la dignidad de las personas

3 carpetas por violación

2 carpetas por violación a la intimidad sexual

2 carpetas por amenazas

1 carpeta por ciberacoso

1 carpeta por daño a las cosas

1 carpeta por inducción o ayuda al suicidio feminicida

1 carpeta por lesiones

1 carpeta por parricidio

La presencia de delitos como el ciberacoso y la violación a la intimidad sexual dentro del expediente reflejó que la violencia contra las mujeres no se limitó al entorno físico, sino que también se extendió al ámbito digital.

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Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan concentraron la mayor carga procesal

La distribución territorial de las 127 carpetas de investigación mostró que ninguna región del estado quedó al margen del fenómeno. Los municipios con mayor volumen de casos procesados fueron:

34 casos en agencias regionales del estado

29 casos en Guadalajara

21 casos en San Pedro Tlaquepaque

13 casos en Zapopan

13 casos en Tonalá

11 casos en Tlajomulco de Zúñiga

6 casos en Puerto Vallarta

Primer plano de la sirena de una patrulla encendida, iluminando la calle con destellos rojos y azules durante un operativo nocturno. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona metropolitana de Guadalajara concentró la mayor parte de la actividad procesal, con los municipios conurbados sumando en conjunto más de la mitad de las carpetas desahogadas en el periodo.

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Citaciones, aprehensiones y flagrancias: así se condujo a los imputados ante el juez

Para llevar a los 128 imputados ante la autoridad judicial, la Fiscalía del Estado empleó distintas vías. La citación fue el mecanismo más utilizado: 99 personas comparecieron por esa vía. En paralelo, se ejecutaron 22 ordenes de aprehensión, se concretaron dos detenciones en flagrancia y se solventaron cinco reposiciones de procedimiento.

Una vez presentados ante el juez, las resoluciones en materia de medidas cautelares quedaron distribuidas así:

58 imputados recibieron medidas cautelares distintas a la prisión

52 imputados obtuvieron la suspensión condicional del proceso

12 imputados fueron sujetos a prisión preventiva justificada

4 imputados quedaron bajo prisión preventiva oficiosa

2 asuntos en los que el juez no impuso medida alguna

La suspensión condicional del proceso, autorizada en 52 casos, implica que los imputados deben cumplir condiciones específicas fijadas por el juez para evitar continuar con el proceso penal. Su aplicación en casi la mitad de los casos reflejó el uso de salidas alternas dentro del sistema de justicia.

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La vicefiscalía especializada como eje de la persecución penal con enfoque de género

El despliegue que derivó en las 128 vinculaciones a proceso fue coordinado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, instancia creada para atender de forma diferenciada los delitos que afectan a estos grupos. La operación abarcó del primero al 15 de julio de 2026 e involucró tanto trabajo de campo como gestión jurídica ante los juzgados.

Una mujer cabizbaja se encuentra de pie mientras una figura masculina sombría la abraza por la espalda con un gesto opresivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía señaló que las acciones se condujeron con un enfoque transversal de derechos humanos y de género, lo que implica que cada carpeta fue analizada considerando las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y el contexto en que ocurrieron los hechos.

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