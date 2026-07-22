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Estacionamiento del Estadio Azteca abrirá para el Cruz Azul vs Puebla: así operará antes del juego

Los aficionados podrán llegar al Coloso de Santa Úrsula en sus vehículos, los cierres terminaron cuando acabó el Mundial

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Estacionamiento del Estadio Azteca abrirá para el Cruz Azul vs Puebla: así operará antes del juego (EFE/ Tomas Pérez)
Estacionamiento del Estadio Azteca abrirá para el Cruz Azul vs Puebla: así operará antes del juego (EFE/ Tomas Pérez)

El Estadio Ciudad de México concluyó con su actividad mundialista y ahora se alista para recibir a la afición de la Liga MX. En el inicio del torneo Apertura 2026, América, Cruz Azul y Atlante serán los equipos que jugarán sus partidos como local en el inmueble.

Luego de la polémica que generó la directiva Cementera en su intento por cambiar de sede para sus juegos de local, y mudarse al Estadio Ciudad de los Deportes sin éxito, La Máquina tuvo que conservar su localía en el Estadio Banorte, por lo que se alista para jugar su primer duelo como local.

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Cruz Azul recibirá al club Puebla como parte de las actividades de la Jornada 2 del campeonato; esta fecha se jugará a media semana debido a los compromisos que tienen Toluca y La Máquina el próximo sábado con el Campeón de Campeones. Y una de las novedades en la reanudación de actividades en el Estadio Azteca es que volverán a abrir el estacionamiento.

Cruz Azul jugará como local todo el Apertura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes (REUTERS)
Cruz Azul regresa al Estadio Azteca como local (REUTERS)

Estadio Azteca abrirá estacionamiento para el Cruz Azul vs Puebla

El estacionamiento del Estadio Azteca volverá a estar habilitado para la afición, durante el Mundial 2026 se suspendieron las actividades, pues parte del operativo de movilidad privilegió el traslado en transporte público, por lo que los fans no pudieron usar el estacionamiento.

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Con la reanudación de las actividades de la Liga MX, el inmueble volverá a permitir que los aficionados se estacionen. A través de redes sociales, la cuenta oficial del estadio compartió la información y actualización de cómo operará el espacio para vehículos.

De acuerdo con las autoridades del inmueble, el estacionamiento se habilitó tres horas antes del partido, además pidieron a los fanáticos tomar precauciones, pues los lugares de estacionamiento estarán sujetos a disponibilidad. “Habrá estacionamiento disponible a partir de las 16:00 horas en el Estacionamiento General, sujeto a disponibilidad”, se lee en el comunicado que compartieron.

(X/ @EstadioBanorte)
(X/ @EstadioBanorte)

Por otra parte, pidieron a los fans llegar con tiempo de anticipación para evitar cualquier inconveniente en su ingreso al estadio. “Información del partido Cruz Azul vs Puebla. El estacionamiento general del Estadio Banorte estará habilitado, sujeto a disponibilidad. Te recomendamos llegar con anticipación y tener listo tu boleto. Disfruta de la experiencia desde el primer momento”, se lee en la publicación.

Cruz Azul regresa al Estadio Azteca como local

Cruz Azul recibe a Puebla este martes 22 de julio en el Estadio Azteca por la jornada 2 del Apertura 2026, en un duelo entre dos equipos que arrancan con triunfo y que buscan sostener el paso perfecto desde las primeras fechas del torneo.

La Máquina vuelve a casa después de una remontada de 3-2 ante Atlético San Luis, mientras La Franja llega tras imponerse 1-0 a FC Juárez. Los dos clubes suman tres puntos y cierran la segunda fecha con la posibilidad de mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Infografía con una ilustración del Estadio Banorte, varios bloques de texto y siete grupos de íconos ilustrativos.
Una infografía ilustra el nuevo ciclo del Estadio Banorte en la Liga MX después del Mundial 2026, que involucra reestructuración administrativa, conflictos legales con palcohabientes y la redefinición de equipos locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido enfrenta al campeón del futbol mexicano con un rival que también dejó buenas sensaciones en su debut. El encuentro forma parte de los compromisos que marcarán el inicio de la Jornada 2.

Cruz Azul mostró en su estreno argumentos para defender el título, aunque pasó por un arranque adverso en su visita a San Luis. El conjunto celeste recibió el primer golpe al minuto 46, cuando Sébastien Salles-Lamonge sacó un disparo que superó a Kevin Mier para el 1-0.

La desventaja se amplió al 50. Rafael Llorente aprovechó un descuido defensivo, entró al área y definió para el 2-0, un marcador que perfilaba una derrota en el inicio del torneo para el equipo dirigido por Joel Huiqui.

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