México

La psicología dice que las personas que saludan a sus vecinos no lo hacen solo por amabilidad: son más empáticos y muestran mayor seguridad

Los especialistas asocian esa costumbre con habilidades sociales, inteligencia emocional y humildad, además de una disposición amable para convivir con quienes comparten el entorno diario

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Una mujer de espaldas, con suéter beige y jeans, levanta una mano en saludo. Al fondo, difuminada, otra mujer saluda desde la puerta de una casa antigua.
La psicología vincula saludar a los vecinos con bienestar, salud mental y mayor convivencia en el entorno cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicología lo ha confirmado, saludar a los vecinos con un “buenos días” o una sonrisa no solo expresa cortesía sino que va mucho más allá y es un rasgo que puede revelar mucho de la persona que lo hacer: desde empatía hasta necesidad de sentir pertenencia.

Especialistas en esta disciplina lo vincula con bienestar, salud mental y una mayor convivencia dentro del entorno cotidiano, porque ese gesto breve ayuda a que las personas se sientan reconocidas, reduce la incertidumbre en los primeros contactos y refuerza la percepción de pertenecer a una comunidad.

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Así lo afirman distintas investigaciones que coinciden en que estas interacciones de proximidad no exigen conversaciones largas ni un conocimiento profundo entre quienes viven cerca. Lo que importa es el reconocimiento mutuo, una señal básica de apertura y respeto que puede volver más amable la vida en un edificio o en un barrio.

Los datos difundidos por Cordis, con base en estudios del Índice Nacional de Salud y de grupo Bienestar de Gallup, señalan que las personas que saludan a sus vecinos suelen registrar un mayor bienestar que quienes casi no conviven con ellos.

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Esa costumbre también aparece asociada con mejores resultados en varias áreas: bienestar social, salud física, estabilidad profesional y percepción de seguridad al salir de casa.

Una mujer sonriente, con abrigo beige y bufanda, levanta una mano para saludar a alguien en una calle concurrida con peatones y árboles de otoño.
Dan Witters, del índice de Gallup, afirma que un saludo habitual aumenta la posibilidad de futuras interacciones y fortalece el sentido de comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El saludo funciona como una señal de reconocimiento y seguridad

Las antes citadas no son las únicas investigaciones que lo afirman, la revista especializada Cottonwood Psychology señala que los pequeños gestos de cortesía ayudan a que las personas se sientan bienvenidas y cómodas, sobre todo cuando llegan a un lugar nuevo o todavía no conocen a quienes tienen alrededor. Desde esa perspectiva, un saludo cordial comunica que la otra persona fue vista y reconocida.

Los especialistas explicaron que ese gesto reduce la incertidumbre que puede aparecer en los primeros contactos. También señalaron que responde a una necesidad humana básica: sentirse parte de un grupo y percibir que el entorno es seguro, aun cuando la relación sea superficial.

Ese punto responde a la pregunta central sobre cómo son las personas que siempre saludan a sus vecinos: suelen mostrar cercanía, respeto y disposición para convivir de manera amable. La publicación añade que esa conducta también suele relacionarse con buenas habilidades sociales y una inteligencia emocional desarrollada.

Otro rasgo que Cottonwood Psychology atribuye a este hábito es la humildad. Quienes saludan con naturalidad, según esa valoración, no suelen hacer distinciones por estatus o trabajo y tratan con el mismo respeto al vecino, al repartidor o a cualquier otra persona con la que se cruzan.

Hombre asiático sonriente de camisa vaquera y cárdigan gris estrecha la mano de alguien. Detrás, un grupo diverso de amigos sonríe en una reunión al aire libre.
Cottonwood Psychology indica que los gestos de cortesía hacen que las personas se sientan bienvenidas y reducen la incertidumbre en los primeros contactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conexión vecinal aparece ligada a menos aislamiento

Por su parte, la Universidad de Michigan también vincula la conexión social en el vecindario con una mejor salud mental e incluso con algunos aspectos de la salud física. Su investigador Eric Kim sostuvo que muchos factores del entorno influyen en el bienestar y que contar con relaciones positivas cerca de casa puede funcionar como un elemento protector.

Kim explicó que, cuando existe un clima de confianza y cercanía, resulta más fácil sentirse acompañado, disminuir la sensación de aislamiento y enfrentar mejor las dificultades de todos los días. Bajo esa lógica, un saludo puede ser el primer paso para formar una red de apoyo.

El valor de este gesto está en su constancia y en su sencillez. No requiere tiempo extra ni esfuerzo especial, pero sí puede modificar la manera en que una persona se relaciona con quienes comparten su espacio cotidiano.

En esa lectura, saludar a los vecinos opera como un microacto de convivencia: una acción breve que favorece vínculos positivos y ayuda a construir comunidades más cohesionadas.

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