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El SAT comienza a publicar listas de contribuyentes que incurrieron en estas irregularidades

Los contadores públicos informaron que las autoridades tributarias están exhibiendo a contribuyentes con trámites irregulares

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El SAT publicó las listas de contribuyentes que emitieron facturas falsas. Crédito: X/ @SATMX
El SAT publicó en el DOF las listas de contribuyentes que emitieron facturas falsas. Crédito: X/ @SATMX

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), desde el pasado 10 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las primeras listas de los contribuyentes que “no desvirtuaron la presunción de emisión de CFDI falsos”.

Ante esta situación, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos recomendó a los contribuyentes estar atentos a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, pues quienes hayan recibido comprobantes fiscales emitidos por personas incluidas en los listados ahí publicados tendrán la obligación de corregir los efectos fiscales correspondientes a través de una declaración complementaria.

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Ludivina Lejia Rodríguez, presidenta del IMCP, explicó que si en un lapso de 30 días naturales, los contribuyentes no regularizan su documentación fiscal, ni podrán emitir nuevos comprobantes fiscales.

“Para ello, contarán con un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación en el DOF. En caso de no hacerlo, la autoridad fiscal restringirá temporalmente el uso de los certificados de sello digital para la emisión de comprobantes fiscales”, advirtió Lejia Rodríguez ante medios de comunicación.

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Estos fueron los primeros contribuyentes en ser exhibidos

Por su parte, el vicepresidente de fiscal del IMCP, Luis Carlos Figueroa Moncada, reveló que el pasado 10 de julio fueron publicados tres contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes.

Figueroa Moncada detalló que los tres contribuyentes publicados fueron: Alianza Corporativa Camarence, A.C., Asociación Patronal Región Zamora, A.C. y Confederación De Servidores Públicos de los Poderes De Los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de la República Mexicana.

Ludivina Rodríguez, presidenta del IMCP, compartió información sobre emitir facturas falsas. Crédito: X/ @IMCP
Ludivina Rodríguez, presidenta del IMCP, compartió información sobre las consecuencias de emitir facturas falsas. Crédito: X/ @IMCP

“En consecuencia, los contribuyentes que hayan recibido CFDI emitidos por cualquiera de los tres contribuyentes incluidos en el listado del 10 de julio deberán presentar la declaración complementaria a más tardar el 9 de agosto”, advirtió Figueroa Moncada.

Si los contribuyentes no presentan sus declaraciones complementarias, a partir del 10 de agosto el SAT tendrá facultades para restringir temporalmente su CSD, y si después de esa acción no subsanan o desvirtúan dicha situación dentro de los siguientes 40 días, “la autoridad podrá dejar sin efectos de manera definitiva el certificado”.

Le tocará a los contribuyentes solucionar este problema fiscal, por lo que es necesario que se acerquen a sus contadores para que puedan verificar si no aparecen en las listas y, de ser el caso, emitir el comprobante complementario en el lapso establecido por la ley.

A casi 60 mil contribuyentes el SAT les canceló sellos

Además, el vicepresidente de fiscal del IMCP destacó que estas primeras listas son diferentes a las que se hacen trimestralmente de los contribuyentes a los que el SAT canceló definitivamente los CSD.

“La actualización más reciente del listado se publicó en abril de 2026 e incluye un total de 58 mil 195 contribuyentes con el Certificado de Sello Digital sin efectos”, manifestó el experto,

Los grandes contribuyentes son un sector importante en la recaudación de impuestos. Crédito: X/ @SATMX
Los grandes contribuyentes son un sector importante en la recaudación de impuestos del SAT. Crédito: X/ @SATMX

Los representantes del IMCP destacaron que el SAT canceló de forma definitiva los sellos digitales de casi 60 mil contribuyentes que no lograron corregir ni desvirtuar inconsistencias detectadas en actos de fiscalización dentro de un plazo de 40 días.

Mientras que en el periodo de entre enero y mayo de 2026, del total de acciones de entrevistas de vigilancia profunda, el 4.8 por ciento (cuatro mil 353 contribuyentes) concluyeron en la cancelación definitiva del certificado de sello digital.

De no ser por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miles de contribuyentes, tal vez, no sabrían que el SAT comenzó a emitir listas de los contribuyentes que emitieron facturas falsas.

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