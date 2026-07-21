México

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán va a juicio contra “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen

El encargado del despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, confirmó que las negociaciones para un acuerdo abreviado con la defensa del imputado no prosperaron

Guardar
Google icon
El Licenciado - Carlos Manzo - Uruapan
Foto: Facebook / Fiscalía de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) descartó un posible procedimiento abreviado contra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, y anunció este martes 21 de julio que esperan la fijación de la audiencia intermedia para llevar el caso a juicio oral.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho tras la licencia del Fiscal Carlos Torres Piña, respondió a reporteros que la defensa de “El Licenciado” había solicitado reuniones para explorar un acuerdo abreviado, el cual habría implicado que el imputado aceptara su culpabilidad. El acuerdo no se concretó.

PUBLICIDAD

Fiscalía asegura que la investigación es sólida

Vega Rodríguez sostuvo que la institución está lista para llevar el caso a juicio. La investigación, dijo, combina trabajo de campo con evidencia científica, sin dar detalles sobre el tipo de pruebas.

Una periodista presente preguntó si la falta de captura de algunos implicados podría retrasar el proceso. El encargado del despacho fue directo: el caso contra “El Licenciado” está listo para presentarse ante un juez sin que eso dependa de ninguna aprehensión pendiente.

PUBLICIDAD

La conferencia donde Vega reveló el estado del caso fue realizada la mañana de este 21 de julio. Crédito: FGE Michoacán
La conferencia donde Vega reveló el estado del caso fue realizada la mañana de este 21 de julio. Crédito: FGE Michoacán

El proceso avanzará en cuanto el juzgado fije la fecha de la audiencia intermedia, etapa previa al juicio oral en el sistema penal acusatorio. No precisó cuándo podría quedar fijada esa fecha. La carpeta, subrayó, está consolidada y en condiciones de sostenerse en juicio.

Jorge Armando “N” es señalado por autoridades como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó en diciembre de 2025 que el imputado también habría operado para esa organización en Guanajuato, además de Michoacán.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Carlos ManzoUruapanEl LicenciadoMichoacánAsesinatoCJNGNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flor Vigna anuncia que deja de trabajar con la estilista Lau Styling

La joven manda mensaje antes del inicio de La Casa de los Famosos México 2026

Flor Vigna anuncia que deja de trabajar con la estilista Lau Styling

Pedro Sola insiste que “no es mala persona” tras la funa por los perritos

El conductor de Ventaneando continúa enfrentando señalamientos y críticas de todo tipo

Pedro Sola insiste que “no es mala persona” tras la funa por los perritos

Así está la calidad del aire de la CDMX este 21 de julio

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del ambiente en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

Así está la calidad del aire de la CDMX este 21 de julio

Felipe Calderón reacciona al arresto de Ernesto Ruffo y Morena le recuerda críticas al exgobernador

El exmandatario califica al gobierno como “autoritario” tras la detención del panista por huachicol fiscal

Felipe Calderón reacciona al arresto de Ernesto Ruffo y Morena le recuerda críticas al exgobernador

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de julio: manifestantes bloquean Eje 3 Sur en Granjas México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de julio: manifestantes bloquean Eje 3 Sur en Granjas México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana

Ernesto Ruffo Appel promueve amparo contra detención por huachicol fiscal

Motel donde tiktoker halló un cadáver y localizaron a Debanhi Escobar opera sin custodia pese a su historial

El riesgo que corren las hijas de “El Mayo” Zambada tras su sentencia, según analista de la UNAM

ENTRETENIMIENTO

Survivor México: así quedaron las tribus y la lista de inmunidad para la primera semana

Survivor México: así quedaron las tribus y la lista de inmunidad para la primera semana

Flor Vigna anuncia que deja de trabajar con la estilista Lau Styling

Pedro Sola insiste que “no es mala persona” tras la funa por los perritos

Letra completa de ‘Yo quiero fama’, la canción oficial de La Casa de los Famosos México 2026

Bárbara Mori, Natalia Téllez y Ximena Sariñana estrenarán nueva temporada de Las Azules, la serie policiaca inspirada en hechos reales

DEPORTES

Guillermo Ochoa anuncia su retiro y se despide del futbol tras su sexta Copa Mundial con México

Guillermo Ochoa anuncia su retiro y se despide del futbol tras su sexta Copa Mundial con México

Estos serían los primero rivales a los que se enfrentaría México con Rafa Márquez como DT

Cómo votar por Julián Quiñones en la FIFA para aparecer en el Once Ideal de Mundial 2026

Chivas: cuáles son los únicos dos equipos de la Liga MX que Gabriel Milito no ha podido derrotar

Memo Schutz responde si entrar a La Casa de los Famosos México puede afectar su reputación: “El deporte también es entretenimiento”