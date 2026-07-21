Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán va a juicio contra “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen

Foto: Facebook / Fiscalía de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) descartó un posible procedimiento abreviado contra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, y anunció este martes 21 de julio que esperan la fijación de la audiencia intermedia para llevar el caso a juicio oral.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho tras la licencia del Fiscal Carlos Torres Piña, respondió a reporteros que la defensa de “El Licenciado” había solicitado reuniones para explorar un acuerdo abreviado, el cual habría implicado que el imputado aceptara su culpabilidad. El acuerdo no se concretó.

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Fiscalía asegura que la investigación es sólida

Vega Rodríguez sostuvo que la institución está lista para llevar el caso a juicio. La investigación, dijo, combina trabajo de campo con evidencia científica, sin dar detalles sobre el tipo de pruebas.

Una periodista presente preguntó si la falta de captura de algunos implicados podría retrasar el proceso. El encargado del despacho fue directo: el caso contra “El Licenciado” está listo para presentarse ante un juez sin que eso dependa de ninguna aprehensión pendiente.

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La conferencia donde Vega reveló el estado del caso fue realizada la mañana de este 21 de julio. Crédito: FGE Michoacán

El proceso avanzará en cuanto el juzgado fije la fecha de la audiencia intermedia, etapa previa al juicio oral en el sistema penal acusatorio. No precisó cuándo podría quedar fijada esa fecha. La carpeta, subrayó, está consolidada y en condiciones de sostenerse en juicio.

Jorge Armando “N” es señalado por autoridades como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó en diciembre de 2025 que el imputado también habría operado para esa organización en Guanajuato, además de Michoacán.

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