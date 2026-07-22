Detienen a tres personas vinculadas con el secuestro de los 10 hombres asesinados en Zacatecas

Se trata de dos hombres y una mujer los detenidos, señalados como halcones el día de los hechos. Crédito: Gobierno de Zacatecas

Personal de inteligencia del Operativo Rastrillo detuvo a tres personas señaladas como halcones de las células del crimen organizado que operaron antes y durante la jornada violenta del pasado 18 de julio, cuando 10 hombres fueron secuestrados y localizados sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

Los detenidos fueron identificados como Leonel “N”, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años, originario de Durango; y Dulce “N”, menor de edad originaria del municipio de Jerez.

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Al momento de su detención, los tres circulaban por una brecha rumbo a la comunidad 6 de enero, en José María Morelos. En el vehículo se aseguraron metanfetaminas, marihuana, chalecos balísticos, seis cargadores calibre .223, 40 estrellas ponchallantas y cartuchos.

Las detenciones fueron informadas este 21 de julio por el secretario de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza y el secretario de Seguridad Pública Arturo Medina Mayoral en conferencia de prensa.

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En total, las operaciones derivadas del multihomicidio han dejado 5 personas detenidas con la implementación de las acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno.

Células de halconeo operaron con radios durante la jornada del 18 de julio

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, el general Mayoral, explicó en conferencia de prensa que los tres detenidos de este día se habrían comunicado mediante radios durante los secuestros, con la función de vigilar posibles despliegues de fuerzas de seguridad y ejercer resistencia en caso de que estos se produjeran. Afirmó que no hubo tal despliegue porque ningún familiar presentó denuncia de desaparición antes del hallazgo de los cuerpos.

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Cabe señalar que el gobierno estatal reconoció el pasado lunes 20 de julio la presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa en la entidad, y la investigación busca determinar cuál de los dos grupos ordenó la masacre. La Fiscalía General de Justicia del Estado trabaja con dos líneas: la posible colusión de servidores públicos locales y una red de extorsión.

Entre las diez víctimas figuraron el expresidente municipal de Sombrerete Ignacio Castrejón Valdez, el secretario de Desarrollo Social de Fresnillo Fidel Alvarado de la Torre, el bombero municipal Jesús Gerardo Muñetón Hernández, un DJ y cinco empresarios del sector de la construcción y la minería.

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Ocho eran originarios de Zacatecas y dos de Durango; ocho murieron por asfixia o estrangulamiento y dos por proyectil de arma de fuego.

Operativo Rastrillo suma cinco detenidos y múltiples aseguramientos desde el 19 de julio

Con las tres capturas de este 21 de julio, el Operativo Rastrillo acumuló cinco detenidos en total. El 19 de julio se realizó una detención en Pánuco y se aseguraron dos vehículos con reporte de robo, uno en ese municipio y otro en Vetagrande.

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Al día siguiente, un cateo en un inmueble de la capital del estado arrojó el aseguramiento de 124 dosis de cristal, 15 de cocaína, 15 envoltorios de marihuana y 6 cigarros de marihuana.

Ese mismo 20 de julio, en Fresnillo, fue detenido un hombre originario de Sinaloa conocido como “El Sinaloa”, a quien las autoridades también vinculan con el multihomicidio. Se le encontraron más de 800 dosis de cristal, 188 de marihuana, 12 de cocaína, un radio, 36 ponchallantas, un candado, un celular y una maleta. Se aseguraron tres vehículos.

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Este 21 de julio, un cateo en el municipio de Guadalupe arrojó 46 dosis de cristal. Al momento de la conferencia de prensa, una orden técnica de investigación adicional se desarrollaba en Fresnillo en coordinación con la Fiscalía General de la República. Las autoridades señalaron sus resultados serían dados a conocer al cierre de la diligencia.

Ante la pregunta de un periodista sobre la certeza del vínculo entre los detenidos y el multihomicidio, el general Medina Mayoral respondió que los propios arrestados declararon abiertamente a qué grupo o cártel pertenecían y qué función cumplieron durante los hechos. No precisó cuál de las personas lo dijo.

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El video atribuido a “Los Mayos” es falso: afirman autoridades

En redes sociales circuló un video en el que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos”, comandada por “El Mayito Flaco”, amenazaron al gobernador David Monreal y acusaron al gobierno de Zacatecas de tener vínculos con la delincuencia organizada.

Autoridades señalaron este 21 de julio que se trata de un montaje. (Crédito: Redes sociales)

Según autoridades, el material fue publicado aproximadamente media hora después de que concluyó la conferencia de prensa del 20 de julio y presenta irregularidades técnicas: el audio tiene una voz hablando y otra sobrepuesta.

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El general Medina Mayoral lo calificó de falso y con tintes políticos. El secretario de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza informó que el Centro Nacional de Inteligencia identificó su origen en una página de Facebook dedicada a publicar información falsa y anunció que solicitaron apoyo a la federación para identificar a sus autores.