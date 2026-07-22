México

DJ Snake: fecha, cómo registrarse y todo sobre su concierto gratuito

El exponente de música electrónica visita México el siguiente mes

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Hombre en un escenario de espaldas frente a una multitud, con equipo de DJ, luces láser de colores, humo, confeti y altavoces.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas podrán disfrutar de la música electrónica de DJ Snake en Puebla sin costo alguno el próximo 15 de agosto.

La Plaza de la Victoria será el escenario donde el artista francés encabezará el Festival Frecuencias, como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

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La llegada de DJ Snake a Puebla forma parte de una estrategia impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar espectáculos de gran formato y actividades culturales a diversas regiones del país, permitiendo el acceso gratuito a propuestas internacionales de primer nivel.

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El artista, conocido por fusionar electrónica, pop y sonidos urbanos, ha logrado reconocimiento global y se encuentra entre los músicos más escuchados de la industria.

En esta ocasión, el evento gratuito busca reunir a miles de asistentes y posicionar a Puebla como referente en la promoción de la cultura y la convivencia ciudadana.

La cita está programada para las 16:00 horas.

El público podrá disfrutar de una producción de alta calidad y de algunos de los éxitos que han consolidado a DJ Snake como uno de los principales exponentes de la música electrónica contemporánea.

Festival Frecuencias: acceso libre para todos

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz incluye actividades y conciertos en distintas entidades de la República Mexicana.

Con esta acción, el Gobierno de México continúa fortaleciendo el derecho a la cultura y el disfrute del espacio público, llevando espectáculos gratuitos a públicos de todas las edades.

La Secretaría de Cultura ha realizado eventos similares en otros puntos del país.

Entre los más recientes destacan la presentación de Martin Garrix en Veracruz, el concierto gratuito de Panteón Rococó en el Estado de México y la participación de Yuridia en Morelos.

Estas actividades buscan consolidar una plataforma permanente que promueva el acceso a espectáculos de calidad y fortalezca el tejido social.

Qué significa la llegada de DJ Snake a Puebla

El concierto de DJ Snake representa un esfuerzo por ampliar las oportunidades de convivencia y participación ciudadana, acercando experiencias culturales de gran formato a la población.

La entrada será completamente gratuita, lo que permitirá que la música y la cultura lleguen a sectores que habitualmente no tendrían acceso a este tipo de espectáculos.

Quién es DJ Snake

DJ Snake alcanza reconocimiento internacional con el sencillo Turn Down for What. Ha trabajado con una amplia lista de artistas internacionales, entre los que destacan Lady Gaga, Justin Bieber, Selena Gomez, Ozuna, Cardi B, J Balvin, Major Lazer y MØ.

Entre sus colaboraciones más conocidas se encuentran:

  1. Lean On (junto a Major Lazer y MØ)
  2. Let Me Love You (con Justin Bieber)
  3. Taki Taki (con Selena Gomez, Ozuna y Cardi B)
  4. Loco Contigo (con J Balvin y Tyga)
  5. Middle (con Bipolar Sunshine)
  6. Turn Down for What (con Lil Jon)

Su trayectoria se caracteriza por la presencia constante en festivales internacionales y por integrar sonidos de diferentes culturas en sus temas.

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