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Harry Styles cancela concierto en Brasil y preocupa a fans mexicanos por próximas fechas

El ex One Direction frenó su presentación en São Paulo por cuestiones médicas, generando incertidumbre sobre su gira por Latinoamérica

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Los fans en México del artista británico esperan con gran expectativa la serie de shows en el Estadio GNP Seguros. (The New York Times)
Los fans en México del artista británico esperan con gran expectativa la serie de shows en el Estadio GNP Seguros. (The New York Times)

La cancelación repentina de un concierto de Harry Styles en Brasil ha provocado inquietud entre miles de fans en México que esperan ansiosos poder verlo en los próximos días.

El artista británico, que recientemente llenó doce noches en Wembley, enfrenta su primer tropiezo en la gira Together, Together a poco de llegar a tierras mexicanas.

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Los conciertos programados después de Brasil en el Estadio GNP Seguros están previstos para el 31 de julio y 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto. (Instagram)
Los conciertos programados después de Brasil en el Estadio GNP Seguros están previstos para el 31 de julio y 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto. (Instagram)

El anuncio tomó por sorpresa a seguidores y organizadores en plena etapa latinoamericana del Tour. Ahora, la atención se centra en el estado de salud del artista y en si esto podría afectar las seis fechas confirmadas en la Ciudad de México.

Un problema de salud obliga a cancelar una fecha en Brasil

La suspensión del concierto en São Paulo representa el primer cambio en la agenda de la gira.

La organización atribuyó la medida a un “problema de salud” y buscó ofrecer alternativas a los asistentes afectados.

  • El concierto del viernes sigue confirmado; los boletos del evento cancelado serán reembolsados por el mismo canal.
  • Los fans afectados tendrán prioridad para adquirir entradas para el viernes, aunque la disponibilidad será “extremadamente limitada”.
  • La gira en Brasil comenzó el 17 de julio y ya sumaba dos presentaciones con llenos totales.
La suspensión del show en São Paulo se atribuyó a un “problema de salud”, según la organización del tour. (X/ @LiveNationBR)
La suspensión del show en São Paulo se atribuyó a un “problema de salud”, según la organización del tour. (X/ @LiveNationBR)

Hasta el momento, la cancelación de Styles se limita a una sola fecha en Brasil y aún no hay anuncios de afectación al resto de la ruta internacional.

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Alerta y expectativa en México

El ajuste en la gira activa la alerta entre los fans mexicanos, que aguardan indicios sobre el estado de salud del cantante.

  • Por el momento, las seis fechas programadas en la Ciudad de México permanecen en agenda y sin cambios oficiales.
  • La noticia genera incertidumbre entre quienes tienen boletos para el 31 de julio y 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros.
  • La función del viernes en São Paulo será decisiva para valorar la continuidad del tour en América Latina.
  • La recomendación es seguir canales oficiales, como Ticketmaster y Live Nation, para cualquier actualización.

Harry Styles enfrenta su primer tropiezo en la gira Together, Together tras llenar noches memorables en Amsterdam y Wembley. (Crédito especial: X/ @camdendaylight)

Por ahora, la gira Together, Together mantiene sus fechas mexicanas. Los asistentes pendientes deberán esperar el desenlace de la presentación del viernes en Brasil.

Las enfermedades ya han pausado conciertos de exintegrantes de One Direction

Los fans recuerdan otras ocasiones en las que la industria del pop ha registrado casos recientes de cancelaciones por motivos de salud.

  • Zayn Malik, excompañero de Styles en One Direction, suspendió shows en México y Estados Unidos en 2025 y 2026 después de ser hospitalizado.
  • Malik explicó: “He estado muy enfermo y priorizo mi recuperación”.
Zayn Malik en cama de hospital, con bata y conectado a equipo médico. Un texto superpuesto agradece a sus fans y al personal del hospital
Tras el antecedente con Zayn, los mexicanos especulan con el destino de las fechas de la gira de Harry. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, para tranquilidad de los fans, el equipo de Harry no ha emitido nuevas alertas fuera de Brasil y las fechas mexicanas siguen vigentes.

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