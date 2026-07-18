Ángel Correa frena fichajes en Tigres al no llegar a un acuerdo con River Plate

Correa se encuentra en medio de las negocicaciones entre Tigres y River Plate. REUTERS/Daniel Becerril

En las últimas semanas, la directiva de los Tigres ha enfrentado una serie de desafíos que rebasan el terreno deportivo e incluyen a la estrella argentina Ángel Correa. La incertidumbre domina la agenda del club, mientras la expectativa de otras incorporaciones y salidas mantiene a la afición en tensión.

River Plate no ha querido pagarle a Tigres la cifra acordada

Los movimientos en el plantel de Tigres se han visto paralizados por una negociación sin resolver: la transferencia de Ángel Correa a River Plate.

PUBLICIDAD

El club regiomontano esperaba concretar el traspaso del delantero argentino para financiar la llegada de dos refuerzos internacionales. Sin embargo, la falta de acuerdo económico entre ambas instituciones ha dejado en suspenso los planes de renovación para el Apertura 2026.

Según fuentes cercanas a la negociación, el club mexicano exige al menos 15 millones de dolares por el pase de su goleador, mientras que River Plate ha presentado una oferta de 13 millones.

PUBLICIDAD

La situación de Correa resulta decisiva para el futuro inmediato del club. De no concretarse la venta antes del cierre del mercado, Tigres deberá mantener al delantero en su plantilla, incumpliendo así con los planes previstos para la temporada.

El desenlace de la negociación se sabrá en las próximas horas, cuando ambos clubes definan si logran llegar a un entendimiento económico.

River Plate buscaba pagar menos dinero REUTERS/Cristian De Marchena

Hasta el momento, River Plate no ha depositado el monto exigido y el tiempo apremia, pues la ventana de transferencias finaliza el 20 de julio. El caso ha generado tensión, no solo entre ambas directivas, sino también en la afición.

PUBLICIDAD

La situación de Ángel Correa ha repercutido directamente en la estrategia de fichajes de Tigres. El club había planeado utilizar los ingresos de la transferencia para reforzar su plantel con dos delanteros, uno proveniente de la MLS y otro del fútbol brasileño.

La falta de fondos, resultado del estancamiento en la operación, ha obligado a los directivos a pausar cualquier incorporación adicional.

La incertidumbre sobre el destino de Correa ha provocado además especulaciones sobre posibles medidas legales.

Los Tigres consideran que River Plate habría negociado con el jugador sin el consentimiento del club mexicano, lo que, según los reglamentos de la FIFA, podría derivar en sanciones económicas o incluso la inhabilitación de fichajes para el club argentino.

PUBLICIDAD

Amenazas sobre la familia de Correa

La crisis traspasó el ámbito deportivo cuando Sabrina Di Marzo, esposa de Correa, denunció públicamente amenazas e insultos hacia su familia en redes sociales.

En una publicación de Instagram, Di Marzo declaró haber recibido “cientos de amenazas y puteadas”, reclamando un alto a la violencia digital y exigiendo respeto, especialmente hacia sus hijas menores.

PUBLICIDAD

La esposa de Ángel Correa pidió respeto por sus hijas de 10, 5 y 3 años, lanzando el mensaje directo: “Con las niñas no”. (Instagram/@sabridimarzo)

La pareja del jugador expresó: “Con las niñas no… respeto por tres niñas de 10, 5 y 3 años”, en un mensaje que buscó frenar la escalada de ataques provenientes de sectores de la afición inconformes con la posible salida del futbolista. Di Marzo insistió en que no permitirá agresiones contra su familia y subrayó la necesidad de establecer límites ante este tipo de conductas.

El origen de las amenazas se vincula directamente con la decisión de Correa de dejar Tigres y buscar un regreso a Argentina. La noticia generó indignación entre algunos seguidores del club, quienes interpretaron la salida como una traición.

PUBLICIDAD

El club argentino mantiene la esperanza de cerrar la operación antes del límite, pero la falta de acuerdo pone en riesgo tanto la llegada de nuevos jugadores como la estabilidad emocional de la familia del delantero.

Mientras directivos y representantes negocian contrarreloj, la historia de Correa en Tigres queda marcada por un desenlace cargado de tensión y por la exposición personal que ha debido afrontar su círculo más cercano.

PUBLICIDAD