Alito Moreno señala a Morena luego de jornada sangrienta en Zacatecas

El líder del PRI señaló a Morena de presunta colusión con el crimen organizado en el contexto de la inseguridad en Zacatecas. Crédito: X/@alitomorenoc

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó que la violencia en Zacatecas “está desangrando” al estado y señaló a Morena de presunta colusión con el crimen organizado, de acuerdo con un mensaje publicado este 21 de julio en su cuenta de X.

Alito Moreno aseguró que “tan solo en una noche” 10 personas fueron asesinadas y que sus cuerpos fueron abandonados en distintos puntos de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

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Según el presidente del PRI, entre las víctimas están Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández; y el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, además de empresarios de la región.

Moreno afirmó que los cuerpos fueron abandonados junto con mensajes atribuidos a grupos del crimen organizado y añadió que hay regiones donde “la autoridad perdió la capacidad de imponer la ley y proteger a los ciudadanos”, además de exigir justicia para las familias.

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“Compartimos su dolor, acompañamos su exigencia de justicia y seguiremos alzando la voz hasta que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. Ya basta de complicidad, de simulación y de gobiernos que reaccionan cuando la tragedia ya ocurrió”, declaró el presidente del PRI.

Autoridades detienen a tres presuntos halcones por el caso de 10 hombres asesinados en Zacatecas

El gobierno de Zacatecas identificó a Leonel “N”, Osvaldo “N” y una menor como capturados este 21 de julio en una brecha hacia la comunidad 6 de Enero, en José María Morelos. Crédito: Gobierno de Zacatecas

Tres personas detenidas por el Operativo Rastrillo habrían participado como halcones en el secuestro y asesinato de 10 hombres en Zacatecas el pasado 18 de julio, un caso que ya suma cinco capturas y que sigue bajo dos líneas de investigación: una posible colusión de servidores públicos locales y una red de extorsión.

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Los arrestados son Leonel “N”, de 23 años y originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años y originario de Durango; y Dulce “N”, menor de edad originaria de Jerez. Según informó el gobierno estatal en conferencia este 21 de julio, fueron ubicados en una brecha rumbo a la comunidad 6 de Enero, en José María Morelos.

En el vehículo en el que viajaban, las autoridades aseguraron metanfetaminas, marihuana, chalecos balísticos, seis cargadores calibre .223, 40 ponchallantas y cartuchos.

De acuerdo con lo dado a conocer por el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, los tres estarían vinculados con las operaciones previas y simultáneas a la privación de la libertad de las víctimas.

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Los detenidos habrían usado radios para vigilar y resistir durante los secuestros

Arturo Medina Mayoral afirmó que los detenidos se habrían comunicado por radio para vigilar movimientos de fuerzas de seguridad y resistir durante los secuestros. Foto: SSP Zacatecas

El general Medina Mayoral dijo que los tres detenidos de este 21 de julio se habrían comunicado por radio durante los secuestros. Su función habría sido vigilar posibles movimientos de fuerzas de seguridad y oponer resistencia si se desplegaba un operativo.

Sostuvo el secretario que ese despliegue no ocurrió porque ningún familiar presentó denuncia por desaparición antes de que fueran localizados los cuerpos.

Ante la pregunta sobre la certeza del vínculo con el multihomicidio, respondió que los propios detenidos declararon abiertamente a qué grupo o cártel pertenecían y qué papel cumplieron ese día, aunque no precisó cuál de ellos lo habría dicho.

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El caso del multihomicidio en Zacatecas incluye al exalcalde Ignacio Castrejón Valdez y al secretario Fidel Alvarado de la Torre, además de un bombero, un DJ y cinco empresarios (Cuartoscuro)

Ocho de las víctimas eran originarias de Zacatecas y dos de Durango. Ocho murieron por asfixia o estrangulamiento y dos por proyectil de arma de fuego.

El pasado 20 de julio, el gobierno estatal reconoció la presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa en Zacatecas. La investigación busca determinar cuál de esos dos grupos ordenó la masacre.

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Las indagatorias estatales trabajan con dos rutas: la posible participación o protección de funcionarios locales y una estructura de extorsión. Esa definición sigue abierta mientras avanzan cateos, detenciones y aseguramientos en varios municipios. Con las tres capturas de este martes, el Operativo Rastrillo acumuló 5 detenidos desde el 19 de julio.