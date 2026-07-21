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Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana

Mario Iván “N” enfrenta otro proceso por la portación de un arma de fuego, encabezado por la FGR debido al calibre, por la posible comisión de un delito federal

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Fue detenido por policías capitalinos en la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa. Crédito: FGJCDMX
Fue detenido por policías capitalinos en la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa. Crédito: FGJCDMX

Un juez de control vinculó a proceso a Mario Iván “N”, alias “El Queso de Puerco”, de 29 años, por su probable participación en el delito de narcomenudeo, tras ser detenido el pasado 13 de julio de 2026 a bordo de un vehículo en la colonia Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa.

La audiencia se celebró el pasado 20 de julio y la autoridad judicial impuso prisión preventiva con un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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Al presunto criminal también le fue localizada una pistola entre sus pertenencias el día de su arresto, sin embargo, la imputación por ese delito quedó bajo atención de la Fiscalía General de la República (FGR), por el calibre prohibido al que correspondía.

Las autoridades capitalinas lo identificaron como probable integrante del grupo delictivo H1-A1, célula crimina vinculada con La Familia Michoacana y presencia en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa de la Ciudad de México.

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Policías de la SSC lo detuvieron tras una revisión preventiva en Iztapalapa

Reportes previo de este medio detallaron que el arresto ocurrió en la colonia Central de Abasto tras una alerta ciudadana por exceso de velocidad en el cruce de la avenida Javier Rojo Gómez y el Eje 5 Oriente.

Los agentes dieron alcance al vehículo y durante la revisión aseguraron 83 bolsitas con marihuana, 48 bolsitas con cocaína y 38 gramos de posible cristal, además del arma y dos celulares.

Imágenes reveladas luego de la vinculación a proceso muestran que también se le aseguraron cinco cartuchos útiles, dinero en efectivo y las llaves del automóvil en el que se trasladaba, el cual se puede observar, es de color café.

En ese automóvil circulaba el presunto miembro de los H1-A1 cuando fue detenido. Crédito: FGJCDMX
En ese automóvil circulaba el presunto miembro de los H1-A1 cuando fue detenido. Crédito: FGJCDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino Pablo Vázquez Camacho atribuyó la detención a trabajos previos de investigación e inteligencia.

“El Queso de Puerco” es identificado como colaborador cercano de Carlos Adrián “N”, alias “El Chaparro”, y de otro operador conocido como “El Galleta”, ambos recluidos en centros penitenciarios de la Ciudad de México.

indicios asegurados a por los agentes capitalinos a "El Queso de Puerco". Crédito: FGJCDMX
indicios asegurados a por los agentes capitalinos a "El Queso de Puerco". Crédito: FGJCDMX

De acuerdo con reportes previos, la célula del “H1-A1″ fue creada por los hermanos José y Jonny Hurtado —de ahí presuntamente viene la “H” en el nombre—. El grupo criminal habría estado pensado para extender las operaciones de La Familia Michoacana hacia la capital del país. La “A1” correspondería a Yanick Iriarte, alias “El Alemán”, quien presuntamente acata las órdenes de los Hurtado.

El agente del Ministerio Público capitalino incorporó a la investigación entrevistas de los policías y dictámenes periciales en química, datos con los que sustentó la imputación en la audiencia del 20 de julio.

El Departamento de Estado de EEUU designó a La Familia Michoacana como organización terrorista

La Familia Michoacana, también conocida como La Nueva Familia Michoacana, fue designada por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, y es considerada uno de los cárteles más poderosos de México, con alrededor de 5 mil integrantes y presencia en Michoacán, Guerrero, la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México, según la guía contra el terrorismo de EEUU, actualizada en febrero de 2026.

El grupo estaría dedicado al trafico de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, y sus actividades secundarias presuntamente incluyen tráfico de migrantes, lavado de dinero, secuestro, tráfico de armas, minería ilegal y extorsión.

La extorsión a productores de aguacate y lima en Michoacán sería una de sus principales fuentes de ingresos ilícitos.

Los Hermanos y líderes de La Familia Michoacana. (PGJ Edomex)
Los Hermanos y líderes de La Familia Michoacana. (PGJ Edomex)

La organización está liderada por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2022.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Johnny, y de hasta 3 millones de dólares por la de José Alfredo. Los mismos hermanos Hurtado son los señalados como fundadores del H1-A1, la célula que opera en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa de la Ciudad de México.

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