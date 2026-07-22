Captan pelea entre señora y un joven en el Fan Fest del Zócalo por Messi: video se hace viral

Fan de Messi discute con una señora en el Fan Fest CDMX después de la final (X/ @bvillah_51)

El Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México fue uno de los puntos más importantes para la afición durante el Mundial 2026, fue ahí donde miles de personas se reunieron para apoyar a la Selección Mexicana y al resto de las selecciones participantes a lo largo del mes que duró el torneo.

Durante la final España vs Argentina, la afición se dio cita en la Plaza de la Constitución para ver el encuentro, pero el resultado generó algunas diferencias entre la afición mexicana. Varios acudieron para ver lo que podría ser el último Mundial de Lionel Messi, por lo que la victoria de España dejó desconsolados a algunos aficionados.

PUBLICIDAD

Recientemente circuló en redes sociales una discusión que se volvió viral, pues una señora de mediana edad protagonizó una discusión con un joven fanático de Messi. El incidente se dio luego de la ceremonia de premiación de la final, cuando las cámaras captaron el momento en el que el astro argentino rompió en llanto, esto desató el intercambio verbal.

Así fue la pelea de una señora con un joven fanático de Messi

Circuló en redes sociales el momento en el que un joven y una señora discutieron en el Fan Fest del Zócalo al término de la final del Mundial 2026, la reacción de la señora se hizo viral (X/ @bvillah_51)

De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, la discusión empezó cuando la señora exclamó: “P**che tramposo, quiere llorar ¡qué bueno!“, esto provocó que las personas a su alrededor voltearan a ver a la señora, fue ahí donde un joven con la camiseta de Barcelona confrontó a la señora: ”Un fan de Cristiano (Ronaldo) puede celebrar una derrota así... fan de Cristiano es solamente una derrota, Mundial ninguno", exclamó.

PUBLICIDAD

De inmediato la señora reaccionó a las provocaciones: “Mira chaparro, andas igual que yo...”, estas palabras provocaron de inmediato que el joven aficionado reaccionara y diera sus argumentos para ser fanático de Messi pese a ser mexicano y no ser un futbolista profesional: “¡Porque soy zurdo y también soy chaparro, soy zurdo y juego futbol gracias a Messi“.

La señora no satisfecha con los argumentos del joven empezó a nombrar a los grandes futbolistas que ya fueron campeones en ediciones recientes del Mundial: “Pues (Kylian) Mbappé ya ganó”, la reacción fue inmediata: “Messi también.. Yamal también ¿Cristiano cuántos tiene?“... la señora esperó unos minutos para lanzarse nuevamente al ataque: “¿Quién perdió?... Messi, ¿quién perdió?... Messi”.

PUBLICIDAD

Y aunque el joven intentó cuestionar a cuántas finales llegó Cristiano Ronaldo, la señora se siguió burlando se la derrota de Messi y dejó sin palabras al joven. Cuando la pelea parecía que había terminado, la señora se captó de la persona que los estaba grabando y lanzó un último mensaje: “Amigo, Cristiano, más que un jugador,es un atleta, más que un atleta es un ejemplo de vida”.

FIFA Fan Fest CDMX concluyó actividades

Autoridades aseguraron que reforzarán la seguridad en los últimos partidos del Mundial 2026 (Jefatura Gobierno CDMX)

El FIFA Fan Festival del Zócalo de CDMX cerró actividades tras la final del Mundial 2026 con una asistencia acumulada cercana a 2 millones de personas desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, informó la Secretaría de Gobierno capitalina, que también sostuvo que la última jornada transcurrió sin incidentes mayores y con saldo blanco.

PUBLICIDAD

Solo este domingo 19 de julio, durante la transmisión del partido entre España y Argentina, acudieron 110 mil aficionados nacionales e internacionales a la Plaza de la Constitución. La cifra corresponde al cierre de 32 jornadas organizadas en la capital por la Copa Mundial 2026.

Según la Secretaría de Gobierno, el festival también concluyó en las 16 alcaldías de la ciudad, donde se realizaron actividades ligadas al torneo. La dependencia señaló que el espacio funcionó como punto de reunión para personas que siguieron los partidos y participaron en actividades recreativas, culturales y de convivencia familiar.

PUBLICIDAD

En el boletín, el gobierno capitalino afirmó: “Durante la jornada de este domingo, en la que se llevó a cabo la transmisión de la Final de la Copa Mundial, se registró una afluencia de 110 mil aficionadas y aficionados nacionales e internacionales que acudieron al corazón de la capital para vivir este acontecimiento deportivo en un ambiente de celebración, convivencia y respeto”.