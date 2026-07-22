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Monopoly Lifesized: cómo conseguir tus boletos para la experiencia inmersiva en CDMX

El clásico juego de mesa Monopoly se transforma en un recorrido físico interactivo en Ciudad de México

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La experiencia Monopoly Lifesized en Londres. (Monopoly Lifesized)

La experiencia Monopoly Lifesized llegará a la Ciudad de México este 14 de agosto.

Las personas asistentes podrán integrarse como fichas humanas en un tablero a gran escala y participar en un recorrido físico que traslada el clásico juego de mesa a un formato interactivo y grupal.

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El acceso estará disponible solo por temporada limitada y requerirá inscripción previa en una lista de espera oficial.

Quienes se registren con anticipación tendrán acceso a una preventa que contempla un descuento del 10 % en los boletos, con prioridad para seleccionar fecha y horario.

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Los organizadores señalan que el cupo será limitado y recomiendan asegurar el lugar con anticipación para evitar quedarse fuera del evento.

Dónde y cuándo se llevará a cabo la experiencia

Monopoly Lifesized se llevará a cabo en el Centro Comercial Perisur, ubicado en Anillo Periférico Sur 4690, en la alcaldía Coyoacán.

La experiencia estará disponible de martes a domingo, a partir del 14 de agosto.

El evento se presenta por tiempo limitado y la duración aproximada de cada recorrido será de una hora.

El sitio es accesible desde distintas zonas de la ciudad, incluidas Coyoacán, Pedregal, Ciudad Universitaria y el Centro.

Para quienes utilicen transporte público, la estación Perisur del Metrobús (Línea 1) se localiza a pocos pasos de la entrada principal. Desde el Metro, la estación Universidad (Línea 3) permite conectar con rutas de camión y Metrobús sobre Insurgentes Sur.

El centro comercial cuenta con estacionamiento amplio y acceso directo para quienes arriben en automóvil.

Interior de sala de juegos con el tablero de Monopoly gigante en el suelo rojo, paredes blancas con puertas y carteles de propiedades, e iluminación colorida
Vivir el MONOPOLY en tamaño real será posible en la Ciudad de México desde el 14 de agosto. (Monopoly Lifesized)

Monopoly Lifesized trasladará el tablero a un recorrido físico con retos y acertijos

La propuesta permitirá recorrer un tablero de tamaño real donde cada persona asumirá el papel de una ficha humana.

La experiencia, de aproximadamente una hora, estará compuesta por pruebas físicas, acertijos y actividades grupales inspiradas en las mecánicas originales del juego.

Quienes participen caminarán sobre casillas gigantes, abrirán cajas fuertes, descifrarán códigos y enfrentarán situaciones inesperadas, como extraer tarjetas de Suerte o caer en la Cárcel.

La dinámica permitirá formar equipos para competir por adquirir propiedades y construir edificios en escenarios que recuerdan al juego tradicional.

Los retos incluirán pruebas de lógica, ejercicios de destreza y actividades similares a las de un escape room, todo en un entorno 4D que buscará envolver a los participantes en el universo de Monopoly.

El evento estará dirigido a familias y grupos de amigos

La experiencia estará diseñada para personas de todas las edades.

Tanto niños como adultos podrán integrarse en equipos y colaborar en la resolución de los retos.

Los grupos familiares y de amigos tendrán la opción de coordinar su visita para disfrutar juntos de la actividad.

El sitio oficial recomienda acudir con ropa y calzado cómodos, ya que el recorrido requerirá movimiento continuo y participación activa.

Perisur ofrecerá accesos y servicios para todos los visitantes

El Centro Comercial Perisur contará con servicios para personas con movilidad reducida, áreas de descanso, sanitarios y una amplia oferta gastronómica.

La señalización interna facilitará el acceso a la experiencia, y el personal estará disponible para resolver dudas.

Proceso para conseguir boletos y lista de espera

Para participar en Monopoly Lifesized será necesario inscribirse previamente en la lista de espera disponible en el sitio oficial del evento.

Quienes se registren recibirán notificaciones sobre la apertura de la preventa y tendrán prioridad para elegir los horarios más solicitados.

El procedimiento consiste en ingresar los datos de contacto, seleccionar la fecha deseada y completar el pago cuando se habilite la preventa.

La inscripción temprana permitirá organizar visitas en grupo y asegurar la flexibilidad para elegir día y horario.

El cupo se liberará por bloques horarios y quienes estén en la lista recibirán alertas sobre disponibilidad y novedades del evento.

Tres puertas blancas con paneles oscuros, letreros de "Fleet Street", "Charing Cross Station" y "Leicester Square", y secciones del tablero de Monopoly en el suelo
La experiencia inmersiva estará disponible en Perisur y requiere registro previo en la lista de espera oficial. (Monopoly Lifesized)

Temporada limitada en la Ciudad de México

La edición Touring Edition de Monopoly Lifesized llegará a la capital mexicana como parte de un recorrido internacional.

No se ha confirmado la fecha de cierre, por lo que la disponibilidad dependerá de la demanda y de la programación de la experiencia en la sede.

Para consultar detalles sobre la compra de boletos, horarios y recomendaciones, la página oficial es feverup.com, donde también es posible inscribirse a la lista de espera y recibir actualizaciones sobre la experiencia.

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