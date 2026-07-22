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Mariana Echeverría buscaría volver a la televisión luego de su polémico paso por La Casa de los Famosos

La conductora buscaría una nueva oportunidad a 2 años de la polémica en La Casa de los Famosos México

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(IG: @marianaecheve)
(IG: @marianaecheve)

Mariana Echeverría podría estar considerando reactivar conversaciones para regresar a la televisión si percibe que la desaprobación en redes disminuye y el público responde de manera más favorable, tras su polémico paso por La Casa de los Famosos México en 2024, según versiones difundidas por TVNotas.

El planteamiento indica que, después de dos años lejos de la pantalla y tras su regreso a CDMX por el fichaje de su esposo, el portero Óscar Jiménez, con el Atlante, la conductora empezaría a evaluar nuevas oportunidades en televisión.

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Según el medio, antes de entrar al reality, Mariana Echeverría gozaba de buena recepción por parte de la audiencia, por sus participaciones en programas populares como “Me Caigo de Risa”. Sin embargo, durante el encierro en la casa algunos comportamientos despertaron críticas y la convirtieron en una de las concursantes más señaladas.

Una fuente consultada por TVNotas sostiene que, si Echeverría confirma que “la funa ha bajado”, podría iniciar gestiones para reintegrarse al medio artístico, con la expectativa de recuperar el respaldo del público.

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(Vix)
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¿Mariana Echeverría ya fue perdonada por el público?

La fuente relató que Mariana Echeverría acudió al partido del Mundial de México contra Ecuador motivada por su afición al futbol, pero también para reencontrarse con figuras del medio y reconstruir contactos profesionales.

El comportamiento del público en esos eventos habría funcionado como una especie de termómetro: aunque todavía recibió algunos comentarios negativos, la mayoría fueron favorables y varios asistentes destacaron su apariencia física.

En redes sociales, Echeverría en algún momento limitó los comentarios en sus publicaciones, pero tiempo después dejó de hacerlo. A través de historias de Instagram, habría notado que el nivel de rechazo ya no era el mismo.

Además, TVNotas señala que la conductora ha optado por cuidar su alimentación y bajar de peso, con el objetivo de mantenerse saludable y estar preparada físicamente para una eventual vuelta a la pantalla.

Mariana Echeverría y su hermana Ximena fueron vinculadas a dos fallecimientos, de acuerdo con una investigación del programa Chisme No Like
Mariana Echeverría y su hermana Ximena fueron vinculadas a dos fallecimientos, de acuerdo con una investigación del programa Chisme No Like. (@marianaecheve)

Mariana Echeverría descartaría regresar a Me caigo de risa por problemas con Faisy

En el plano profesional, la fuente citada por TVNotas indica que Mariana Echeverría no contemplaría regresar a “Me caigo de risa” debido a diferencias previas con Faisy. Sin embargo, Eduardo Suárez, productor de ese y otros programas, podría considerarla para futuras producciones, dada la relación cordial que mantendrían.

El reporte sostiene que, aunque tras su salida del reality existieron tensiones con algunos productores, Echeverría conservaría buena relación con la mayoría y se le reconocería por su profesionalismo. La conductora preferiría esperar una propuesta concreta antes de anunciar cualquier regreso, para evitar burlas de quienes aún la critican.

El medio recordó el episodio de hace dos años, cuando Echeverría, tras salir de La Casa de los Famosos México, fue confrontada en el programa Hoy por comentarios sobre Andrea Escalona. Recientemente, Escalona habló sobre el posible regreso de Echeverría y afirmó: “Le deseo lo mejor. Tiene mucho talento, mucho qué entregar. ¡Bienvenida, Mariana! Yo creo que nunca se ha ido, porque es una conductora innata”.

Usuarios en redes sociales reaccionaron (Televisa)

Consultada sobre si había algo que perdonar, Escalona respondió que no tenía ningún conflicto pendiente y, respecto a trabajar juntas, expresó que le entusiasma participar en nuevos proyectos y que le desea éxito a Mariana Echeverría.

¿Mariana Echeverría está vetada de Televisa?

La periodista Ana María Alvarado aseguró hace dos años que Mariana Echeverría habría sido vetada de Televisa debido a incumplimiento de contrato, luego de que la conductora cancelara algunas entrevistas al salir de La Casa de los Famosos México, esto debido al ataque que estaba recibiendo y la mudanza a León con su familia.

Faisy y Mariana Echeverría (supuesta pelea)
(Twitter/@faisynights)

Además, Alvarado señaló que el veto sería de cinco años, y además fue multada por no respetar los acuerdos, ya que debía hacer promoción del reality show dos semanas después de ser eliminada, y sólo acudió a un par de entrevistas.

De momento esta versión no ha sido confirmada, y se desconoce que, en caso de regresar a la televisión, lo pueda hacer en Televisa.

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