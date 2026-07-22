Guillermo Ochoa cuelga los guantes con el orgullo de ser el primer portero mexicano que llegó a Europa

Foto de archivo de jugadores mexicanos lanzando a Guillermo Ochoa por los aires después de que el portero participó en un partido del Mundial. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

El portero mexicano de 41 años, Francisco Guillermo Ochoa, anunció su retiro de las canchas tras concluir el mundial con la Selección Mexicana.

El formado en las fuerzas básicas del Club América anunció que cuelga los guantes, esto tras representar a México en su sexto mundial, hecho que lo coloca en los libros de historia como uno de los jugadores más longevos en la competición.

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El primer portero mexicano en Europa

Además de hacer historia con grandes atajadas, Ochoa también plasmó su presencia en la élite del fútbol al convertirse en el primer arquero nacional en emigrar al viejo continente.

Ochoa jugó en la Ligue 1 francesa desde 2011 hasta 2014, en el AC Ajaccio donde dejó grandes actuaciones a pesar de su descenso con el club.

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En España vistió las camisetas de dos grandes clubes como el Málaga C.F y el Granada C.F, sin embargo, en este último club el guardameta azteca viviría su segundo descenso en Europa durante la temporada 2016-17.

Ochoa generó su segundo descenso con el Granada de España. (EFE)

Ante esta situación y en búsqueda de nuevos aires, Guillermo Ochoa, emigró a Bélgica para jugar con el Standard Lieja, club con el que conquistó una Copa de Bélgica en el año 2018.

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Tras su paso por Bélgica, el guardameta de la Selección Mexicana, regresó al club que lo vio nacer, el Club América, tras este segundo paso y con el deseo de seguir compitiendo al máximo nivel, para la temporada 2022-23 se convirtió en el guardameta de la Salernitana de la Serie A.

En el fútbol italiano el portero sufrió su tercer descenso Europeo, para posteriormente jugar sus últimos partidos en el viejo continente defendiendo los escudos del AVS Futebol y el AEL Limassol FC, en Portugal y Chipre respectivamente.

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Ochoa destacó por sus reflejos debajo de los tres palos, lo que lo llevó a realizar enormes atajadas dentro del radar nacional e internacional.

Ochoa contra el PSG

Durante su estadía en el futbol de Francia, el guardameta dio una actuación histórica ante el París Saint-Germain mientras defendía los colores del AC Ajaccio.

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El equipo comandado por el Sueco, Zlatan Ibrahimović tuvo que conformarse con un empate luego de 12 atajadas clave del mexicano.

Ese partido en 2013 correspondiente a la Ligue 1 demostró la agilidad, reflejos y reacciones con las que contaba el guardameta.

Ochoa saltó al viejo continente con el Ajaccio de Francia. (EFE)

Su exhibición contra Brasil

El 17 de junio de 2014, México y Brasil igualaron a cero goles, en gran medida gracias a la presencia del arquero nacional, negando el gol a los locales.

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En un partido histórico, Guillermo Ochoa fue nombrado como el jugador del partido con seis intervenciones sobresalientes, destacando las atajadas a Neymar y Thiago Silva.

La huella del arquero mexicano trascendió fronteras y generaciones.

La atajada a Toni Kroos

Para el Mundial 2018 todos esperaban otra exhibición de reflejos por parte Ochoa, actuación que llegó en el primer partido de esa justa mundialista.

Guillermo Ochoa se hizo presente deteniendo un tiro libre ejecutado por el entonces mediocampista del Real Madrid, Toni Kroos, atajada que le significo la victoria a México.

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Esa victoria significó la primera victoria del Tri sobre Alemania en una Copa del Mundo.

Soccer Football - World Cup - Group F - Germany vs Mexico - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 17, 2018 Mexico's Guillermo Ochoa makes a save REUTERS/Christian Hartmann

El penal a Lewandowski

De nuevo en una justa mundialista, el arquero con más partidos en la historia de la selección apareció para darle vida a México en un ríspido partido ante Polonia.

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A pesar del resultado y la no clasificación de México a la siguiente ronda del Mundial 2022, el guardameta se hizo presente deteniendo un penal al entonces bota de oro, Robert Lewandowski.

Esa ataja significó un punto para la selección nacional rumbo a las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda, sin embargo, el equipo nacional quedaría eliminado en fase de grupos de esa Copa del Mundo.

Nov 22, 2022 Foto del martes del arquero de Mexico Guillermo Ochoa atajando un penal al polaco Robert Lewandowski REUTERS/Marko Djurica

A pesar de las constantes críticas a lo largo de su carrera Guillermo Ochoa cuelga los guantes y se despide como uno de los mejores guardametas en la historia del balompié nacional.