México

Muere la influencer sinaloense Adriana García en Culiacán, esto se sabe

Colaboradores de la joven confirmaron el fallecimiento

Guardar
Google icon
Pese a los reportes, la causa de muerte sigue siendo confidencial (Ig/_adrianaggc)
Pese a los reportes, la causa de muerte sigue siendo confidencial (Ig/_adrianaggc)

Este martes 21 de julio ha informado la muerte de la influencer sinaloense Adriana García en Culiacán, Sinaloa. La noticia sacudió a la comunidad digital que seguía su trabajo en redes sociales, donde generaba contenido sobre estilo de vida, belleza y emprendimiento.

La confirmación oficial llegó a través de Drop Shop, empresa deportiva con sede en Culiacán con la que Adriana García colaboraba como creadora de contenido. La compañía publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que despidió a quien consideraba parte de su equipo.

PUBLICIDAD

Drop Shop confirma la muerte de Adriana García

Así despidió Drop Shop a la influencer (Ig/_adrianaggc)
Así despidió Drop Shop a la influencer (Ig/_adrianaggc)

“Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros“, escribió la empresa en redes sociales.

El mensaje incluyó condolencias para la familia de Adriana García, su hija y sus amigos, a quienes desearon fortaleza y paz. Fue esta publicación la que terminó por confirmar una noticia que desde temprano circulaba entre usuarios y en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

La causa de muerte: confidencial, pero con reportes sobre un accidente en una clínica

Adriana García habría muerto por esta causa no confirmada (Ig/_adrianaggc)
Adriana García habría muerto por esta causa no confirmada (Ig/_adrianaggc)

Hasta el momento, ninguna autoridad de Sinaloa ha emitido una versión oficial sobre las circunstancias del fallecimiento. En redes sociales circula la versión de que Adriana habría ingresado a un hospital privado de Culiacán para someterse a una cirugía estética programada, tras la cual habría ocurrido su muerte.

Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Salud, ni el hospital presuntamente involucrado han confirmado esa versión ni han informado si existe algún procedimiento legal en curso. Las autoridades tampoco han señalado si se abrió una investigación por presunta negligencia médica.

Dado que no se han presentado querellas formales, la causa exacta del deceso permanece en el ámbito privado hasta que la familia decida emitir una declaración.

Hay un reporte en redes sociales que asegura que la joven murió tras someterse a una cirugía estética; por supuesto, esta información no se ha confirmado.

Quién era Adriana García

Adriana García tenía casi 50 mil seguidores en Instagram (Ig/_adrianaggc)
Adriana García tenía casi 50 mil seguidores en Instagram (Ig/_adrianaggc)

Adriana García construyó su presencia digital a partir de publicaciones relacionadas con estilo de vida, moda y belleza. Su trabajo con Drop Shop la convirtió en una figura cercana para la comunidad de seguidores de la marca, y su constancia en plataformas le permitió conectar con miles de personas en Sinaloa y más allá del estado.

Tras conocerse la noticia, familiares también compartieron un mensaje: “No hay palabras suficientes para expresar el dolor de tu partida. Siempre vivirás en nuestros corazones, en cada recuerdo y en el inmenso amor que nos dejaste”.

Mensajes de despedida en redes sociales

Las plataformas digitales se llenaron de mensajes de condolencia hacia la familia de Adriana y su hija. Seguidores, colaboradores y personas cercanas a la creadora de contenido expresaron su dolor y pidieron respeto mientras las autoridades esclarecen lo ocurrido.

Por ahora, la familia no ha emitido ninguna declaración formal sobre las circunstancias de la muerte ni sobre los pasos a seguir. La comunidad digital espera que en las próximas horas haya más información sobre lo sucedido.

Temas Relacionados

CuliacánSinaloainfluencermexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen a tres personas vinculadas con el secuestro de los 10 hombres asesinados en Zacatecas

Autoridades señalaron que habrían realizado trabajos de halconeo durante las operaciones de privación de la libertad

Detienen a tres personas vinculadas con el secuestro de los 10 hombres asesinados en Zacatecas

4 títulos y 3 descensos en el futbol europeo: así llega a su fin la carrera de Guillermo Ochoa

El portero de 41 años anunció su retiro después de representar a México por sexta ocasión consecutiva en el Mundial 2026

4 títulos y 3 descensos en el futbol europeo: así llega a su fin la carrera de Guillermo Ochoa

Temblor hoy 21 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 21 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Jalisco

Caso Dafne: madre de la menor asesinada busca crear ley para proteger a niños y jóvenes de violencia en academias militares y campamentos de verano

La propuesta surge tras la muerte de una adolescente en Tamaulipas y plantea controles, vigilancia y medidas de protección para menores en academias militarizadas e internamientos privados

Caso Dafne: madre de la menor asesinada busca crear ley para proteger a niños y jóvenes de violencia en academias militares y campamentos de verano

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Jalisco

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 17:36 horas, a una distancia de 76 km de Puerto Vallarta y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Jalisco
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

Detienen a tres personas vinculadas con el secuestro de los 10 hombres asesinados en Zacatecas

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán va a juicio contra “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen

Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana

Ernesto Ruffo Appel promueve amparo contra detención por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo responde a críticas por usar silla de ruedas en el AICM: “Sí puedo caminar”

Victoria Ruffo responde a críticas por usar silla de ruedas en el AICM: “Sí puedo caminar”

Mariana Echeverría buscaría volver a la televisión luego de su polémico paso por La Casa de los Famosos

Harry Styles cancela concierto en Brasil y preocupa a fans mexicanos por próximas fechas

La Casa de los Famosos México: quiénes son Gema Garoa y Luis Chaparro, supuestos revelados en pistas

Ángela Aguilar comparte mensaje por el Mundial, recuerdan cuando dijo que era parte argentina

DEPORTES

4 títulos y 3 descensos en el futbol europeo: así llega a su fin la carrera de Guillermo Ochoa

4 títulos y 3 descensos en el futbol europeo: así llega a su fin la carrera de Guillermo Ochoa

Lothar Matthäus, leyenda alemana, se rinde ante Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026

Identifican al aficionado mexicano que reaccionó con elegancia ante hinchas argentinos en la final del Mundial

Guillermo Ochoa anuncia su retiro y se despide del futbol tras su sexta Copa Mundial con México

Estos serían los primeros rivales a los que se enfrentaría México con Rafa Márquez como DT