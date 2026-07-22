Muere la influencer sinaloense Adriana García en Culiacán, esto se sabe

Pese a los reportes, la causa de muerte sigue siendo confidencial (Ig/_adrianaggc)

Este martes 21 de julio ha informado la muerte de la influencer sinaloense Adriana García en Culiacán, Sinaloa. La noticia sacudió a la comunidad digital que seguía su trabajo en redes sociales, donde generaba contenido sobre estilo de vida, belleza y emprendimiento.

La confirmación oficial llegó a través de Drop Shop, empresa deportiva con sede en Culiacán con la que Adriana García colaboraba como creadora de contenido. La compañía publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que despidió a quien consideraba parte de su equipo.

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Drop Shop confirma la muerte de Adriana García

Así despidió Drop Shop a la influencer (Ig/_adrianaggc)

“Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros“, escribió la empresa en redes sociales.

El mensaje incluyó condolencias para la familia de Adriana García, su hija y sus amigos, a quienes desearon fortaleza y paz. Fue esta publicación la que terminó por confirmar una noticia que desde temprano circulaba entre usuarios y en plataformas digitales.

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La causa de muerte: confidencial, pero con reportes sobre un accidente en una clínica

Adriana García habría muerto por esta causa no confirmada (Ig/_adrianaggc)

Hasta el momento, ninguna autoridad de Sinaloa ha emitido una versión oficial sobre las circunstancias del fallecimiento. En redes sociales circula la versión de que Adriana habría ingresado a un hospital privado de Culiacán para someterse a una cirugía estética programada, tras la cual habría ocurrido su muerte.

Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Salud, ni el hospital presuntamente involucrado han confirmado esa versión ni han informado si existe algún procedimiento legal en curso. Las autoridades tampoco han señalado si se abrió una investigación por presunta negligencia médica.

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Dado que no se han presentado querellas formales, la causa exacta del deceso permanece en el ámbito privado hasta que la familia decida emitir una declaración.

Hay un reporte en redes sociales que asegura que la joven murió tras someterse a una cirugía estética; por supuesto, esta información no se ha confirmado.

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Quién era Adriana García

Adriana García tenía casi 50 mil seguidores en Instagram (Ig/_adrianaggc)

Adriana García construyó su presencia digital a partir de publicaciones relacionadas con estilo de vida, moda y belleza. Su trabajo con Drop Shop la convirtió en una figura cercana para la comunidad de seguidores de la marca, y su constancia en plataformas le permitió conectar con miles de personas en Sinaloa y más allá del estado.

Tras conocerse la noticia, familiares también compartieron un mensaje: “No hay palabras suficientes para expresar el dolor de tu partida. Siempre vivirás en nuestros corazones, en cada recuerdo y en el inmenso amor que nos dejaste”.

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Mensajes de despedida en redes sociales

Las plataformas digitales se llenaron de mensajes de condolencia hacia la familia de Adriana y su hija. Seguidores, colaboradores y personas cercanas a la creadora de contenido expresaron su dolor y pidieron respeto mientras las autoridades esclarecen lo ocurrido.

Por ahora, la familia no ha emitido ninguna declaración formal sobre las circunstancias de la muerte ni sobre los pasos a seguir. La comunidad digital espera que en las próximas horas haya más información sobre lo sucedido.

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