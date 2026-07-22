Tigres analizaría demandar a River Plate ante el TAS por esta razón

El club felino tendría dentro de sus opciones acudir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo si confirma contactos sin autorización entre River y el agente del delantero. (X/ @TigresOficial)

En las últimas horas, ha circulado una versión que apunta a que la directiva de Tigres estaría analizando la opción de acudir al TAS ante posibles irregularidades en la negociación por Ángel Correa.

El posible traspaso del delantero argentino a River Plate ha generado un ambiente de incertidumbre, pues la operación sigue sin cerrarse y el club regio ha dejado saber que podría tomar medidas legales si detecta prácticas desleales.

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El traspaso de Ángel Correa a River Plate sigue sin cerrarse y Tigres habría advertido que podría tomar medidas legales si detecta prácticas desleales. (@TigresOficial)

El caso no sólo afecta lo deportivo, sino también el entorno personal del jugador y las relaciones entre instituciones, dejando abierta la puerta a una posible disputa internacional.

Tigres estudiaría acudir al TAS por presunta negociación desleal

Desde el entorno de Tigres ha surgido la versión de que el club podría recurrir al TAS si se confirma que River Plate y el representante del jugador negociaron sin autorización.

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Por ahora, no existe una demanda formal , sólo la presunta advertencia de que esa vía está siendo considerada.

“ Se está negociando y él tomó la decisión ”, declaró Guido Pizarro , subrayando la complejidad del caso.

La fecha límite para que River Plate deposite el monto pactado es el 23 de julio , según fuentes vinculadas al club.

Si no se cumplen los términos, Tigres podría optar por solicitar que el TAS investigue el proceso.

Guido Pizarro afirmó que “se está negociando y él tomó la decisión”, al referirse al caso de Correa. (REUTERS)

Por ahora, la postura de los felinos sería de análisis y expectativa, sin que exista una acción legal concreta.

La salida de Correa y las amenazas recibidas por su posible partida

La posible transferencia de Ángel Correa no sólo implicaría el cambio de camiseta, sino también presiones externas. La reacción de la afición y la situación familiar del futbolista suman tensión al caso.

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Correa pidió salir de Tigres y ya se despidió del plantel.

Su esposa, Sabrina Di Marzo , denunció: “ En los últimos días recibí cientos de amenazas y puteadas no solo para nosotros sino para mis hijas también”.

El club ha mantenido al delantero fuera de consideración hasta que se resuelva el traspaso.

Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa, denunció que recibió “cientos de amenazas” también contra sus hijas por la posible salida del jugador. (Instagram/ @sabridimarzo)

Así, la presión sobre Correa y su familia ilustra las consecuencias personales de una transferencia que ha tenido muchos huecos en su desarrollo.

Ultimátum a River y posibles escenarios legales para los felinos

La directiva de Tigres maneja distintos escenarios, incluyendo el recurso legal, en caso de que River Plate no cumpla con lo pactado.

Se fijó un monto de 15 millones de dólares como requisito para cerrar la operación.

Si River no realiza el pago, Tigres podría aceptar otra oferta o buscar una sanción contra el representante Agustín Jiménez ante el TAS .

La U de Nuevo León mantendría firme su postura económica y evaluaría alternativas.

Tigres consideraría que River Plate y el representante del jugador habrían negociado sin autorización, aunque todavía no existe una demanda formal ante el TAS. (X/ @RiverPlate)

En este sentido, el futuro de Correa y la relación entre clubes se desarrollará en las próximas horas y dependerá del desenlace de las negociaciones y de la respuesta del club argentino.

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