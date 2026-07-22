Dueño del Atlante deja contundente mensaje sobre el ascenso y descenso: “Quien quiera estar tiene que trabajar”

El equipo del pueblo regresa a la Primera División después de doce años de ausencia. (IG Atlante)

Este miércoles 22 de julio del 2026, desde el Ajusco, Ciudad de México los Potros de Hierro del Atlante FC llevaron a cabo su presentación oficial de cara a enfrentar a su vecino, el Club de Futbol América, como parte de las festividades de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx

El dueño del equipo, Emilio Escalante, explicó que no fue sencillo traer de vuelta al Atlante FC pero con una buena estructura y un proyecto bien planificado, cualquier equipo podría subir a Primera División pese a la desaparición del ascenso y descenso,

PUBLICIDAD

“Cuando yo llegué también estaba cerrado el ascenso y descenso. Este nunca se abrió. Nosotros buscamos la puerta y primero estructuramos, hicimos un proyecto que realmente le interesara y que pudiéramos presentar a la Federación y que pudiera ser sostenible", declaró.

“Hoy el Atlante FC, desde que nosotros llegamos y estamos al frente de él, y lo he dicho muy claramente, fue primero poner en orden las finanzas del club y hacer una buena estructura. El Atlante FC no ha tenido un apoyo de gobierno, de ningún otro, financiamiento que no sea propio". destacó

PUBLICIDAD

“Invertimos en estructura que hoy ustedes lo ven y ahorita estando aquí, creo que hoy nos ha llevado el camino que estamos. Nuestro centro está aquí arriba en el Ajusco, a catorce kilómetros. Bajamos con lo que va a ser nuestra televisora y de aquí nos vamos al otro Azteca. Entonces es muy claro lo que estamos haciendo", enfatizó Emilio Escalante,

Emilio Escalante, Emilio Escalante Jr. y el Hobbit Bermúdez presentes en el Ajusco para la presentación del club (X / Atlante FC)

De inmediato, el dueño de los Potros envió un claro mensaje que va dirigido a los clubes que pertenecen a la Liga de Expansión Mx, quienes han manifestado su inconformidad porque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) eliminó de manera oficial el ascenso y descenso,

PUBLICIDAD

“El que quiera estar tiene que trabajar y tiene que luchar por estar y que realmente sean equipos que les interese el futbol y que nomás vengan por ciertos compromisos o por lo que queramos que no deba ser el futbol“, indicó el empresario intentando transmitir a los otros equipos que tomen el ejemplo del Atlante FC para que aspiren volver a la Primera División.

“En su momento yo estuve de acuerdo en algunas situaciones, en otras no estuve de acuerdo y lo dejé muy claro en el momento que, aunque nos atacaron de todas formas, hoy demostramos que el Atlante FC venía con un proyecto serio y sólido para llegar a Primera División“.

PUBLICIDAD

“Así que el que quiera estar, yo creo que si lo trabaja y a futuro lo puede hacer como debe de ser, pues yo creo que tendrá la oportunidad”, cerró Emilio Escalante, dueño de los Potros de Hierro del Atlante FC previo al debut del equipo del pueblo como local en el estadio Azteca.

¿Cuándo se jugará el partido Atlante vs América?

Los Potros reciben a las Águilas en la fecha 2 del Apertura 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)

La jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx ya comenzó en esta media semana, con los duelos adelantados entre Cruz Azul y Puebla así como el compromiso del Toluca FC ante los Pumas de la UNAM, en los estadios: Azteca y Nemesio Díez.

PUBLICIDAD

El Atlante FC pintará de Azulgrana el Coloso de Santa Úrsula al ser local frente a las Águilas del Club América, el próximo viernes 24 de julio en punto de las 21:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). La transmisión en vivo estará por la señal de Azteca 7.

Últimos resultados entre Atlante y América

El portero mexicano publicó un video de despedida, agradeciendo a sus fans que lo apoyaron en su carrera como futbolista profesional.

Clausura 2014 : América 1-0 Atlante

Apertura 2013 : Atlante 2-4 América

Clausura 2013 : América 4-0 Atlante

Apertura 2012 : Atlante 2-2 América

Clausura 2012 : AtlaNTE 0-4 América

Apertura 2011 : América 0-1-Atlante

Clausura 2011 : América 1-1 Atlante

Apertura 2010 : Atlante 0-1 América

Clausura 2010 : Atlante 2-2 América

Apertura 2009: América 1-0 Atlante

¿Cuántos títulos tiene el Atlante FC?

Atlante festejando el título del Clausura 2024 de la Expansión MX. foto: X/Atlante FC

El equipo del pueblo conquistó tres campeonatos de la Primera División antes de perder la categoría en 2014. Su primera estrella llegó en la temporada 1946-47. el segundo en la campaña 1992-93 y el más actual en el Apertura 2007, tras imponer su condición de local ante los Pumas de la UNAM en el estadio Andrés Quintana Roo.

PUBLICIDAD

Además, el Atlante FC añadió en su palmares varios títulos de la Segunda División, Liga de Expansión Mx, Campeón de Campeones y también de la Concacaf Liga de Campeones. En breve, los campeonatos obtenidos por los Potros de Hierro a nivel nacional e internacional:

3 títulos de Liga MX : 1946-1947, 1992-1993, Apertura 2007.

3 títulos de Copa MX : 1941-1942, 1950-1951, 1951-1952.

3 títulos de la Liga de Expansión MX : Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024.

2 títulos del Campeón de Campeones : 1941-1942, 1951-1952.

2 títulos de la Concacaf Liga de Campeones : 1983, 2008-2009.

2 títulos en Segunda División : 1976-77, 1990-91.

1 título del Campeón de Campeones Expansión.Mx: 2021-22.