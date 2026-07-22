UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

La cuentas bancarias vinculadas al exgobernador de Baja California quedaron bloqueadas. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló los recursos bancarios de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California que enfrenta cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con fuentes federales citadas por diversos medios de comunicación con cobertura nacional, entre ellos Proceso, la decisión se tomó tras detectar movimientos irregulares en sus cuentas.

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La medida se sumó a la prisión preventiva que un juez le dictó el pasado 19 de julio. Ruffo Appel permanece recluido en el Cefereso 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Edomex, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de encabezar la mayor red de contrabando de combustible registrada en el país, con un daño a la hacienda pública que superó los 4 mil millones de pesos.

En estos momentos continúa la audiencia contra el fundador de la empresa Ingemar, señalada por los delitos. La jueza encargada del caso tiene hasta día de mañana para decidir si Ruffo es vinculado a proceso.

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Operaciones por más de 19 millones en menos de un mes

Según los reportes periodísticos publicados este día, la FGR ha descubierto que, en julio de 2025, el exgobernador habría realizado movimientos por más de 19 millones de pesos en una cuenta de Intercam Grupo Financiero: compró por 10 millones 181 mil 150 pesos y vendió por 9 millones 465 mil 931.96 pesos, todo en menos de 30 días.

El exgobernador fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

La segunda cuenta señalada en las indagatorias, en Intercam Banco, presuntamente registró entre julio de 2024 y julio de 2025 el ingreso de 18 millones de pesos transferidos desde otra cuenta en la misma institución a nombre de Ingemar, la empresa que la FGR identifica como el centro del esquema de contrabando.

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Otros 700 mil pesos habrían llegado vía SPEI desde una cuenta de BBVA registrada a nombre del propio Ruffo Appel.

Los señalamientos contra la red de huachicol fiscal

La fiscal general Ernestina Godoy presentó el 16 de julio -horas después de la captura de Ruffo” el caso como el mayor esquema de contrabando de combustible desarticulado hasta entonces en México. La organización adquiría gasolina y diésel en refinerías de Texas, cruzaba la frontera por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa —todas en Tamaulipas— y declaraba ante las autoridades apenas una fracción de lo que realmente transportaba.

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Cada carro tanque de ferrocarril tiene capacidad para hasta 110 mil litros, pero la red reportaba alrededor de 10 mil. En otros casos, los cargamentos se registraban como mercancías distintas para evitar declarar que eran combustibles.

La investigación documentó 4 mil 238 operaciones irregulares entre enero y julio de 2025, con 162 carros tanque identificados y cerca de 15 millones 300 mil litros de hidrocarburo no declarados.

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El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

El combustible ingresaba sin revisión aduanera, se descargaba en espuelas ferroviarias sin permisos y de ahí se distribuía en pipas y tractocamiones de siete empresas hacia Coahuila, Durango y Zacatecas. El esquema también involucró a agentes aduanales y servidores públicos que facilitaron el paso de los cargamentos sin las verificaciones correspondientes.

En paralelo, la FGR rastreó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Las cuentas recibían recursos y los transferían casi de inmediato con saldos mínimos hacia empresas extranjeras, en un patrón que la fiscalía calificó con indicios de triangulación financiera.

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Ruffo Appel cayó en Ensenada el 16 de julio, el mismo municipio donde fue alcalde

Ruffo Appel fue arrestado el 16 de julio de 2026 en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, institución encabezada por Omar García Harfuch.

Fue el primer gobernador de oposición en la historia de México —gobernó Baja California de 1989 a 1995 bajo las filas del PAN— y el mismo municipio donde ejerció la presidencia municipal entre 1986 y 1989 fue el escenario de su detención.

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Ese mismo día cayó Ricardo Thompson Navarro, presunto socia de Ingemar e hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez.

Tras su arresto, Ruffo fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana y posteriormente a la Ciudad de México, donde quedó bajo resguardo de la FEMDO. La audiencia de imputación arrancó la noche del viernes 17 y se prolongó hasta el domingo 19 de julio, con múltiples recesos por fallas en la interconexión de las defensas. Actualmente está en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”.

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No solo es Ruffo, hay siete más en las audiencias

Según datos revelados por la FGR tras la audiencia inicial, junto a Ruffo Appel comparecieron otros siete imputados. Se trata de Ricardo Thompson Navarro; José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores de Internacional de Fundentes; Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de Logística Ferroviaria Fargo, y el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez con su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez.

Un juez dictó prisión preventiva para cinco de ellos, quienes fueron trasladados al Cefereso 1 “El Altiplano”. De la Peña Ramos y De la Peña Rosales permanecen en sus domicilios por motivos de salud; Bárcenas Guillén quedó interna en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.

La fiscalía expuso casi una centena de datos de prueba durante la diligencia.

De las 25 órdenes de aprehensión obtenidas por la FGR contra integrantes de la red, 17 seguían pendientes de ejecutarse al cierre de la audiencia.