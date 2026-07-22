Dos personas en motocicleta y tres disparos calibre 9mm: lo que revelan autoridades sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

El crimen ocurrió este 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. Crédito: CORTV

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado la mañana de este 22 de julio en un puesto de comida ubicado en el Fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. Tres disparos calibre 9mm -de uso exclusivo de las fuerzas armadas- lo alcanzaron entre la zona del cuello y la cabeza mientras desayunaba; su cuerpo quedó con la cabeza recargada sobre la mesa del comercio.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:50 de la mañana, según información oficial. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el homicidio y emitió un comunicado en el que condenó el ataque y anunció una investigación exhaustiva. La institución solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.

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El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, encabezó el recorrido por la escena del crimen y ofreció declaraciones a medios en el lugar, en las cuales informó sobre el avance de las indagatorias a escasas horas de los hechos. Destaca la detención de una persona, de la cual no se afirma si tiene relación con el homicidio.

Leyva Aguilar encabezó la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa y se mantuvo activo en el periodismo a través de su columna El Zumbido del Moscardón. Su última entrega la publicó a las 5:00 de la mañana del mismo día en que fue asesinado, de acuerdo con su perfil de Facebook.

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Cámaras detectaron a dos personas en motocicleta como probables responsables

Sobre la mecánica del ataque, Rodríguez Alamilla informó que cámaras de videovigilancia de la zona registraron la participación de dos personas a bordo de una motocicleta.

Las imágenes permitieron identificar a uno de ellos como el probable responsable de los disparos. “Tenemos justamente el tema de una persona que fue la que hasta el momento tenemos señalada de alguna manera como la que disparó en contra de Alejandro”, dijo el fiscal.

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El cuerpo del comunicador quedó recargado en la mesa del local donde desayunaba. (Crédito: especial)

La autoridad no descartó que el segundo ocupante también hubiera intervenido, aunque al momento de las declaraciones esa participación no estaba confirmada.

Cuando los medios preguntaron si la motocicleta había sido localizada como se reportó en medios locales, Rodríguez Alamilla no confirmó ni desmintió el reporte. “Estamos en ese proceso. No quiero adelantarme a nada”, respondió.

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En fiscal confirmó que en el lugar se localizaron tres casquillos percutidos calibre 9 mm y que el cuerpo de Leyva Aguilar fue trasladado al Instituto de Periciales del estado para la práctica de necropsia.

La FGEO rastreó la ruta de escape con el sistema C5 y cámaras de viviendas

Además, fue revelado que la fiscalía activó el rastreo de los agresores con inteligencia videográfica del sistema C5 y con cámaras instaladas en viviendas del fraccionamiento. Rodríguez Alamilla señaló que las autoridades seguían el corredor de entrada y salida de la motocicleta. “No habrá impunidad. Hay todo un aparato del Estado que justamente está buscando a los responsables”, afirmó.

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Los reporteros también preguntaron sobre una persona presuntamente detenida por el crimen. El fiscal confirmó que existía una detención, pero precisó que aún se determinaba si esa persona tuvo alguna participación en el crimen.

Respecto a otras posibles víctimas, informó que había una persona que atendía el puesto que no resultó lesionada, y una más cuyo paradero se buscaba y de quien tampoco se tenía reporte de lesiones.

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Periodista sin denuncias previas por amenazas

Los comunicadores cuestionaron al fiscal sobre si Leyva Aguilar había presentado alguna denuncia ante la institución por amenazas. Rodríguez Alamilla respondió que el único antecedente localizado en los registros era un reporte por robo de vehículo del año 2008, sin relación con su actividad periodística.

El fiscal afirmó que Alejandro Leyva no había presentado denuncias por amenazas. Foto: Facebook

Sobre si la familia había reportado las amenazas previas, el fiscal pidió respetar el duelo. “Uno entiende a la familia, están dolidos. Hay que darles un poco de proceso para procesar este tipo de situaciones”, dijo.

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Rodríguez Alamilla precisó que, en casos de homicidio de periodistas, la calidad de comunicador se convierte en un elemento que no puede ignorarse. “Siempre que hay un periodista, evidentemente esa es una situación que no se puede descartar”, señaló.

Además, se confirmó que la FGEO tiene abiertas cinco carpetas por agresiones o amenazas contra periodistas en Oaxaca durante este 2026, con medidas de protección dictadas en cada una.

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