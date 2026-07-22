Dune 3 será el siguiente evento IMAX en México tras el éxito de La Odisea de Nolan: fecha de estreno

Dune Parte 3 llega a cines mexicanos en diciembre de este año (Ig/dunemovie)

Dune: Part Three llega a México en cines y en formato IMAX, y se convierte en el siguiente gran evento de pantalla gigante para el país después de que La Odisea de Christopher Nolan estableció el mejor fin de semana de apertura en la historia de la compañía IMAX a nivel mundial.

México fue uno de los 26 mercados que registraron su mejor estreno histórico para IMAX con La Odisea: la película recaudó 7,656,997 dólares en su primer fin de semana en el país, lo que la ubicó como el sexto mercado fuera de Estados Unidos con mayor taquilla. A nivel global, IMAX aportó 51,800,000 dólares de la recaudación total del filme, equivalentes al 23% del total, superando incluso el debut de Avengers: Endgame.

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Dune: Part Three se estrena en diciembre y compite con Avengers: Doomsday por las pantallas IMAX

Timothée Chalame. (Captura de video)

La fecha de estreno de Dune: Part Three en mercados internacionales es el 16 de diciembre de 2026, con llegada a Norteamérica el 18 del mismo mes. En México, la fecha confirmada es este 18 de diciembre. La película comparte día de estreno con Avengers: Doomsday, lo que anticipa una disputa directa por las pantallas IMAX en todo el mundo.

La cinta ya fue confirmada para proyecciones en formato IMAX 70mm en ciudades de varios países. El evento global de presentación del tráiler oficial, celebrado el pasado 8 de julio, incluyó a Ciudad de México entre las sedes junto a Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Londres.

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Denis Villeneuve cierra su trilogía con la adaptación de Dune Messiah

Denis Villeneuve posa en la alfombra roja durante la llegada a la 97.ª edición de los Premios Óscar en Hollywood, Los Ángeles, California, EE. UU., el 2 de marzo de 2025. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Dune: Part Three adapta Dune Messiah, la segunda novela de Frank Herbert. La historia transcurre 17 años después de los eventos de Dune: Part Two —el libro original fija 12, pero la película ajustó la línea temporal— y coloca a Paul Atreides en el trono de un imperio galáctico que él mismo considera una trampa.

Timothée Chalamet regresa como Paul, ahora emperador, atrapado dentro de visiones proféticas cuyas únicas salidas son todas catastróficas. La guerra santa desatada en su nombre habría matado a aproximadamente 61,000,000,000 de personas a lo largo de la galaxia, según la novela que sirve de base.

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Robert Pattinson y Anya Taylor-Joy se suman al reparto

REUTERS/Danny Moloshok

El elenco combina regresos y nuevas incorporaciones. Zendaya vuelve como Chani, Florence Pugh como la princesa Irulan, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Javier Bardem como Stilgar, Josh Brolin como Gurney Halleck, Charlotte Rampling como la Reverenda Madre Mohiam y Jason Momoa en el papel de Hayt, un ghola del personaje Duncan Idaho.

Entre los nuevos, Robert Pattinson interpreta a Scytale, un Face Dancer tleilaxu que funciona como antagonista principal con capacidad para imitar cualquier forma. Anya Taylor-Joy asume el papel de Alia Atreides, hermana de Paul. Nakoa-Wolf Momoa, hijo de Jason Momoa, aparece como Leto II, y la actriz Ida Brooke da vida a Ghanima, los hijos gemelos de Paul.

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La Odisea recaudó 131.83 millones de pesos en México en su primer fin de semana

Imágenes de La Odisea, película de Christopher Nolan

El contexto que precede al estreno de Dune: Part Three en México es el mejor que IMAX ha tenido en el país. La Odisea recaudó 131,830,000 pesos durante su primer fin de semana según datos de CANACINE, la cifra más alta en la filmografía de Nolan en México, por encima de El Caballero de la Noche Asciende (130,400,000 pesos) y de Oppenheimer (78,500,000 pesos).

La Odisea es la primera película rodada completamente con cámaras IMAX. Su debut global de 264,100,000 dólares superó el récord anterior de Nolan, que pertenecía a The Dark Knight Rises con 249,000,000 dólares. IMAX dedicó sus pantallas por completo al filme durante tres semanas.

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