Aldo Rendón está listo para que “lo odien” en La Casa de los Famosos México 2026 y se compara con Regina George

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

Aldo Rendón se perfila como uno de los participantes más polémicos de La Casa de los Famosos México 2026 antes de que el reality arranque este 26 de julio. El stylist y consultor de moda originario de Culiacán, Sinaloa, publicó en redes sociales un video en el que se compara con Regina George, el personaje de Chicas Pesadas, y escribió: “Estoy listo para que me odien, pero siento que van a terminar amándome”.

El video recopila varios de sus momentos al ritmo del audio de Chicas Pesadas en el que los personajes describen a Regina George: atractiva, popular y temida a partes iguales. La referencia no es casual. Rendón llega al programa con más de 25 años de trayectoria como stylist, millones de visualizaciones en TikTok e Instagram, y un historial de declaraciones que ya generaron conversación antes de que se abra la puerta de la casa.

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Aldo Rendón rechaza las comparaciones con Ricardo Peralta

Aldo Rendón, en primer plano con gafas y vestimenta oscura, posa junto a Ricardo Peralta, quien usa un traje amarillo brillante, delante del logotipo tridimensional de "La Casa de los Famosos México" sobre un fondo degradado rosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los temas que más ruido generó en las semanas previas al estreno fue la comparación que varios usuarios de redes hicieron entre Aldo Rendón y el comediante e influencer Ricardo Peralta, quien participó en una edición anterior del reality. Rendón respondió sin rodeos: dijo que no tiene “nada en común” con Ricardo Peralta y ancló la diferencia en el terreno que mejor conoce.

“Traía Dries Van Noten. Ricardo Peralta nunca trajo marcas de lujo. Entonces, que, por favor, se cultiven. Les voy a dar clases de lujo”, dijo el stylist. Cuando le preguntaron por el comportamiento de Peralta en el reality, cerró el tema con una sola línea: “De Ricardo Peralta ya fue. ¿Por qué hablamos de él?”.

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“Bendito Dios, estoy sordo”: cómo planea enfrentar los ataques dentro del encierro

El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

Aldo Rendón habló de su sordera y su condición visual antes de entrar a 10 semanas de encierro televisivo, y descartó sentirse vulnerable ante posibles agresiones o discriminación dentro del formato. Su postura es la de alguien que no planea ignorar los ataques, sino responderlos.

“Bendito Dios, estoy sordo, entonces no voy a oír cuando hablen mal de mí. Y si me llego a sentir atacado, agárrate por la que te voy a dar yo. No me voy a quedar con que me hizo sentir mal, cero, yo te voy a hacer que llores”, advirtió.

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Thalía, Belinda y Yolanda Andrade, entre quienes lo respaldan

Aldo Rendón es amigo y colaborador de varias famosas mexicanas (Instagram)

Aldo Rendón llega al reality con un respaldo externo que pocos participantes tienen antes de entrar. Belinda, Thalía, Kenia Os, Sofía Castro, Ana de la Reguera, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Aracely Arámbula, Lucero y Maribel Guardia le han manifestado su apoyo.

A esa lista se suma Yolanda Andrade, quien lo llamó antes de que se confirmara oficialmente su participación. “Yolanda Andrade me habló hoy en la tarde y me dijo: ‘Me imagino que eres tú, me da mucho gusto. Te voy a dar dos consejos’. No lo voy a contar. Me dio mucho gusto esa llamada”, relató el stylist, sin revelar el contenido de la conversación.

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Collar de diamantes y un “canapé”: sus planes si gana y sus límites en el encierro

Aldo Rendón - (Instagram)

Si se lleva el premio de 4 millones de pesos, Aldo Rendón ya sabe en qué lo gastará. “En un collar de diamantes. Un collarzón pa’ que parezca perro”, dijo entre bromas. Sobre su relación de pareja durante las 10 semanas de encierro, fue igualmente directo: “La verdad es que mi relación con mi pareja es de suma confianza y jamás haría algo que lo avergüence. Pero pues oye, uno puede estar probando el menú, ¿no? A lo mejor un canapé… un besito, una agarradita de nada”.

La Casa de los Famosos México 2026 estrena el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y ViX, con galas conducidas por Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice.

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