Capturan en Pachuca a una mujer que robaba autos en Iztapalapa haciéndose pasar por compradora en redes sociales. Crédito: SSC

La Fiscalía de la Ciudad de México aprehendió a una mujer en el estado de Hidalgo por el robo agravado de un automóvil cometido mediante una falsa operación de compraventa en Facebook Marketplace. La detenida, identificada como Karina “N”, fue localizada en Pachuca de Soto y trasladada a un centro de reinserción social en la capital, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2026 en la alcaldía Iztapalapa. La víctima había publicado su vehículo en Facebook Marketplace y fue contactada por un hombre que manifestó interés en comprarlo. El comprador acordó cerrar la operación en un centro comercial de la alcaldía, pero avisó que una mujer acudiría en su lugar.

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Amenaza con arma de fuego y fuga con el vehículo

Al llegar al punto de encuentro, la mujer, posteriormente identificada como Karina “N”, habría sacado un arma de fuego para amenazar al vendedor. Bajo esa coacción, lo obligó a firmar una carta responsiva y a entregar la documentación del automóvil. Luego huyó a bordo del vehículo.

La identificación que dejó la imputada se convirtió en prueba clave

Capturan en Pachuca a una mujer que robaba autos en Iztapalapa haciéndose pasar por compradora en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el encuentro, la mujer había entregado al vendedor una copia de su identificación oficial como parte del trámite de compraventa. Ese documento se convirtió en el eje de la investigación.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) verificó la autenticidad de la identificación y la víctima reconoció en ella a la persona que la había despojado del vehículo. Ese reconocimiento, sumado a la declaración del afectado y al resto de los datos de prueba reunidos, permitió al agente del Ministerio Público solicitar y obtener una orden de aprehensión contra Karina “N”.

Búsqueda en bases institucionales y detención en Hidalgo

Con la orden en mano, agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron la información disponible y cruzaron bases de datos institucionales para orientar las labores de campo. Las pesquisas condujeron a un domicilio en Pachuca de Soto, capital del estado de Hidalgo.

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La aprehensión se concretó con la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Una vez detenida, Karina “N” fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición del juez que resolverá su situación jurídica.

Cuatro investigaciones previas vinculadas a la imputada

Las búsquedas en bases institucionales también arrojaron que Karina “N” aparece relacionada con otras cuatro carpetas de investigación abiertas entre diciembre de 2024 y abril de 2026: tres por posibles hechos de fraude y una por abuso de confianza.

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Las indagatorias continuarán para determinar su participación en esos casos y esclarecer los hechos en su totalidad.

Falsas compraventas en la mira de la Fiscalía CDMX

La Fiscalía CDMX señaló que estas acciones forman parte de sus esfuerzos por combatir el robo de vehículos cometido mediante falsas operaciones de compraventa, proteger el patrimonio de los ciudadanos y procurar justicia a las personas afectadas.

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El robo de autos mediante falsas compraventas en Facebook Marketplace en México

El robo de vehículos a través de plataformas digitales de compraventa se ha consolidado como una de las modalidades delictivas de mayor crecimiento en México. Facebook Marketplace concentra el mayor volumen de intentos de estafa en transacciones de autos usados, según Rodrigo Jiménez, fundador de la startup mexicana Karvia.

Quien publica o compra un auto en redes sociales enfrenta un riesgo de fraude de entre 40% y 70%, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicados en la Revista del Consumidor en diciembre de 2025. La cifra se eleva en temporadas de alta liquidez, como fin de año o el periodo de reparto de utilidades.

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Cómo operan las bandas en Marketplace

Las autoridades y medios especializados han documentado al menos tres esquemas recurrentes:

Las autoridades y medios especializados han documentado al menos tres esquemas recurrentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falsa transferencia: El comprador finge enviar el dinero, muestra un comprobante apócrifo y presiona al vendedor para entregar el vehículo antes de que el banco confirme el depósito. El dinero nunca llega.

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Despojo con arma de fuego: El supuesto comprador acuerda una cita, acude con cómplices armados y despoja al vendedor del auto y la documentación. En algunos casos documentados por el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, las víctimas han resultado heridas o han perdido la vida al resistirse.

Suplantación de identidad institucional: Desde 2023, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detectó perfiles falsos en los que los delincuentes se presentan como integrantes de la Defensa o la Guardia Nacional para generar confianza antes de concretar el robo.

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En todos los esquemas, un patrón se repite: el comprador real nunca acude a la cita y envía a una tercera persona.