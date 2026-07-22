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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: suman 5 detenidos en Zacatecas por multihomicidio

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12:56 hsHoy

Suman cinco detenidos por multihomicidio en Zacatecas

El gobierno de Zacatecas informó este martes que hasta el momento suman cinco personas detenidas presuntamente relacionadas con el asesinato de 10 personas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, entre los que se encontraban empresarios y funcionarios.

Tres presuntos implicados fueron ubicados sobre una brecha de terracería del tramo de la comunidad José María Morelos, en la localidad 6 de enero, en Fresnillo.

A la Izquierda el gobernador Monreal y en el micrófono el secretario de gobierno. Crédito: Gobierno de Zacatecas
A la Izquierda el gobernador Monreal y en el micrófono el secretario de gobierno. Crédito: Gobierno de Zacatecas

Se trató de dos hombres y una mujer menor de edad, a quienes les fueron aseguradas dosis de droga, chalecos balísticos, armas, entre otros objetos.

Sus arrestos se suman a una realizada en Pánuco el pasado 19 de julio, y una más en Fresnillo registrada este lunes; en total, cinco personas ya fueron aseguradas por estos hechos.

12:49 hsHoy

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