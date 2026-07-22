Survivor México: quién sale eliminado hoy 22 de julio

La expectativa por la eliminación en Survivor México 2026 se intensificó tras la confirmación de que esta noche habrá un duelo de extinción en el que dos participantes de bajo rendimiento, Bobby Larios y Azalia, se enfrentarán por su permanencia.
El desenlace determinará quién será la primera persona en abandonar la competencia, una decisión que podría reconfigurar la dinámica de las tribus en esta semana inaugural.
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En el último episodio, los Jaguares volvieron a sobresalir al ganar ambos juegos, consolidando su reputación de equipo más organizado y efectivo hasta el momento.
Mientras tanto, los Halcones evidenciaron dificultades para obtener victorias, pese a que estuvieron cerca de revertir la tendencia en el reto por suministros, que otorgaba comida básica como papas y herramientas para la supervivencia.
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Para quienes buscan saber qué ocurre con los duelos de eliminación en esta temporada, es clave entender que los participantes con menor rendimiento, especialmente en la primera semana, suelen ser enviados a este enfrentamiento que define su continuidad.
En esta ocasión, la atención está centrada en Bobby Larios y Azalia, quienes deberán demostrar capacidad de adaptación y fortaleza mental, aspectos que han resultado problemáticos para ambos según las declaraciones de los propios concursantes.
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Halcones (verde)
- Sahit Sosa
- Viviann Baeza
- Avril Andrade
- Anahí Izali
- Javier Márquez
- Aurélie Garzonio
- Bobby Larios
- Erick Castro
Jaguares (amarillo)
- Abel Robles
- Rey Grupero
- Shada Hernández
- Sebastián Yate
- Julio Camejo
- Tzasna Carrasco
- Sheila Velázquez
- Azalia “La Negra”
Ambas tribus reúnen a figuras reconocidas y participantes anónimos, quienes deberán probar su resistencia y capacidad de adaptación en condiciones adversas, en busca del título de campeón de Survivor México La Reliquia en Llamas.
Dónde ver Survivor México
La temporada se transmite de lunes a viernes a las 18:30 y los domingos a las 18:00 horas por Azteca UNO. Además, los seguidores pueden acceder a contenido exclusivo y repeticiones a través de Disney+, para no perderse ningún momento relevante del reality.
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Habitantes que ganaron la inmunidad en la primera semana
Obtener la inmunidad significa que no podrán ser enviados al concejo tribal, es decir, el día de eliminación aseguran quedar una semana más.
“Ellos fueron los seis Sobrevivientes de la tribu de Halcones que lograron obtener el medallón que los mantiene a salvo de la primera extinción”
- Aurelie Garzonio
- Javier Márquez
- Sahit Sosa
- Azalia la Negra
Lista de participantes de Survivor México 2026
- Viviann Baeza — Cantante y conductora
- Shada Hernández — Ingeniera química y creadora de contenido
- Sahit Sosa — Modelo y actor
- Julio Camejo — Actor
- Rey Grupero — Comediante y creador de contenido
- Anahí Izali — Actriz y participante de realities
- Abel Robles — Influencer y coach fitness
- Tzasna Carrasco — Atleta y diseñadora de modas
- Aurélie Garzonio — Conductora y coach fitness
- Javier Márquez — Atleta mexicano
- Azalia Ojeda “La Negra” — Conductora y exparticipante de Big Brother
- Bobby Larios — Actor, bailarín y cantante
- Cuatro participantes más, cuyos nombres serán revelados antes o durante el estreno.
Premio final de Survivor México 2026
El participante que logre superar todas las pruebas físicas, alianzas y traiciones será recompensado con 2 millones de pesos.
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