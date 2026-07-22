Survivor México: quién sale eliminado hoy 22 de julio

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por la eliminación en Survivor México 2026 se intensificó tras la confirmación de que esta noche habrá un duelo de extinción en el que dos participantes de bajo rendimiento, Bobby Larios y Azalia, se enfrentarán por su permanencia.

El desenlace determinará quién será la primera persona en abandonar la competencia, una decisión que podría reconfigurar la dinámica de las tribus en esta semana inaugural.

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En el último episodio, los Jaguares volvieron a sobresalir al ganar ambos juegos, consolidando su reputación de equipo más organizado y efectivo hasta el momento.

Mientras tanto, los Halcones evidenciaron dificultades para obtener victorias, pese a que estuvieron cerca de revertir la tendencia en el reto por suministros, que otorgaba comida básica como papas y herramientas para la supervivencia.

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Este miércoles habrá juego de extinción @SurvivorMX

Para quienes buscan saber qué ocurre con los duelos de eliminación en esta temporada, es clave entender que los participantes con menor rendimiento, especialmente en la primera semana, suelen ser enviados a este enfrentamiento que define su continuidad.

En esta ocasión, la atención está centrada en Bobby Larios y Azalia, quienes deberán demostrar capacidad de adaptación y fortaleza mental, aspectos que han resultado problemáticos para ambos según las declaraciones de los propios concursantes.

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Halcones (verde)

Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Bobby Larios

Erick Castro

Jaguares (amarillo)

Abel Robles

Rey Grupero

Shada Hernández

Sebastián Yate

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Sheila Velázquez

Azalia “La Negra”

Ambas tribus reúnen a figuras reconocidas y participantes anónimos, quienes deberán probar su resistencia y capacidad de adaptación en condiciones adversas, en busca del título de campeón de Survivor México La Reliquia en Llamas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde ver Survivor México

La temporada se transmite de lunes a viernes a las 18:30 y los domingos a las 18:00 horas por Azteca UNO. Además, los seguidores pueden acceder a contenido exclusivo y repeticiones a través de Disney+, para no perderse ningún momento relevante del reality.

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Habitantes que ganaron la inmunidad en la primera semana

Obtener la inmunidad significa que no podrán ser enviados al concejo tribal, es decir, el día de eliminación aseguran quedar una semana más.

“Ellos fueron los seis Sobrevivientes de la tribu de Halcones que lograron obtener el medallón que los mantiene a salvo de la primera extinción”

Aurelie Garzonio

Javier Márquez

Sahit Sosa

Azalia la Negra

Lista de participantes de Survivor México 2026

Viviann Baeza — Cantante y conductora

Shada Hernández — Ingeniera química y creadora de contenido

Sahit Sosa — Modelo y actor

Julio Camejo — Actor

Rey Grupero — Comediante y creador de contenido

Anahí Izali — Actriz y participante de realities

Abel Robles — Influencer y coach fitness

Tzasna Carrasco — Atleta y diseñadora de modas

Aurélie Garzonio — Conductora y coach fitness

Javier Márquez — Atleta mexicano

Azalia Ojeda “La Negra” — Conductora y exparticipante de Big Brother

Bobby Larios — Actor, bailarín y cantante

Cuatro participantes más, cuyos nombres serán revelados antes o durante el estreno.

Premio final de Survivor México 2026

El participante que logre superar todas las pruebas físicas, alianzas y traiciones será recompensado con 2 millones de pesos.

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