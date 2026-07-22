México

Survivor México: quién sale eliminado hoy 22 de julio

Aunque es la primera semana, habrá juego de extinción este martes

Guardar
Google icon
Un hombre y una mujer se enfrentan en una arena nocturna con antorchas. Banderas de Jaguares y Halcones y el logo de Survivor México son visibles.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por la eliminación en Survivor México 2026 se intensificó tras la confirmación de que esta noche habrá un duelo de extinción en el que dos participantes de bajo rendimiento, Bobby Larios y Azalia, se enfrentarán por su permanencia.

El desenlace determinará quién será la primera persona en abandonar la competencia, una decisión que podría reconfigurar la dinámica de las tribus en esta semana inaugural.

PUBLICIDAD

En el último episodio, los Jaguares volvieron a sobresalir al ganar ambos juegos, consolidando su reputación de equipo más organizado y efectivo hasta el momento.

Mientras tanto, los Halcones evidenciaron dificultades para obtener victorias, pese a que estuvieron cerca de revertir la tendencia en el reto por suministros, que otorgaba comida básica como papas y herramientas para la supervivencia.

PUBLICIDAD

Este miércoles habrá juego de extinción @SurvivorMX

Para quienes buscan saber qué ocurre con los duelos de eliminación en esta temporada, es clave entender que los participantes con menor rendimiento, especialmente en la primera semana, suelen ser enviados a este enfrentamiento que define su continuidad.

En esta ocasión, la atención está centrada en Bobby Larios y Azalia, quienes deberán demostrar capacidad de adaptación y fortaleza mental, aspectos que han resultado problemáticos para ambos según las declaraciones de los propios concursantes.

Halcones (verde)

  • Sahit Sosa
  • Viviann Baeza
  • Avril Andrade
  • Anahí Izali
  • Javier Márquez
  • Aurélie Garzonio
  • Bobby Larios
  • Erick Castro

Jaguares (amarillo)

  • Abel Robles
  • Rey Grupero
  • Shada Hernández
  • Sebastián Yate
  • Julio Camejo
  • Tzasna Carrasco
  • Sheila Velázquez
  • Azalia “La Negra”

Ambas tribus reúnen a figuras reconocidas y participantes anónimos, quienes deberán probar su resistencia y capacidad de adaptación en condiciones adversas, en busca del título de campeón de Survivor México La Reliquia en Llamas.

Cartel promocional de Survivor México. Un hombre con gorra y bandana en primer plano. Detrás, diez concursantes con ropa deportiva. Fondo con llamas y el logo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde ver Survivor México

La temporada se transmite de lunes a viernes a las 18:30 y los domingos a las 18:00 horas por Azteca UNO. Además, los seguidores pueden acceder a contenido exclusivo y repeticiones a través de Disney+, para no perderse ningún momento relevante del reality.

Habitantes que ganaron la inmunidad en la primera semana

Obtener la inmunidad significa que no podrán ser enviados al concejo tribal, es decir, el día de eliminación aseguran quedar una semana más.

“Ellos fueron los seis Sobrevivientes de la tribu de Halcones que lograron obtener el medallón que los mantiene a salvo de la primera extinción”

  • Aurelie Garzonio
  • Javier Márquez
  • Sahit Sosa
  • Azalia la Negra

Lista de participantes de Survivor México 2026

  • Viviann Baeza — Cantante y conductora
  • Shada Hernández — Ingeniera química y creadora de contenido
  • Sahit Sosa — Modelo y actor
  • Julio Camejo — Actor
  • Rey Grupero — Comediante y creador de contenido
  • Anahí Izali — Actriz y participante de realities
  • Abel Robles — Influencer y coach fitness
  • Tzasna Carrasco — Atleta y diseñadora de modas
  • Aurélie Garzonio — Conductora y coach fitness
  • Javier Márquez — Atleta mexicano
  • Azalia Ojeda “La Negra” — Conductora y exparticipante de Big Brother
  • Bobby Larios — Actor, bailarín y cantante
  • Cuatro participantes más, cuyos nombres serán revelados antes o durante el estreno.

Premio final de Survivor México 2026

El participante que logre superar todas las pruebas físicas, alianzas y traiciones será recompensado con 2 millones de pesos.

<br>

Temas Relacionados

Survivor Méxicomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dos personas en motocicleta y tres disparos calibre 9mm: lo que revelan autoridades sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que el ataque fue directo y que todas las líneas de investigación permanecen abiertas

Dos personas en motocicleta y tres disparos calibre 9mm: lo que revelan autoridades sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

Capturan en Pachuca a una mujer que robaba autos en Iztapalapa haciéndose pasar por compradora en redes sociales

La acusada habría engañado a un vendedor en Marketplace, lo amenazó con una pistola en Iztapalapa y escapó con la unidad tras obligarlo a firmar papeles

Capturan en Pachuca a una mujer que robaba autos en Iztapalapa haciéndose pasar por compradora en redes sociales

El nuevo trámite digital para abrir tienditas y cafeterías con Llave MX

A través de la plataforma digital, emprendedores y empresarios pueden tramitar permisos y avisos de funcionamiento para giros de bajo riesgo sin acudir presencialmente a oficinas municipales

El nuevo trámite digital para abrir tienditas y cafeterías con Llave MX

Suman 7 periodistas asesinados de enero a julio de 2026: Veracruz encabeza casos de violencia contra la prensa

México se mantiene como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico

Suman 7 periodistas asesinados de enero a julio de 2026: Veracruz encabeza casos de violencia contra la prensa

Gala Montes arremete contra su hermana Beba, Lau Styling y Briggitte Bozzo

En medio del escándalo con Lau Styling, Gala también arremetió contra su hermana Beba y contra Briggitte Bozzo

Gala Montes arremete contra su hermana Beba, Lau Styling y Briggitte Bozzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Dos personas en motocicleta y tres disparos calibre 9mm: lo que revelan autoridades sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón está listo para que “lo odien” en La Casa de los Famosos México 2026 y se compara con Regina George

Aldo Rendón está listo para que “lo odien” en La Casa de los Famosos México 2026 y se compara con Regina George

Gala Montes arremete contra su hermana Beba, Lau Styling y Briggitte Bozzo

El guiño de Nicola Porcella a Yanet García previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Dune 3 será el siguiente evento IMAX en México tras el éxito de La Odisea de Nolan: fecha de estreno

Fans donan miles de dólares para el funeral de Mauro, hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía

DEPORTES

Tigres analizaría demandar a River Plate ante el TAS por esta razón

Tigres analizaría demandar a River Plate ante el TAS por esta razón

Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título

Cruz Azul estaría frenando el sueño en Europa de Erik Lira por esta razón

Dueño del Atlante deja contundente mensaje sobre el ascenso y descenso: “Quien quiera estar tiene que trabajar”