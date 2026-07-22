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Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

Emilio Escalante Jr., vicepresidente del club, destacó el trabajo en conjunto para consolidar a su categoría femenil en el Futbol Mexicano

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Las futbolistas del Atlante FC siguen con su pretemporada para el debut en la Liga MX Femenil
Las futbolistas del Atlante FC siguen con su pretemporada para el debut en la Liga MX Femenil (X / Atlante Femenil )

Hoy miércoles 22 de julio del 2026 la institución del Atlante FC vivió su presentación oficial para enmarcar el regreso a la máxima categoría y, además, por primera vez en su historia, contarán con su propio equipo femenil tras adquirir la plaza del Mazatlán FC rumbo al Apertura 2026.

Emilio Escalante Jr., vicepresidente y director general del Atlante FC, resaltó la importancia de trabajar colectivamente para avanzar a paso firme con el proyecto de la rama varonil, femenil y fuerzas inferiores al subrayar que “Todos son importantes en la institución” Azulgrana.

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“Hemos tenido que ir paso a pasito. Creo que también a veces, dejamos a un lado que todo lo que hemos crecido y lo que hoy hemos multiplicado ha sido en un tiempo récord, a menos de seis meses, cinco meses”, declaró Emilio Escalante Jr.

“También tenemos que ir paso a paso. Empezamos con la varonil del primer equipo. No dejamos a un lado tampoco las subs. La rama femenina también la estamos formando todavía”, mencionó el vicepresidente del Atlante FC.

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“Si bien es nuestra primera convocatoria y también cabe mencionar que es la primera vez en toda la historia del club existe un equipo femenil entonces me gustaría compartirles que todos son importantes en el club no solamente el primer equipo varonil, ni la femenil, sino desde las subs pero tenemos que ir paso a paso, nos vamos a ir concentrando conforme vayamos formándolo, vayamos estructurándolo y también vayan teniendo mejor forma”, indicó Emilio Escalante Jr.

Once mujeres, vestidas con uniformes deportivos de fútbol y botines, de pie en un campo de césped. Hay árboles y cielo nublado al fondo
Las futbolistas del Atlante FC siguen con su pretemporada para el debut en la Liga MX Femenil (X / Atlante Femenil )

Asimismo, el director general del Atlante FC explicó que la idea de la institución es que Atlante Femenino juegue como local en una Universidad. Al principio, apuntaron al estadio Chivo Córdova de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), pero por diversos motivos no llegaron a un acuerdo con los dueños del recinto.

“La femenil también es un proyecto que a nosotros nos emociona. Si bien lo hemos mencionado, nuestra intención es que jueguen en una Universidad. Creo que hoy hay mucho talento ahí, sobre todo femenil. Estamos cerca", dijo.

“No se pudo hacer lo de la UAEM, pero creo que vamos a sorprender próximamente con la noticia. No me quiero adelantar porque si no se nos ceba como ya nos pasa, pero bueno, ya cuando lo tengamos cerrado, se los estaremos compartiendo”, añadió Emilio Escalante Jr. reiterando la importancia de tener un equipo femenil en su regreso al Máximo Circuito.

Atlante Femenil es un proyecto que a nosotros nos emociona”, enfatizó el vicepresidente y director general del Atlante FC durante la presentación oficial del equipo del pueblo desde el Ajusco, en Ciudad de México.

Continúa la pretemporada Azulgrana

Las Azulgranas esperan noticias para saber en dónde van a jugar
Las Azulgranas esperan noticias para saber en dónde van a jugar (X ( Atlante Femenil)

Preparadas en escribir su propia historia en el futbol femenil, la plantilla del Atlante FC se mantiene con los preparativos desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para su primera presentación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx Femenil.

El pasado 17 de julio las Azulgranas jugaron contra el Club Santos Femenil como parte de su preparación rumbo al debut en el circuito para mujeres, que ha visto múltiples escuadras campeonas del certamen y Atlante Femenil anhela ser una más de las plantillas que toca la gloria en el balompié femenino.

¿Cuándo debuta Atlante en la Liga MX Femenil?

Atlante regresa a la Primera División de México (X/ @Atlante)
Atlante tendrá su primera escuadra femenil. (X/ @Atlante)

El calendario oficial de la categoría rosa se dará a conocer este jueves 23 de julio, por medio de las páginas oficiales del torneo mexicano de futbol para mujeres. Sin embargo, la cadena VIX se habría adelantado a la programación de los juegos del Apertura 2026.

De acuerdo a la plataforma el primer encuentro de la escuadra Azulgrana sería para el sábado 8 de agosto contra el Club de Futbol Monterrey Rayadas. Dicho compromiso marcaría el debut de las capitalinas en la Liga MX Femenil, planeando una sorpresiva actuación en esta campaña 2026.

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