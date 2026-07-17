México Deportes

Esposa de Ángel Correa denuncia amenazas contra su familia en medio de salida de Tigres

Sabrina Di Marzo acusó insultos y mensajes intimidantes en redes contra ella y sus tres hijas tras la decisión del delantero

Guardar
Google icon
La influencer y pareja de Correa, reportó agresiones digitales hacia su familia en Instagram, mientras en Tigres Guido Pizarro confirmó su salida hacia el futbol argentino. (Instagram)
La influencer y pareja de Correa, reportó agresiones digitales hacia su familia en Instagram, mientras en Tigres Guido Pizarro confirmó su salida hacia el futbol argentino. (Instagram)

La novela de la salida de Ángel Correa de Tigres con aparente rumbo hacia River Plate ha dejado de ser sólo un asunto que se queda en la cancha.

En las últimas horas, el tema trascendió al plano personal cuando su esposa, Sabrina Di Marzo, denunció públicamente que ella y sus hijas han sido víctimas de amenazas e insultos en redes sociales.

PUBLICIDAD

La decisión de Ángel Correa de dejar Tigres desató molestia, amenazas e insultos por parte de la afición felina. REUTERS/Cristian De Marchena
La decisión de Ángel Correa de dejar Tigres desató molestia, amenazas e insultos por parte de la afición felina. REUTERS/Cristian De Marchena

La frase de Sabrina, “Con las niñas no… respeto por tres niñas de 10, 5 y 3 años”, se convirtió en un llamado urgente a poner límites dentro de la afición.

El origen de la polémica

La tensión comenzó cuando se confirmó que Correa había decidido dejar Tigres para fichar por otro equipo. En medio de la tensión, diversos reportes apuntan con fuerza a que el argentino llegaría a River Plate.

PUBLICIDAD

  • La noticia de su salida, confirmada por el mismo Guido Pizarro, generó enojo entre los aficionados felinos, que lo interpretaron como una “traición directa a los colores”.
  • Su ausencia en la convocatoria y la derrota 3-1 ante Xolos en el debut del Apertura 2026 intensificó la frustración.
Imagen de archivo del entrenador de Tigres Guido Pizarro durante un partido de la Liga MX en el estadio Nemesio Diez en Toluca (México). EFE/ Felipe Gutiérrez
Imagen de archivo del entrenador de Tigres Guido Pizarro durante un partido de la Liga MX en el estadio Nemesio Diez en Toluca (México). EFE/ Felipe Gutiérrez

En este contexto, Sabrina denunció que los ataqueshacia el futbolista se trasladaron de inmediato hacia su familia.

Temas Relacionados

Ángel CorreaTigres UANLSabrina Di MarzoLiga MXApertura 2026River Platemexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bloqueos, accidentes y manifestaciones en vivo hoy 17 de julio: jubilados bloquean Fray Servando y Bolívar

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Bloqueos, accidentes y manifestaciones en vivo hoy 17 de julio: jubilados bloquean Fray Servando y Bolívar

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 17 de julio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 17 de julio

Feria Escolar Profeco 2026: útiles, ropa, calzado y cortes de cabello con descuento

La Profeco lleva sus ferias de regreso a clases a todo el país con descuentos en útiles, calzado, dispositivos electrónicos y certificados médicos a bajo costo

Feria Escolar Profeco 2026: útiles, ropa, calzado y cortes de cabello con descuento

Ernesto Ruffo, detenido por huachicol, es integrante del Consejo del nuevo partido Somos Mx junto a Xóchitl Gálvez y Lorenzo Córdova

El ex gobernador de Baja California fue detenido y acusado de diversos delitos

Ernesto Ruffo, detenido por huachicol, es integrante del Consejo del nuevo partido Somos Mx junto a Xóchitl Gálvez y Lorenzo Córdova

Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, reacciona a la muerte de Mauro: “Voy a buscar su cuerpo”

El músico rompió el silencio tras el lamentable fallecimiento

Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, reacciona a la muerte de Mauro: “Voy a buscar su cuerpo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Corte de Chicago pospone la audiencia de Ovidio Guzmán López para el 28 de octubre

Corte de Chicago pospone la audiencia de Ovidio Guzmán López para el 28 de octubre

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Empresario que agredió a recepcionista en Santa Fe estaría ligado a Los Chapitos: aparece en narcovolantes

Los Viagras: el cártel que domina Michoacán y que es considerado grupo terrorista por EEUU

Una intervención de EEUU en México para detener a Rocha Moya colapsaría acuerdos bilaterales: “ganaría el narcotráfico”

ENTRETENIMIENTO

Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, reacciona a la muerte de Mauro: “Voy a buscar su cuerpo”

Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, reacciona a la muerte de Mauro: “Voy a buscar su cuerpo”

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica?

Eugenio Derbez captó choque vial mientras discutía con Alessandra Rosaldo por golpes en su camioneta

Muere Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica: esto se sabe

Ley Anti Pedro Sola: qué propone la iniciativa tras polémicos comentarios sobre maltrato animal

DEPORTES

Esposa de Ángel Correa denuncia amenazas en medio de su salida de Tigres

Esposa de Ángel Correa denuncia amenazas en medio de su salida de Tigres

Ryan García vs Conor Benn: cuándo y dónde defenderá su título el mexicano

Despedida, expulsión y presión: Tigres anuncia la salida de Ángel Correa

Quién es Mourad El Ghezouani, el futbolista de Xolos de origen marroquí que debutó con dos goles en la Liga MX

Esto es lo que cuesta en pesos mexicanos el anillo que dará la FIFA al campeón del Mundial 2026