Esposa de Ángel Correa denuncia amenazas contra su familia en medio de salida de Tigres

La influencer y pareja de Correa, reportó agresiones digitales hacia su familia en Instagram, mientras en Tigres Guido Pizarro confirmó su salida hacia el futbol argentino. (Instagram)

La novela de la salida de Ángel Correa de Tigres con aparente rumbo hacia River Plate ha dejado de ser sólo un asunto que se queda en la cancha.

En las últimas horas, el tema trascendió al plano personal cuando su esposa, Sabrina Di Marzo, denunció públicamente que ella y sus hijas han sido víctimas de amenazas e insultos en redes sociales.

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La decisión de Ángel Correa de dejar Tigres desató molestia, amenazas e insultos por parte de la afición felina. REUTERS/Cristian De Marchena

La frase de Sabrina, “Con las niñas no… respeto por tres niñas de 10, 5 y 3 años”, se convirtió en un llamado urgente a poner límites dentro de la afición.

El origen de la polémica

La tensión comenzó cuando se confirmó que Correa había decidido dejar Tigres para fichar por otro equipo. En medio de la tensión, diversos reportes apuntan con fuerza a que el argentino llegaría a River Plate.

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La noticia de su salida, confirmada por el mismo Guido Pizarro , generó enojo entre los aficionados felinos, que lo interpretaron como una “traición directa a los colores” .

Su ausencia en la convocatoria y la derrota 3-1 ante Xolos en el debut del Apertura 2026 intensificó la frustración.

Imagen de archivo del entrenador de Tigres Guido Pizarro durante un partido de la Liga MX en el estadio Nemesio Diez en Toluca (México). EFE/ Felipe Gutiérrez

En este contexto, Sabrina denunció que los ataqueshacia el futbolista se trasladaron de inmediato hacia su familia.