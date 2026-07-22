Hugo Eric Flores descarta que PAZ busque alianza con Morena en elección de 2027

El diputado Hugo Eric Flores no busca que el PAZ haga una alianza con Morena, por independencia y temas legales. Crédito: X/ @HugoEricFlores

Hugo Eric Flores, dirigente nacional del partido Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), adelantó que, por el momento, no desea que este nuevo instituto político busque una alianza con Morena.

Además, Flores aclaró que como PAZ acaba de obtener su registro, la ley prohíbe participar en alianza durante su primera elección, que, en este caso, sería la intermedia de 2027.

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En entrevista este miércoles con la periodista Azucena Uresti, el también diputado federal reiteró que, por ahora, no dejará la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro; aunque tampoco descartó tomar distancia por sus diferencias con el partido oficial.

“Me voy a tomar otro par de semanas, pero (...) en estos momentos estoy platicando con mi gente más cercana. Estamos viendo la decisión que nuestra organización va a tomar; es una decisión muy importante”, comentó.

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Hugo Eric Flores dice que no es militante de Morena

Por otro lado, el legislador insistió en que no es militante de Morena y que solo trabajó –como persona externa– para promover la imagen de la hoy presidenta de México Claudia Sheinbaum durante el proceso electoral de 2024.

También reveló que el distanciamiento y las diferencias que actualmente mantiene con el partido guinda, son derivadas de la “lealtad institucional” bajo la que, a su consideración, tienen la obligación de actuar los militantes y personas cercanas a Morena, “sin libertad para expresar diferencias”.

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Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) obtuvo el registro como partido político nacional tras el aval del INE.

Retoma postura sobre nexo entre municipios y crimen organizado

Eric Flores retomó su postura sobre que los gobiernos municipales en México están “tomados” por el crimen organizado, idea que impulsó en octubre de 2025, justo en medio de los señalamientos que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el supuesto temor de su homóloga mexicana y la presencia del crimen organizado en el país.

“El país está maltratado, el país desafortunadamente está tomado por distintos grupos locales, organizaciones criminales que tienen hincada a muchísima gente. Uno va y el presidente municipal tiene dueño.

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“Lo que está pasando en nuestro país es increíble. No poder decir lo que uno piensa, lo que uno siente es complicado por esta manera de lealtad institucional en la que nos hemos manejado”, agregó.

Por ahora, descarta que PAZ busque alianza con la 4T

Sumado a sus diferencias y distanciamiento con la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores reiteró que su intención es que su trabajo en la política nacional sea acorde con “nuestros principios y nuestros ideales”.

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También dejó en claro que como el partido que ayudó a fundar obtuvo recientemente su registro como instituto político, la ley no le permite al PAZ participar en alianza durante su primera elección, que será la de 2027.

El diputado aún es parte de la bancada de Morena en San Lázaro

Asimismo, recordó que los partidos deben sumar al menos el tres por ciento de la votación para conservar el registro, por lo que los comicios intermedios del año entrante “serán una prueba de su capacidad de convocatoria”.

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PAZ se construyó como proyecto independiente

La actitud de Hugo Eric Flores refleja que la intención es que PAZ avance de manera independiente, al argumentar que su partido “tiene vida propia” y no opera como una fuerza política “subordinada” a Morena.

“Nosotros vamos a respetar lo que ellos hagan (Morena), pero nosotros tenemos vida propia, siempre la hemos tenido. Nos quieren poner como un satélite, cuando tenemos objetivos claros”, insistió.

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Bueno, pese a que la intención de Morena es que los nuevos partidos no le hagan sombra, parece que el PAZ de Hugo Eric Flores le dará algunos dolores de cabeza al oficialismo rumbo a las elecciones intermedias de 2027.