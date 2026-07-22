México

Hugo Eric Flores descarta que PAZ busque alianza con Morena en elección de 2027

El dirigente del nuevo partido PAZ quiere que el instituto sea “independiente” y no un “satélite” de la Cuarta Transformación

Guardar
Google icon
Hugo Eric Flores no busca que el PAZ haga una alianza con Morena, por independencia y temas legales. Crédito: X/ @HugoEricFlores
El diputado Hugo Eric Flores no busca que el PAZ haga una alianza con Morena, por independencia y temas legales. Crédito: X/ @HugoEricFlores

Hugo Eric Flores, dirigente nacional del partido Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), adelantó que, por el momento, no desea que este nuevo instituto político busque una alianza con Morena.

Además, Flores aclaró que como PAZ acaba de obtener su registro, la ley prohíbe participar en alianza durante su primera elección, que, en este caso, sería la intermedia de 2027.

PUBLICIDAD

En entrevista este miércoles con la periodista Azucena Uresti, el también diputado federal reiteró que, por ahora, no dejará la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro; aunque tampoco descartó tomar distancia por sus diferencias con el partido oficial.

“Me voy a tomar otro par de semanas, pero (...) en estos momentos estoy platicando con mi gente más cercana. Estamos viendo la decisión que nuestra organización va a tomar; es una decisión muy importante”, comentó.

PUBLICIDAD

Hugo Eric Flores dice que no es militante de Morena

Por otro lado, el legislador insistió en que no es militante de Morena y que solo trabajó –como persona externa– para promover la imagen de la hoy presidenta de México Claudia Sheinbaum durante el proceso electoral de 2024.

También reveló que el distanciamiento y las diferencias que actualmente mantiene con el partido guinda, son derivadas de la “lealtad institucional” bajo la que, a su consideración, tienen la obligación de actuar los militantes y personas cercanas a Morena, “sin libertad para expresar diferencias”.

Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) obtuvo el registro como partido político nacional tras el aval del INE.
Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) obtuvo el registro como partido político nacional tras el aval del INE.

Retoma postura sobre nexo entre municipios y crimen organizado

Eric Flores retomó su postura sobre que los gobiernos municipales en México están “tomados” por el crimen organizado, idea que impulsó en octubre de 2025, justo en medio de los señalamientos que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el supuesto temor de su homóloga mexicana y la presencia del crimen organizado en el país.

“El país está maltratado, el país desafortunadamente está tomado por distintos grupos locales, organizaciones criminales que tienen hincada a muchísima gente. Uno va y el presidente municipal tiene dueño.

“Lo que está pasando en nuestro país es increíble. No poder decir lo que uno piensa, lo que uno siente es complicado por esta manera de lealtad institucional en la que nos hemos manejado”, agregó.

Por ahora, descarta que PAZ busque alianza con la 4T

Sumado a sus diferencias y distanciamiento con la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores reiteró que su intención es que su trabajo en la política nacional sea acorde con “nuestros principios y nuestros ideales”.

También dejó en claro que como el partido que ayudó a fundar obtuvo recientemente su registro como instituto político, la ley no le permite al PAZ participar en alianza durante su primera elección, que será la de 2027.

El diputado aún es parte de la bancada de Morena en San Lázaro
El diputado aún es parte de la bancada de Morena en San Lázaro

Asimismo, recordó que los partidos deben sumar al menos el tres por ciento de la votación para conservar el registro, por lo que los comicios intermedios del año entrante “serán una prueba de su capacidad de convocatoria”.

PAZ se construyó como proyecto independiente

La actitud de Hugo Eric Flores refleja que la intención es que PAZ avance de manera independiente, al argumentar que su partido “tiene vida propia” y no opera como una fuerza política “subordinada” a Morena.

“Nosotros vamos a respetar lo que ellos hagan (Morena), pero nosotros tenemos vida propia, siempre la hemos tenido. Nos quieren poner como un satélite, cuando tenemos objetivos claros”, insistió.

Bueno, pese a que la intención de Morena es que los nuevos partidos no le hagan sombra, parece que el PAZ de Hugo Eric Flores le dará algunos dolores de cabeza al oficialismo rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Temas Relacionados

MorenaCámara de DiputadosMéxicoClaudia SheinbaumHugo Eric FloresPAZPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan en Pachuca a una mujer que robaba autos en Iztapalapa haciéndose pasar por compradora en redes sociales

La acusada habría engañado a un vendedor en Marketplace, lo amenazó con una pistola en Iztapalapa y escapó con la unidad tras obligarlo a firmar papeles

Capturan en Pachuca a una mujer que robaba autos en Iztapalapa haciéndose pasar por compradora en redes sociales

El nuevo trámite digital para abrir tienditas y cafeterías con Llave MX

A través de la plataforma digital, emprendedores y empresarios pueden tramitar permisos y avisos de funcionamiento para giros de bajo riesgo sin acudir presencialmente a oficinas municipales

El nuevo trámite digital para abrir tienditas y cafeterías con Llave MX

Suman 7 periodistas asesinados de enero a julio de 2026: Veracruz encabeza casos de violencia contra la prensa

México se mantiene como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico

Suman 7 periodistas asesinados de enero a julio de 2026: Veracruz encabeza casos de violencia contra la prensa

Gala Montes arremete contra su hermana Beba, Lau Styling y Briggitte Bozzo

En medio del escándalo con Lau Styling, Gala también arremetió contra su hermana Beba y contra Briggitte Bozzo

Gala Montes arremete contra su hermana Beba, Lau Styling y Briggitte Bozzo

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de julio: familiares de una persona desparecida bloquean autopista México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de julio: familiares de una persona desparecida bloquean autopista México-Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Dos personas en motocicleta y tres disparos calibre 9mm: lo que revelan autoridades sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón está listo para que “lo odien” en La Casa de los Famosos México 2026 y se compara con Regina George

Aldo Rendón está listo para que “lo odien” en La Casa de los Famosos México 2026 y se compara con Regina George

Gala Montes arremete contra su hermana Beba, Lau Styling y Briggitte Bozzo

Survivor México: quién sale eliminado hoy 22 de julio

El guiño de Nicola Porcella a Yanet García previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Dune 3 será el siguiente evento IMAX en México tras el éxito de La Odisea de Nolan: fecha de estreno

DEPORTES

Tigres analizaría demandar a River Plate ante el TAS por esta razón

Tigres analizaría demandar a River Plate ante el TAS por esta razón

Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título

Cruz Azul estaría frenando el sueño en Europa de Erik Lira por esta razón

Dueño del Atlante deja contundente mensaje sobre el ascenso y descenso: “Quien quiera estar tiene que trabajar”