Trolebús Chalco - Ixtapaluca avanza en su construcción: revelan cuándo estará terminado (X/ @DirectorSTE)

La obra del Trolebús Chalco - Ixtapaluca está en marcha, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) compartió una actualización sobre el avance de los trabajos que se están realizando para ampliar el servicio de la Línea 11 del Trolebús, el ramal partirá de la infraestructura de la ruta Santa Martha - Chalco para dirigirse a Ixtapaluca.

Durante la conferencia de prensa de este 22 de julio, el titular de la SICT, Jesús Esteva, informó que la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado ha iniciado las obras del Trolebús Ixtapaluca, cuya ruta conecta los municipios de Chalco e Ixtapaluca en el Estado de México.

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La ruta tendrá una longitud de 10 kilómetros, hasta el momento, los trabajos ya contemplan la construcción tanto del viaducto elevado como de una de las estaciones terminales.

¿Cuándo terminarán las obras del Trolebús Chalco - Ixtapaluca?

Avanza construcción del Trolebús Ixtapaluca (Captura pantalla redes)

Las autoridades explicaron que hasta ahora se tiene un avance del 11%, las obras recién empezaron. Y en el cronograma de las actividades se tiene previsto que las obras concluyan en julio de 2027.

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“Se inició la construcción del viaducto elevado y una de las estaciones terminales. Este proyecto estará terminado en julio de 2027″, compartió Jesús Esteva.

El trazado del nuevo trolebús parte del entronque con la actual Línea 11 y continúa por la antigua autopista México-Puebla, pasando por avenida Santa Bárbara y Hacienda Corralejo, hasta la carretera federal a San Buenaventura. Las estimaciones iniciales apuntan a una demanda de 53 mil usuarios diarios, cifra que podría alcanzar los 62 mil en un periodo breve. Estos volúmenes se añadirían a los más de 60 mil pasajeros que ya moviliza la línea de Chalco, superando así los 110 mil usuarios diarios en conjunto.

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Con una inversión de 2,500 millones de pesos, la nueva ruta del trolebús Ixtapaluca se integra al Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México. Este proyecto de transporte público busca ampliar el servicio del trolebús que actualmente conecta Santa Martha con Chalco, permitiendo que los habitantes de Ixtapaluca accedan directamente a la red de movilidad de la Ciudad de México mediante la Línea A del Metro y otros sistemas de transporte.

El Ing. Jesús Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, compartió detalles de cómo avanza la construcción del Trolebús Ixtapaluca (X/ @TrenesMX)

Las proyecciones oficiales señalan que el trolebús Ixtapaluca movilizará en promedio a 52 mil 797 pasajeros diarios, facilitando la conexión entre la zona oriente del Estado de México y la capital del país, y fortaleciendo la integración del transporte público en la región.

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El Trolebús Ixtapaluca tendrá un recorrido de 10.1 kilómetros entre Ixtapaluca y Valle de Chalco, incorporando 12 estaciones distribuidas a lo largo de su trayecto. Este sistema de transporte conectará con la estación Puente Blanco de la Línea 11 del Trolebús Mexiquense Chalco - Santa Marta, permitiendo la integración de los usuarios con una red de movilidad más amplia en el oriente del Estado de México. La obra beneficiará a más de un millón de habitantes, quienes podrán reducir hasta 45 minutos en sus tiempos de traslado diario gracias a la nueva infraestructura.

El proyecto se enmarca dentro del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, una estrategia impulsada por el Gobierno de México, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y los gobiernos municipales de la región. El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes mediante la implementación de soluciones de transporte público eficientes y sostenibles.

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El trazado del nuevo trolebús parte del entronque con la actual Línea 11 y continúa por la antigua autopista México-Puebla (X/ @STECDMX)

Estas son las estaciones del Trolebús Chalco - Ixtapaluca

Caseta Vieja

Tlapacoya

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Internacional

Acozac

Vigilantes

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura

El gobierno del Estado de México y el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX iniciaron trabajos de obra civil para ampliar la Línea 11 del Trolebús Chalco–Santa Martha hacia Ixtapaluca. El proyecto arrancó con estudios preliminares y formó parte de la extensión del servicio al oriente mexiquense. La dependencia indicó que el objetivo era atender reclamos de conectividad acumulados por más de una década.

La cuenta SNT Movilidad Urbana (@SntVTC) compartió imágenes de los trabajos para el estudio de mecánica de suelo que ya comenzaron en la autopista México–Puebla, vía por donde transitará el servicio.

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El tramo por construir que se reportó en un inicio sería de 11.3 kilómetros, según la ARTF, pero después de ajustó a 10 kilómetros. La ampliación planteó beneficiar a habitantes de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz, al reducir tiempos de traslado y conectar con el corredor ya en operación.