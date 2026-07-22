Gala Montes arremete contra su hermana Beba, Lau Styling y Briggitte Bozzo

Gala Montes arremete en redes sociales contra su hermana. (galamontes / Instagram)

La actriz y cantante, Gala Montes volvió a arremeter en contra de su hermana Beba Montes por medio de sus redes sociales, acusándola de evitar el tema entre ellas.

La ex habitante de La Casa de los Famosos México compartió algunas publicaciones en contra de su hermana y señaló que las personas que la defienden en redes no saben absolutamente nada.

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“Que agusto que la gente se abstenga dar ‘su versión, por respeto a las criaturas’, dios, saben cómo le han deber molestado en la escuela cuando fue a prisión preventiva/torito”, publicó Gala Montes.

Gala Montes dedicó una serie de publicaciones dirigidas a su hermana (Captura de pantalla: X/@GalaMontes2)

Estas declaraciones llegan después de la postura de su hermana, en la que mencionó que ella no busca meterse en problemas y que no compartirá su versión por respeto a su hija.

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“A veces uno no tiene la conciencia de lo que pueden repercutir sus palabras, entonces yo la verdad elijo guardar silencio por respeto a mi familia y a mi hija”, señaló Beba Montes.

A pesar de las preguntas constantes sobre el tema, Beba Montes prefirió no hablar al respecto y mantener la situación en privado.

Por estas declaraciones es que Gala Montes atacó de nueva cuenta a su hermana en redes sociales, además de mencionar que todas las personas que la defienden son “p*nd*jas”.

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“Los que te defienden son pura gente p*nd*ja. Hoy voy a dedicarte de mi tiempo p*nd*jet* y aunque pasen los años ¡No maduras pinch* ogt"!, escribió Gala Montes

Señalando que incluso su hermana posee cuentas falsas desde las cuales se defiende en redes sociales.

Gala Montes ataca a las personas que defienden a su hermana Beba Montes a través de redes sociales (Captura de pantalla: X/@GalaMontes2)

¿Cuál fue la causa del distanciamiento?

El distanciamiento comenzó tras un viaje familiar a Tailandia y Japón en donde la convivencia transcurrió con normalidad. Sin embargo, al regreso del viaje, Gala dejó de tener contacto tanto con su hermana como con su sobrina Alabama.

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Posteriormente durante una transmisión y a través de redes sociales Gala reveló que lleva meses sin poder ver ni comunicarse con Alabama, y que Beba le impedía el acercamiento.

(Instagram/ @labebamontes)

Desde el entorno de Beba circuló la versión de que el distanciamiento se debió a situaciones ocurridas durante el viaje a Asia.

Gala rechazó esa explicación y la calificó de “puras m*m*das”, cuestionando por qué no hubo problemas durante el viaje si supuestamente había pasado algo.

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Gala Montes contra Lau Styling y Briggitte Bozzo

Estas declaraciones surgen después del conflicto que tuvo Gala con la personal stylist argentina, Laura Styling, este conflicto surgió horas después de que España derrotara 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026.

Laura Villa, conocida como Lau Styling quien reside en México, publicó videos en sus historias de Instagram donde insultó a aficionados mexicanos que celebraron el título español.

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Los videos se viralizaron de inmediato y generaron una ola de críticas, especialmente porque Lau Styling vive, trabaja y cobra en México.

La actriz respondió con un mensaje en X (Twitter) que también revivió un conflicto previo entre ambas.

“No te queremos en México. Se lo dije desde que salí de La Casa de los Famosos. La producción la odiaba, la única que se la cromaba era Briggitte, por eso la mandé al diablo con sus botas que se rompieron porque nunca fue buena stylist.”

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Dedicándole una publicación directamente a Briggitte Bozzo, en la cual menciona que la actriz siempre la defendió a pesar de las advertencias de Gala.

“Siempre la defendió,hasta la tenía en su perfil arrobada. Se les dijo pero no están listos para esta conversación”, señaló Gala.

Gala señaló que Briggitte Bozzo siempre defendió a Lau Styling (Captura de pantalla: X/@GalaMontes2)

Los comentarios y publicaciones de Gala Montes hasta el momento aún no tienen respuesta por parte de alguna de las involucradas.

Esta serie de enfrentamientos públicos en los últimos días mantiene el nombre de Gala en tendencia, se espera que en los próximos días se tengan respuesta por parte de la stylist o de su compañera en La Casa de los Famosos.

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