Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos. Crédito: Semar

La Secretaría de Marina ha inhabilitado 75 laboratorios clandestinos desde el inicio de la administración actual, según informó la propia institución, con una afectación económica estimada de $20,186′608,766.04 MXN a organizaciones delictivas, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad para desmantelar la infraestructura de producción de sustancias ilícitas en México.

Los operativos más recientes tuvieron lugar en Michoacán y Nayarit, donde personal naval localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos. De acuerdo con información oficial de la Semar, las instalaciones tenían una capacidad potencial de producción superior a 17.5 toneladas mensuales, con un valor estimado de USD 412 millones en el mercado ilícito.

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Los operativos más recientes tuvieron lugar en Michoacán y Nayarit, donde personal naval localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos.

75 laboratorios según el conteo de la Semar

Desde el inicio de la administración actual, la Secretaría de Marina reportó haber localizado e inhabilitado 75 laboratorios clandestinos en coordinación interinstitucional. La afectación económica acumulada a las organizaciones delictivas es de más de 20 mil millones de pesos, según la propia institución.

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Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos. Crédito: Semar

Qué se aseguró en los últimos dos operativos en Michoacán y Nayarit

En los dos inmuebles intervenidos fueron asegurados 11 reactores, aproximadamente 30 mil litros y 2.5 toneladas de precursores químicos, además de condensadores, mezcladoras y equipo especializado para la producción de sustancias ilícitas, de acuerdo con el comunicado oficial.

Los precursores químicos son compuestos esenciales en la síntesis de drogas sintéticas. Su aseguramiento impide que sean utilizados en otros puntos de producción, lo que amplía el impacto del operativo más allá de las instalaciones físicas desmanteladas.

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La infraestructura incautada incluyó reactores industriales y sistemas de condensación que, según la Semar, indican una operación de escala considerable con capacidad para abastecer mercados nacionales e internacionales.

Capacidad productiva neutralizada

Las instalaciones inhabilitadas en Michoacán y Nayarit tenían, en conjunto, una capacidad potencial de producción superior a 17.5 toneladas mensuales de sustancias ilícitas, según datos de la Secretaría de Marina.

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Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos. Crédito: Semar

La institución señaló que estos recursos dejaron de fortalecer las estructuras financieras de las organizaciones delictivas. La Semar informó que continuará desarrollando operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para localizar e inhabilitar laboratorios clandestinos, con el propósito de contribuir a la seguridad, la paz y el bienestar de la población.

La estrategia detrás de los operativos

La Armada de México ejecuta estos operativos mediante inteligencia naval, vigilancia aérea y terrestre, reconocimiento operativo y acciones coordinadas entre instituciones. Este modelo permite identificar y neutralizar instalaciones antes de que completen ciclos de producción.

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La Semar encabeza estas acciones en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, con el objetivo de debilitar las capacidades operativas y financieras de las organizaciones delictivas. La institución anunció que continuará desarrollando operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de forma permanente.

El enfoque no se limita a la detención de personas: apunta directamente a la infraestructura productiva de los grupos criminales, para cortar el flujo de recursos que sostiene sus estructuras financieras.

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Los narcolaboratorios en México: de industria local a red global

México dejó de ser únicamente un país de tráfico de drogas hace dos décadas. La producción de metanfetamina se trasladó progresivamente desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, donde los cárteles encontraron condiciones más favorables: zonas rurales de difícil acceso, menor fiscalización de precursores químicos y mano de obra especializada disponible.

Hoy, según el Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los grupos criminales mexicanos son los principales proveedores de metanfetamina en América del Norte. La pureza de la droga producida en laboratorios clandestinos del país alcanza el 95%, gracias a técnicas que permiten reciclar residuos químicos incluso cuando los controles internacionales sobre precursores se endurecen.

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Cómo se abastecen los laboratorios

La cadena de producción comienza fuera de México. Según una investigación de tres años publicada por InSight Crime, los cárteles obtienen precursores químicos principalmente de China e India, a través de redes de intermediarios que explotan vacíos regulatorios en esos países.

El puerto de Manzanillo, en Colima, concentra alrededor del 60% de los contenedores que ingresan diariamente a México y es la principal vía de entrada de precursores para fentanilo y metanfetamina, de acuerdo con un análisis de la Universidad de Virginia publicado en febrero de 2026.

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La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU que todo el fentanilo disponible en territorio estadounidense proviene de organizaciones criminales con sede en México. Hasta abril de 2025, se habían decomisado 9,354 kilogramos en la frontera entre ambos países, frente a apenas 22.7 kilogramos capturados en la frontera con Canadá durante 2024.

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