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Fans donan miles de dólares para el funeral de Mauro, hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía

El padre del joven no estaba de acuerdo en la recolección de dinero, pero desistió

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aylin mujica y mauro -mexico 17 julio
Aylin Mujica y Mauro (Instagram)

La campaña de GoFundMe abierta para cubrir los gastos funerarios de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, superó su meta en pocos días: recaudó más de 26,000 dólares —equivalentes a cerca de medio millón de pesos— con más de 150 donaciones, según confirmó la propia Aylín.

La iniciativa fue creada por Rick Silver, amigo cercano de Mauro y compañero en la comunidad de DJs de Los Ángeles. El objetivo inicial era reunir 22,200 dólares para costear la repatriación del cuerpo desde Barbados hasta Miami, así como los gastos del funeral. La respuesta rebasó esa cifra en cuestión de días.

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Aylín Mujica confirmó que la campaña es legítima

Aylín Mujica dedica nuevo mensaje a su hijo. (Instagram: Aylin Mujica)
Aylín Mujica dedica nuevo mensaje a su hijo. (Instagram: Aylin Mujica)

A través de un mensaje de audio enviado a la periodista Elisa Beristain, Aylín Mujica aclaró que ni ella ni el padre de Mauro, Osamu Menéndez, organizaron la colecta, pero respaldó su autenticidad. “Eso lo armaron los amigos de Mauro. Ellos están haciendo ese GoFundMe para trasladar las cenizas, el cuerpo o lo que se vaya a hacer. No lo hice yo ni su papá, lo hicieron sus amigos”, dijo.

La actriz subrayó que la petición es “real” y que los fondos se destinarán directamente a la familia para aliviar la carga económica del proceso, con el fin de que puedan concentrarse en el duelo y en honrar la memoria del joven músico.

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Osamu, padre de Mauro,pidió detener la campaña, pero los amigos continuaron

osamu menéndez y mauro -México- 18 julio
El cantante compartió una foto con su hijo (Instgram)

Osamu Menéndez reaccionó con incomodidad ante la recaudación. “No estaba de acuerdo con que nadie pidiera dinero de nada. No soy rico, pero me siento capaz de asumir los gastos de la misa, del envío, de los pasajes. Incluso le dije a Aylín que no se preocupara. Estoy en una situación que no necesito ningún GoFundMe”, declaró.

Osamu Menéndez contactó a quien creó la campaña para pedirle que la cerrara. La respuesta de los organizadores fue que lo hacían por Mauro, no por la familia. “Esto lo estamos haciendo porque somos amigos de Mauro, solo queremos hacerlo por Mauro, porque donde quiera que esté vea que estamos haciendo algo por él”, le explicaron. Ante eso, el padre del joven cedió: “Les dije, ‘bueno, está bien, sigan adelante’”.

Mauro Menéndez murió el 16 de julio en Barbados

Aylín Mujica comparte mensaje en redes
Aylín Mujica dedica un último mensaje para su hijo Mauro Menéndez (Instagram: aylinmujic)

Mauro Menéndez, conocido artísticamente como DJ MAAHEZ, falleció el 16 de julio mientras se encontraba en la isla de Barbados. Vivía en Miami junto a su padre. Según relató Francisco Mujica, abuelo materno del joven, Mauro llegó a Barbados con un cuadro de neumonía que habría contraído en Los Ángeles días antes.

“No sé bien, pero él vino de Los Ángeles como con un catarro y parece que se convirtió en neumonía, y no lo sabía. Se sentía muy mal los últimos 5 días. A pesar de eso, convenció a su abuela de que estaba mejor y viajó a la isla de Barbados. Cuando llegó, se fue al hospital y al realizarle estudios le diagnosticaron neumonía. Desafortunadamente, se le presentaron 2 infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó”, contó el abuelo.

Ni Aylín Mujica ni Osamu Menéndez han confirmado oficialmente esta versión de los hechos. La actriz viajó desde Bogotá, donde grababa un reality, hacia Barbados para reconocer el cuerpo y gestionar los trámites funerarios. El objetivo de la familia es trasladar los restos a Miami y realizar ahí las conmemoraciones.

En la campaña de GoFundMe, Silver describió a su amigo como alguien “apreciado por su bondad, generosidad y el amor sincero que compartía con su familia, amigos y todos los que conocía”, y cerró con un mensaje dirigido al DJ: “Descansa en paz, MAAHEZ”.

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