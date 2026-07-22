El guiño de Nicola Porcella a Yanet García previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Yanet García y Nicola Porcella (Redes Sociales)

La presentadora mexicana Yanet García es una de las últimas confirmadas para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la “chica del clima” se sumará al encierro dentro del reality show de Televisa, en lo que será su primera experiencia en esta faceta de su carrera.

Tras ser confirmada como habitante de la casa, Yanet García estuvo presente en el programa matutino Hoy, donde coincidió con el influencer peruano Nicola Porcella, integrante de la primera edición de La Casa de los Famosos, quien le lanzó un guiño durante una charla con los demás conductores.

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En la charla, Nicola expresó que entró a la temporada incorrecta, ya que le hubiera gustado compartir el encierro con la modelo mexicana, aunque le recordaron que en su temporada tuvo una conexión con Wendy Guevara.

El guiño de Nicola a Yanet García en Hoy

Nicola Porcella será conductor de Esto es Guerra México.

En la charla dentro del programa con Yanet García, el influencer peruano aseguró que entró en la temporada equivocada a La Casa de los Famosos México, ya que le hubiera gustado entrar a la del 2026 junto con la presentadora mexicana.

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En este intercambio, uno de los conductores le recordó la conexión que creó con Wendy Guevara en la primera temporada de la casa, que lo ayudó incluso a llegar a la final: “¿No te llevaste a la Wendy?”, a lo que Nicola respondió: “Bueno, sí, también. Bueno, pensándolo bien, tienes razón”, señaló.

Yanet García entra soltera a La Casa de los Famosos 2026

Nicola le preguntó directamente a Yanet García si entraba soltera al reality show, y su respuesta sorprendió a los conductores de Hoy, ya que, además de confirmar su soltería, aseguró que también es “ingobernable”.

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(Foto: Instagram/@iamyanetgarcia)

La presentadora mexicana no le cierra la puerta a encontrar alguna conexión con alguien dentro de La Casa de los Famosos México, aunque aseguró que de momento está felizmente soltera.

La última pareja pública de Yanet García fue el exjugador de futbol americano Lewis Howes, con quien terminó en el 2021. Posterior al término de esa relación, Howes se casó con la actriz mexicana Martha Higareda.

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¿Cuánto gana Yanet García en Onlyfans?

La pregunta sobre cuánto gana Yanet García en OnlyFans se mantiene desde su debut en la plataforma. El dato central es este: el acceso mensual a su perfil ronda los 20 dólares, y la estimación publicada por TvNotas situaba su comunidad en unos 5 mil suscriptores hacia 2022.

Este video documenta un evento promocional y conferencia de prensa donde se confirma la participación de Yanet García en La Casa de los Famosos México 2026. Se observa a la figura pública salir de una caja transparente con el logotipo JUMEX sobre un escenario iluminado. Posteriormente, Yanet García es recibida por un hombre en traje azul y abraza a una mujer, mientras el público registra la escena con sus teléfonos móviles. La presentación oficial de la nueva participante se desarrolla frente a una gran pantalla que proyecta imágenes coloridas. La figura pública viste un vestido largo con patrones claros y detalles brillantes. (Marco Ruiz/ Infobae)

Con esos datos, el cálculo difundido en torno a sus ingresos la ubicaba en alrededor de 2 millones de pesos al mes. El texto fuente no aporta una confirmación directa de la creadora ni de la empresa, por lo que el monto se presenta como una proyección basada en esa combinación de precio y volumen de seguidores.

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La presencia de Yanet García en OnlyFans también alimentó análisis en medios internacionales, donde fue colocada entre las figuras latinas más rentables del contenido digital exclusivo. Esa exposición se suma ahora a su regreso al centro de la conversación pública por su entrada al reality de Televisa.

Su nombre volvió a circular con fuerza en el entorno digital por dos razones concretas: la expectativa sobre cuánto dinero genera en la plataforma y su incorporación oficial al programa. Con esa doble atención, la ex presentadora de clima reaparece en un momento en que su perfil combina entretenimiento, vida fitness y monetización de contenido para suscriptores.

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