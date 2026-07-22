El nuevo trámite digital para abrir tienditas y cafeterías con Llave MX

Créditos: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

El inicio de operaciones de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles marca un punto de inflexión en la forma en que emprendedores y empresarios pueden abrir negocios en México.

Esta nueva herramienta digital representa una respuesta concreta a las demandas de simplificación administrativa y reducción de trámites, especialmente en 158 municipios del país.

El proceso para obtener permisos y avisos de funcionamiento se ha transformado para miles de personas, quienes ahora acceden a servicios estatales y municipales desde un solo portal, agilizando la apertura de nuevas empresas.

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Cambios clave en el trámite para abrir negocios en México

La Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles permite que los usuarios tramiten permisos y presenten avisos de funcionamiento para giros considerados de bajo riesgo, sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas gubernamentales.

El sistema está diseñado para eliminar la duplicidad de requisitos y reducir el tiempo que antes implicaba reunir documentación, recorrer dependencias y esperar la aprobación de autoridades locales.

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Las personas interesadas pueden iniciar el trámite mediante la validación de su identidad y la integración de información relevante sobre el negocio, como ubicación, giro y responsable.

El acceso se realiza a través del portal digital, donde también es posible consultar el estado de la solicitud en tiempo real y, en su caso, obtener la autorización para iniciar operaciones de inmediato, siempre que se cumplan los criterios definidos por cada municipio.

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Este avance beneficia tanto a quienes desean abrir micro, pequeñas o medianas empresas como a la administración pública.

Las autoridades estatales y municipales disponen de herramientas para verificar la autenticidad de los datos y realizar inspecciones posteriores, pero ya no es necesario exigir la presencia física de los solicitantes ni documentación redundante.

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Municipios participantes y alcance de la plataforma

La plataforma opera inicialmente en 158 municipios distribuidos en 31 entidades federativas, incorporando localidades de distinta densidad poblacional y perfiles económicos.

El objetivo es ampliar progresivamente la cobertura para que más municipios puedan unirse a este modelo y así facilitar la apertura de negocios en todo el país.

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El sistema prioriza la atención a giros considerados de bajo riesgo, lo que significa que los trámites más ágiles se reservan para actividades que no representan un impacto ambiental, sanitario o de seguridad significativo.

Entre los giros que pueden beneficiarse de este esquema se encuentran comercios minoristas, servicios profesionales y establecimientos de alimentos, siempre que cumplan con los parámetros preestablecidos.

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La coordinación entre los niveles de gobierno ha sido fundamental para el desarrollo de la plataforma, pues implica la homologación de criterios y la integración de bases de datos.

Este esfuerzo busca que el proceso para abrir un negocio sea más predecible, transparente y menos costoso para los ciudadanos.

La Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles simplifica el procedimiento para quienes desean iniciar un negocio en México, ya que concentra en un solo sitio los trámites estatales y municipales, eliminando la necesidad de acudir presencialmente a distintas oficinas y reduciendo los tiempos de espera.

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Mediante la validación digital y la atención específica a giros de bajo riesgo, el sistema permite que los usuarios obtengan autorizaciones de funcionamiento de manera más rápida y segura.

La digitalización de los servicios para la apertura de negocios responde a una demanda social de menor burocracia y mayor eficiencia gubernamental.

El modelo implementado en estos municipios podría sentar las bases para una expansión nacional, favoreciendo la formalización de empresas y el crecimiento económico.

En el futuro, la expectativa es que más municipios y entidades federativas se sumen a la plataforma, permitiendo que la apertura de negocios en México sea cada vez más sencilla y accesible para todos.

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