Donald Trump apunta a una salida de empresas de México y Canadá hacia EEUU

Trump declaró que Toyota construiría en Estados Unidos “la planta más grande en cualquier lugar del mundo”. REUTERS/Evelyn Hockstein

En un mitin de este 22 de julio, Donald Trump afirmó que Toyota “anunció” que deja México para mudarse a Estados Unidos y construir “la planta más grande en cualquier lugar del mundo”.

Trump sostuvo en su declaración en Georgia, Estados Unidos, que empresas también estarían saliendo de Canadá y que llegarían inversiones desde Alemania, Japón y Corea del Sur.

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“Están regresando. Están dejando Canadá, están dejando México”, dijo el presidente Trump.

En el mismo evento, Trump aseguró que durante “cuatro largos años” del gobierno de Joe Biden se logró “menos de 1 trillón de dólares” de nueva inversión en el país.

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Tercera ronda bilateral del T-MEC inicia con revisiones anuales hasta 2036

México y Estados Unidos inició una nueva ronda del T-MEC tras el rechazo de Washington a extender el acuerdo 16 años. (Gobierno de México)

México y Estados Unidos iniciaron el pasado 21 de julio una nueva ronda del T-MEC con la presión de un cambio de fondo en el calendario del acuerdo: después de que Washington rechazó el 1 de julio extenderlo otros 16 años, las partes entran a un esquema de revisiones anuales hasta 2036 que, para el gobierno de Claudia Sheinbaum, debería limitarse a verificar cumplimiento y no reabrir una negociación completa cada año.

Durante tres días, los equipos técnicos discutirán acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, asuntos laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos, de acuerdo con EFE. La ronda es la tercera negociación bilateral entre ambos países sobre el tratado.

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En ese contexto, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer viajará a México del miércoles al viernes para reunirse con el secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien encabeza la delegación mexicana. La agenda también incluye encuentros con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum sostuvo que México buscará acuerdos de fondo en esta fase para que las siguientes revisiones funcionen como una lista de comprobación del cumplimiento. La presidenta afirmó que un modelo de negociaciones completas cada año no beneficia a ninguno de los tres socios del tratado.

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La mandataria también señaló que Washington pretende endurecer las reglas de origen y aumentar el contenido estadounidense de los productos regionales. Frente a eso, advirtió que México debe proteger su economía y que la negociación no consistirá solo en aceptar las exigencias de Estados Unidos.

Sheinbaum recibirá este jueves al representante comercial en Palacio Nacional por la revisión del T-MEC

México busca frenar nuevos aranceles de Estados Unidos y conservar que cerca de 85% de sus exportaciones entren sin gravámenes al mercado estadounidense. (Archivo Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá el próximo 23 de julio a Jamieson Greer en Palacio Nacional, en una reunión que forma parte de la tercera ronda bilateral sobre la revisión del T-MEC y que ocurre mientras México busca frenar nuevos aranceles de Estados Unidos a sus exportaciones.

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Sheinbaum confirmó desde Toluca, Estado de México, que verá al representante comercial de Estados Unidos la mañana del jueves 23 en Palacio Nacional.

“El jueves voy a recibir al embajador (representante comercial) en Palacio Nacional. En la mañana. Todavía no tengo la hora, pero en la mañana”, dijo la mandataria, citada por EFE.

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Al ser consultada sobre la posibilidad de nuevos gravámenes de Estados Unidos contra México, Sheinbaum dijo que su administración ya presentó argumentos y ahora espera la resolución de Washington. La presidenta vinculó ese riesgo con el mecanismo conocido como 301, que, según explicó, forma parte de un esquema de sanciones.

“Bueno, vamos a esperar, pero esta aplicación de aranceles tiene que ver con una nueva forma que le llaman la 301, es el esquema de sanción. Tiene que ver con aranceles que en su momento puso el presidente (Donald) Trump”, afirmó.

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La mandataria recordó que México quedó fuera al inicio de los llamados aranceles recíprocos anunciados por el presidente Trump porque Washington ya aplicaba gravámenes a los productos mexicanos que no cumplen con las reglas del "acuerdo comercial", haciendo referencia al T-MEC.