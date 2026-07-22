México

Donald Trump apunta a una salida de empresas de México y Canadá hacia EEUU

El presidente asegura que compañías estarían reubicándose fuera de ambos países y sostiene que “están regresando”

Guardar
Google icon
Trump declaró que Toyota construiría en Estados Unidos “la planta más grande en cualquier lugar del mundo”. REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump declaró que Toyota construiría en Estados Unidos “la planta más grande en cualquier lugar del mundo”. REUTERS/Evelyn Hockstein

En un mitin de este 22 de julio, Donald Trump afirmó que Toyota “anunció” que deja México para mudarse a Estados Unidos y construir “la planta más grande en cualquier lugar del mundo.

Trump sostuvo en su declaración en Georgia, Estados Unidos, que empresas también estarían saliendo de Canadá y que llegarían inversiones desde Alemania, Japón y Corea del Sur.

PUBLICIDAD

“Están regresando. Están dejando Canadá, están dejando México, dijo el presidente Trump.

En el mismo evento, Trump aseguró que durante “cuatro largos años” del gobierno de Joe Biden se logró “menos de 1 trillón de dólaresde nueva inversión en el país.

PUBLICIDAD

Tercera ronda bilateral del T-MEC inicia con revisiones anuales hasta 2036

Siete personas sentadas en una mesa, entre ellas Marcelo Ebrard, con banderas de México y Estados Unidos, micrófonos y retratos en la pared
México y Estados Unidos inició una nueva ronda del T-MEC tras el rechazo de Washington a extender el acuerdo 16 años. (Gobierno de México)

México y Estados Unidos iniciaron el pasado 21 de julio una nueva ronda del T-MEC con la presión de un cambio de fondo en el calendario del acuerdo: después de que Washington rechazó el 1 de julio extenderlo otros 16 años, las partes entran a un esquema de revisiones anuales hasta 2036 que, para el gobierno de Claudia Sheinbaum, debería limitarse a verificar cumplimiento y no reabrir una negociación completa cada año.

Durante tres días, los equipos técnicos discutirán acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, asuntos laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos, de acuerdo con EFE. La ronda es la tercera negociación bilateral entre ambos países sobre el tratado.

En ese contexto, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer viajará a México del miércoles al viernes para reunirse con el secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien encabeza la delegación mexicana. La agenda también incluye encuentros con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum sostuvo que México buscará acuerdos de fondo en esta fase para que las siguientes revisiones funcionen como una lista de comprobación del cumplimiento. La presidenta afirmó que un modelo de negociaciones completas cada año no beneficia a ninguno de los tres socios del tratado.

La mandataria también señaló que Washington pretende endurecer las reglas de origen y aumentar el contenido estadounidense de los productos regionales. Frente a eso, advirtió que México debe proteger su economía y que la negociación no consistirá solo en aceptar las exigencias de Estados Unidos.

Sheinbaum recibirá este jueves al representante comercial en Palacio Nacional por la revisión del T-MEC

México busca frenar nuevos aranceles de Estados Unidos y conservar que cerca de 85% de sus exportaciones entren sin gravámenes al mercado estadounidense. (Archivo Infobae)
México busca frenar nuevos aranceles de Estados Unidos y conservar que cerca de 85% de sus exportaciones entren sin gravámenes al mercado estadounidense. (Archivo Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá el próximo 23 de julio a Jamieson Greer en Palacio Nacional, en una reunión que forma parte de la tercera ronda bilateral sobre la revisión del T-MEC y que ocurre mientras México busca frenar nuevos aranceles de Estados Unidos a sus exportaciones.

Sheinbaum confirmó desde Toluca, Estado de México, que verá al representante comercial de Estados Unidos la mañana del jueves 23 en Palacio Nacional.

“El jueves voy a recibir al embajador (representante comercial) en Palacio Nacional. En la mañana. Todavía no tengo la hora, pero en la mañana, dijo la mandataria, citada por EFE.

Al ser consultada sobre la posibilidad de nuevos gravámenes de Estados Unidos contra México, Sheinbaum dijo que su administración ya presentó argumentos y ahora espera la resolución de Washington. La presidenta vinculó ese riesgo con el mecanismo conocido como 301, que, según explicó, forma parte de un esquema de sanciones.

“Bueno, vamos a esperar, pero esta aplicación de aranceles tiene que ver con una nueva forma que le llaman la 301, es el esquema de sanción. Tiene que ver con aranceles que en su momento puso el presidente (Donald) Trump, afirmó.

La mandataria recordó que México quedó fuera al inicio de los llamados aranceles recíprocos anunciados por el presidente Trump porque Washington ya aplicaba gravámenes a los productos mexicanos que no cumplen con las reglas del "acuerdo comercial", haciendo referencia al T-MEC.

Temas Relacionados

Donald TrumpToyotaCanadáEEUUPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan en Pachuca a una mujer que robaba autos en Iztapalapa haciéndose pasar por compradora en redes sociales

La acusada habría engañado a un vendedor en Marketplace, lo amenazó con una pistola en Iztapalapa y escapó con la unidad tras obligarlo a firmar papeles

Capturan en Pachuca a una mujer que robaba autos en Iztapalapa haciéndose pasar por compradora en redes sociales

El nuevo trámite digital para abrir tienditas y cafeterías con Llave MX

A través de la plataforma digital, emprendedores y empresarios pueden tramitar permisos y avisos de funcionamiento para giros de bajo riesgo sin acudir presencialmente a oficinas municipales

El nuevo trámite digital para abrir tienditas y cafeterías con Llave MX

Suman 7 periodistas asesinados de enero a julio de 2026: Veracruz encabeza casos de violencia contra la prensa

México se mantiene como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico

Suman 7 periodistas asesinados de enero a julio de 2026: Veracruz encabeza casos de violencia contra la prensa

Gala Montes arremete contra su hermana Beba, Lau Styling y Briggitte Bozzo

En medio del escándalo con Lau Styling, Gala también arremetió contra su hermana Beba y contra Briggitte Bozzo

Gala Montes arremete contra su hermana Beba, Lau Styling y Briggitte Bozzo

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de julio: familiares de una persona desparecida bloquean autopista México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de julio: familiares de una persona desparecida bloquean autopista México-Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Dos personas en motocicleta y tres disparos calibre 9mm: lo que revelan autoridades sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón está listo para que “lo odien” en La Casa de los Famosos México 2026 y se compara con Regina George

Aldo Rendón está listo para que “lo odien” en La Casa de los Famosos México 2026 y se compara con Regina George

Gala Montes arremete contra su hermana Beba, Lau Styling y Briggitte Bozzo

Survivor México: quién sale eliminado hoy 22 de julio

El guiño de Nicola Porcella a Yanet García previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Dune 3 será el siguiente evento IMAX en México tras el éxito de La Odisea de Nolan: fecha de estreno

DEPORTES

Tigres analizaría demandar a River Plate ante el TAS por esta razón

Tigres analizaría demandar a River Plate ante el TAS por esta razón

Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título

Cruz Azul estaría frenando el sueño en Europa de Erik Lira por esta razón

Dueño del Atlante deja contundente mensaje sobre el ascenso y descenso: “Quien quiera estar tiene que trabajar”