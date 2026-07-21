La leyenda alemana Lothar Matthäus se rinde ante Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026

El Mundial 2026 dejó emociones inolvidables en la cancha y también abrió debates sobre el futuro de las nuevas generaciones.
Entre ellas, el nombre de Gilberto Mora, mediocampista de 17 años de Xolos de Tijuana, continúa convirtiéndose en símbolo de esperanza para México y en objeto de elogios de figuras históricas.
PUBLICIDAD
Uno de los más destacados fue Lothar Matthäus, campeón del mundo en 1990, quien dedicó palabras de reconocimiento al joven mexicano. Sus declaraciones no sólo validan el talento de Mora, sino que lo colocan en el radar internacional como una joya lista para brillar en Europa.
El talento de la joya mexicana que sorprendió al mundo
Desde el inicio, Lothar quiso subrayar en su columna en el diario alemán Bild que lo de Mora no fue casualidad, sino una muestra de calidad y madurez en el escenario más grande del planeta.
PUBLICIDAD
El alemán quedó impresionado por la capacidad del joven para competir con naturalidad en una Copa del Mundo: “Mora jugó cuatro partidos en este Mundial. Con tan solo 17 años, este enorme talento ya está en el punto de mira de muchos clubes europeos”.
De esta manera, a su corta edad Morita mostró personalidad y temple, convirtiéndose en el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo. Su participación fue clave para que el Tri avanzara en la fase de eliminación, demostrando que no se escondía y siempre pedía el balón.
PUBLICIDAD
Los elogios de las leyendas a Mora
El impacto de Gilberto no sólo fue reconocido por Matthäus. Otras figuras históricas del futbol mundial también se sumaron a la ola de reconocimiento a su talento.
- Zlatan Ibrahimović: “El partido de Gilberto Mora, de 17 años, jugando con México, fue escandaloso”.
- Thierry Henry: “No nos olvidemos del pequeño jugando en el mediocampo. Por momentos controla el juego, entiende cuándo detenerse y no irse al contraataque demasiado pronto”.
- Park Ji-Sung: “Como Mora tiene apenas 17 años, en él hay un gran futuro para el futbol mexicano”.
Estos elogios colectivos consolidan la idea de que Mora ya es visto como una joya internacional, capaz de trascender más allá de su edad.
Matthäus y el interés del Dortmund
Más allá de los halagos individuales, Matthäus también reveló un detalle que encendió los rumores de mercado: “También he oído que el Borussia Dortmund ha hecho algunas consultas iniciales”.
PUBLICIDAD
Para el alemán, la llegada de Gilberto a la Bundesliga tendría un impacto doble: deportivo y comercial. “Si tienes a una joven superestrella como Gilberto Mora, el interés por la Bundesliga en México podría volver a crecer”.
Las palabras de Lothar Matthäus no fueron simples halagos, sino un reconocimiento profundo al impacto de Gilberto Mora en el Mundial 2026, con el alemán posicionándolo como la joya mexicana lista para conquistar Europa.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD