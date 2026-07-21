La leyenda alemana Lothar Matthäus se rinde ante Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026

La leyenda de Alemania destacó la importancia de Mora en la Copa Mundial de la Selección Mexicana, afirmando que ahora se encuentra en el rádar de grandes clubes europeos, como el Borussia Dortmund. /Fotos: REUTERS)

El Mundial 2026 dejó emociones inolvidables en la cancha y también abrió debates sobre el futuro de las nuevas generaciones.

Entre ellas, el nombre de Gilberto Mora, mediocampista de 17 años de Xolos de Tijuana, continúa convirtiéndose en símbolo de esperanza para México y en objeto de elogios de figuras históricas.

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Lothar Matthäus elogió a Gilberto Mora y lo colocó en el radar internacional rumbo a Europa. REUTERS/Heiko Becker

Uno de los más destacados fue Lothar Matthäus, campeón del mundo en 1990, quien dedicó palabras de reconocimiento al joven mexicano. Sus declaraciones no sólo validan el talento de Mora, sino que lo colocan en el radar internacional como una joya lista para brillar en Europa.

El talento de la joya mexicana que sorprendió al mundo

Desde el inicio, Lothar quiso subrayar en su columna en el diario alemán Bild que lo de Mora no fue casualidad, sino una muestra de calidad y madurez en el escenario más grande del planeta.

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El alemán quedó impresionado por la capacidad del joven para competir con naturalidad en una Copa del Mundo: “Mora jugó cuatro partidos en este Mundial. Con tan solo 17 años, este enorme talento ya está en el punto de mira de muchos clubes europeos”.

Gilberto Mora se convirtió en el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo y su participación impulsó al Tri en los octavios de final. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

De esta manera, a su corta edad Morita mostró personalidad y temple, convirtiéndose en el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo. Su participación fue clave para que el Tri avanzara en la fase de eliminación, demostrando que no se escondía y siempre pedía el balón.

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Los elogios de las leyendas a Mora

El impacto de Gilberto no sólo fue reconocido por Matthäus. Otras figuras históricas del futbol mundial también se sumaron a la ola de reconocimiento a su talento.

Zlatan Ibrahimović : “ El partido de Gilberto Mora , de 17 años, jugando con México, fue escandaloso ”.

Thierry Henry : “No nos olvidemos del pequeño jugando en el mediocampo. Por momentos controla el juego, entiende cuándo detenerse y no irse al contraataque demasiado pronto”.

Park Ji-Sung: “Como Mora tiene apenas 17 años, en él hay un gran futuro para el futbol mexicano”.

Figuras internacionales como Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry aplaudieron las cualidades de Mora en los partidos previos de la Selección Mexicana. (@rebeccalowetv)

Estos elogios colectivos consolidan la idea de que Mora ya es visto como una joya internacional, capaz de trascender más allá de su edad.

Matthäus y el interés del Dortmund

Más allá de los halagos individuales, Matthäus también reveló un detalle que encendió los rumores de mercado: “También he oído que el Borussia Dortmund ha hecho algunas consultas iniciales”.

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Para el alemán, la llegada de Gilberto a la Bundesliga tendría un impacto doble: deportivo y comercial. “Si tienes a una joven superestrella como Gilberto Mora, el interés por la Bundesliga en México podría volver a crecer”.

El interés reportado por Matthäus en el Borussia Dortmund por Mora abiriría el mercado en la Bundeliga para más mexicanos. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Las palabras de Lothar Matthäus no fueron simples halagos, sino un reconocimiento profundo al impacto de Gilberto Mora en el Mundial 2026, con el alemán posicionándolo como la joya mexicana lista para conquistar Europa.

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