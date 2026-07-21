Guillermo Ochoa anuncia su retiro y se despide del futbol tras su sexta Copa Mundial con México

Memo Ochoa se despidió de la portería, a sus 41 años de edad el histórico arquero colgó los guantes y compartió un emotivo mensaje de despedida (X/ @yosoy8a)

El fin de una era, Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol este martes 21 de julio, el histórico arquero decidió ponerle fin a su carrera como portero. Tras disputar su sexta Copa Mundial con la Selección Mexicana, el hoy ex futbolista de 41 años tomó la decisión de colgar los guantes.

Fue por medio de sus redes sociales que Memo Ochoa dedicó un emotivo mensaje a quienes estuvieron con él desde el inicio de su carrera hasta el final. “Lo di todo, lo dejé todo, en mis equipos y en mi selección y hoy entrego mis guantes”, fue el mensaje con el que empezó su despedida.

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“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México.Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”.

Guillermo Ochoa anuncia su retiro (REUTERS/Annegret Hilse)

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