Tiktoker localiza cadáver en Motel Nueva Castilla, el mismo inmueble del caso Debanhi Escobar

Elementos periciales y de la policía municipal resguardan el acceso al Motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, tras el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en una de las habitaciones. Crédito: Especial

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado la madrugada de ayer dentro del Motel Nueva Castilla, ubicado en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El hallazgo lo realizó un creador de contenido que ingresó sin autorización al predio para documentar el inmueble abandonado, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una carpeta de investigación para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del deceso.

El lugar es el mismo donde, en abril de 2022, fue encontrada sin vida Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, en una cisterna en desuso del predio. Ese caso derivó en una investigación por feminicidio que, hasta la fecha, no ha producido ninguna detención.

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El tiktoker, las marcas de arrastre y la habitación 156

Según los primeros informes, el tiktoker recorría el motel en ruinas para documentar el lugar con fines de difusión en redes sociales. Durante su inspección, detectó marcas de arrastre en el piso y decidió seguirlas hasta la habitación 156, donde localizó el cuerpo sin vida de un hombre.

El tiktoker interrumpió la grabación y llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Posteriormente, quedó a disposición de las autoridades para rendir declaración, aunque su identidad no ha sido revelada públicamente.

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El avanzado estado del cadáver impidió identificar de inmediato los rasgos físicos, la vestimenta o posibles signos de violencia. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente.

Elementos periciales y de la policía municipal resguardan el acceso al Motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, tras el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en una de las habitaciones. Crédito: Especial

El 21 de julio de 2026, la causa de muerte se actualizó tras los exámenes preliminares: la persona falleció por infarto agudo al miocardio. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existió participación de terceros en el hecho.

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Movilización de la Proxpol, la AEI y Servicios Periciales

Tras la alerta del tiktoker, efectivos de la Policía Municipal de Escobedo (Proxpol), agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron al sitio. Las tres corporaciones acordonaron la zona e iniciaron las diligencias legales y periciales.

Las autoridades también investigan el modo en que el creador de contenido ingresó al motel, ya que el inmueble se encuentra bajo resguardo oficial desde el caso de 2022. Reportes de Imagen Radio señalan que el acceso no autorizado suele producirse por boquetes en la estructura, ante la falta de vigilancia constante.

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Antes del hallazgo, otros creadores de contenido habían reportado olores fétidos en la zona semanas atrás. La Fiscalía no ha confirmado ese antecedente ni precisado el tiempo que el cuerpo llevaba en el interior de la habitación.

Mario Escobar pide a la FGR acceso a la información del caso

Mario Escobar, padre de Debanhi, reaccionó al hallazgo con un escrito formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). El documento solicita a las autoridades estatales acceso a la información pública y procesal relacionada con los diversos cuerpos encontrados en el motel.

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Elementos periciales y de la policía municipal resguardan el acceso al Motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, tras el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en una de las habitaciones. Crédito: Especial

“Muy sorprendidos por el hallazgo del día de hoy, de la persona en el Motel Nueva Castilla”, declaró Escobar a Vanguardia. En el mismo escrito, la familia solicitó dictámenes periciales, informes forenses, perfiles genéticos y estudios de antropología criminalística para determinar si existen patrones comunes con el caso de su hija.

“Nosotros también tenemos que pensar que esa persona que se encontró el día de hoy, pues no esté relacionada con el caso de Debanhi, por lo que solicitaremos el intercambio de información”, expuso el padre de familia. Aclaró que hasta ese momento desconocía cualquier vínculo entre ambos hechos.

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Escobar también señaló al amparo judicial que, alrededor de julio de 2025, devolvió el 95% del inmueble a sus propietarios como el factor que eliminó el resguardo del lugar. “Por eso nosotros siempre hemos luchado porque se siga conservando la custodia del hotel”, dijo, y advirtió que el abandono del predio propicia la repetición de este tipo de situaciones.

El predio sin custodia y el historial del Motel Nueva Castilla

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró el inmueble tras el feminicidio de 2022 y lo mantuvo clausurado durante varios años. Tras la resolución del amparo en 2025, las autoridades liberaron la mayor parte del predio, aunque zonas como la cisterna, la alberca y el restaurante permanecen con restricciones del Ministerio Público.

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Desde entonces, el motel opera en estado de abandono y se ha convertido en un punto frecuente de accesos no autorizados por parte de jóvenes y creadores de contenido que documentan su deterioro. Vecinos y reportes locales confirmaron que esa práctica es recurrente en el sitio.

El Motel Nueva Castilla adquirió notoriedad nacional e internacional cuando el cuerpo de Debanhi fue localizado en la cisterna del predio, 13 días después de su desaparición el 9 de abril de 2022. La joven había asistido la noche del 8 de abril a una fiesta en una quinta en Escobedo y un conductor de transporte la dejó sola sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, frente al motel; la fotografía que él le tomó en ese momento se volvió viral y es la última imagen que existe de ella con vida.

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