Revelan que obras del Tren Ligero La Paz - Texcoco empezará a finales de 2026

Llegó una nueva unidad al servicio del Tren Ligero (X/ @GobCDMX)

El Tren Ligero La Paz - Texcoco se convertirá en un proyecto de movilidad de gran importancia para el oriente de la Ciudad de México y el Estado de México, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) presentó de manera oficial la ruta por donde pasará este servicio ferroviario: el objetivo es conectar con el servicio de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y brindar opciones de traslado a quienes se dirigen al municipio de Texcoco.

Recientemente, las autoridades revelaron detalles de cuándo podrían empezar los primeros trabajos de obra civil, y así poner en marchar la construcción de la infraestructura ferroviaria y así ampliar el número de líneas de Tren Ligero que existen en el Valle de México.

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Javier Mendoza, presidente municipal de Chicoloapan, adelantó detalles de cuándo se tiene previsto el inicio de las obras civiles que pasarán por su municipio. De acuerdo con la Semov Edomex, el trayecto completo tomará 30 minutos, una reducción de 40 minutos frente al tiempo actual. El servicio operará a una velocidad comercial de 41 km/h, con un máximo de 80 km/h, y tendrá operación mixta al convivir con carga.

¿Cuándo inician las obras del Tren Ligero La Paz - Texcoco?

Así será el Tren Ligero Texcoco - La Paz en el Edomex (X/ @SEMOV_Edomex)

De acuerdo con las autoridades de Chicoloapan, a finales de este año empezarán los primeros trabajos de la construcción del Tren Ligero La Paz. En coordinación con las autoridades estatales y federales, los primeros trabajos darían inicio antes de que concluya el 2026. Hasta el momento, no se ha precisado qué tipo de obras primarias empezarán, pero se sostuvo que las obras empezarán lo más pronto.

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La obra se integra al Plan Colibri, enfocado en transporte masivo, y también forma parte del Plan Integral para la zona oriente del Estado de México promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, según la secretaría. La ruta irá desde La Paz hasta Texcoco Centro; pasará por puntos como la Central de Abastos, la Universidad de Chapingo y la carretera Lechería–Texcoco, con la intención de construir la terminal en la antigua estación del tren en Texcoco.

Así será el Tren Ligero Texcoco - La Paz

La Semov Edomex presentó a inicios de 2026 la ruta oficial del Tren Ligero Texcoco–La Paz, un proyecto de 21 kilómetros que conectará la terminal La Paz de la Línea A del Metro CDMX con Texcoco Centro para mejorar la movilidad en el oriente del Estado de México y la capital, según información difundida por la dependencia en redes sociales.

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La Semov Edomex dio a conocer la ruta oficial del Tren Ligero Texcoco - La Paz que conectará con la Línea A del Metro CDMX. Crédito:X/@SEMOV_Edomex

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, el sistema contará con 12 estaciones: diez intermedias y dos terminales, y operaría con infraestructura ferroviaria especializada en energía, señalización, comunicaciones y seguridad. La operación estaría supervisada desde un centro de control que regularía el servicio, según la misma autoridad.

La dependencia detalló que el trazo pasaría por puntos como la Central de abastos, la Universidad de Chapingo y la carretera Lechería–Texcoco; además, se preveía que la terminal en Texcoco se construyera en la antigua estación del tren. La línea, según los estudios citados por Semov Edomex, transportaría 127,000 pasajeros al día y conviviría con el servicio de carga, por lo que la operación sería mixta.

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La Semov Edomex estimó un tiempo total de recorrido de 30 minutos, con una reducción de 40 minutos respecto al tiempo actual; además, los trenes operarían a una velocidad comercial de 41 kilómetros por hora, con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. El proyecto formaba parte del Plan Colibrí y del Plan Integral para la zona oriente del Estado de México, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se proyectaba su finalización para 2027, de acuerdo con la dependencia.

Estas son las estaciones que componen en Tren Ligero Texcoco - La Paz:

La Paz

Los Reyes

La Magdalena

Conalep Los Reyes

Francisco Villa

Piedras Negras

Central de Abastos

Puerta Texcoco

Centro Cultural Bicentenario

San Bernardino

Autónoma Chapingo

Texcoco