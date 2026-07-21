Semana seca y calor extremo en México: estados más afectados del 20 al 26 de julio

Se prevé que las lluvias disminuyan.

La última semana completa de julio estará marcada por un cambio en las condiciones del tiempo en gran parte del país.

Después de varios días con lluvias generalizadas, el pronóstico anticipa una disminución en la cobertura de las precipitaciones, mientras el calor volverá a ganar fuerza en distintas regiones.

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Entre el 20 y el 26 de julio, las temperaturas podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius en algunos estados, aunque las tormentas continuarán presentes de manera localizada en el occidente, el centro y el sureste de México.

Menos lluvias durante la semana, pero con tormentas intensas en algunas regiones

Según el pronóstico del sitio especializado en clima, Meteored, indica que la actividad de lluvias será menor en comparación con semanas anteriores debido a una reducción en la presencia de sistemas tropicales que favorecen las precipitaciones sobre el territorio nacional.

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Además, el Monzón Mexicano mostrará una ligera disminución en su intensidad, lo que permitirá periodos más prolongados de sol y un incremento gradual de las temperaturas en buena parte del país.

A pesar de ello, las precipitaciones no desaparecerán por completo. Los acumulados más importantes continuarán concentrándose en la mitad occidental de México, especialmente sobre zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental, donde podrían registrarse lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizo y posibles inundaciones en áreas vulnerables.

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Durante el inicio de la semana se esperan lluvias en estados como:

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Mientras que conforme avancen los días las precipitaciones seguirán presentes principalmente en el occidente y parte del centro del país.

Hacia el próximo fin de semana, una onda tropical podría favorecer un nuevo incremento de tormentas desde la Península de Yucatán hacia el sureste, el centro y algunos estados del Pacífico, aunque el resto del territorio mantendría condiciones más secas.

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Solamente en Yucatán habrían algunas tormentas. Foto: X_@marianoosorio

Entre las entidades con mayor potencial de lluvias intensas durante la semana destacan Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco y el sur de Veracruz, donde podrían presentarse acumulados importantes de agua en zonas montañosas.

Estos serán los estados con el calor más intenso

La disminución de las lluvias también favorecerá un incremento gradual de las temperaturas, especialmente en el norte, noreste, las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán.

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De acuerdo con el pronóstico, los valores máximos oscilarán entre 35 y 40 grados, mientras que en algunas entidades podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius.

Los estados con mayor probabilidad de registrar temperaturas extremas son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, donde el ambiente será especialmente caluroso durante las horas de la tarde.

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En zonas de Baja California y Sonora incluso podrían presentarse registros cercanos a los valores más altos previstos para esta semana.

En el resto de las regiones costeras persistirá un ambiente muy caluroso con temperaturas de entre 32 y 38 grados, pero con una sensación térmica superior debido a la humedad, fenómeno conocido como bochorno.

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Mientras tanto, en el Altiplano mexicano las máximas rondarán entre 20 y 32 grados, con condiciones más frescas durante las noches y madrugadas, particularmente en zonas altas del centro del país.

Aunque el pronóstico apunta a una semana con menos lluvias a nivel nacional, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, ya que las tormentas que logren desarrollarse podrían generar encharcamientos, inundaciones repentinas y fuertes rachas de viento.

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Al mismo tiempo, el incremento del calor obligará a extremar precauciones, principalmente en los estados donde se esperan temperaturas cercanas a los 45 grados, evitando la exposición prolongada al sol y manteniéndose hidratados durante las horas de mayor radiación.