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Flor Vigna anuncia que deja de trabajar con la estilista Lau Styling

La joven manda mensaje antes del inicio de La Casa de los Famosos México 2026

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Flor Vigna es anunciada como octava habitante de LCDLFM (Ig)
Flor Vigna es anunciada como octava habitante de LCDLFM (Ig)

La joven argentina que entrará a La Casa de los Famosos México, Flor Vigna, anunció este 21 de julio que dejará de trabajar con Lau Styling luego de que se viralizaran comentarios en contra de la afición mexicana, tras el final del Mundial donde España ganó sobre Argentina.

En una historia que subió a su cuenta de Instagram, la joven cantante expresó: “Estoy en total desacuerdo con lo que dijo Laura. Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y los ataques”.

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Añadió que no quería ser parte de “esos horribles dichos” y que “le pedí que se retire del equipo y pida perdón por lo sucedido”.

La integrante de La Casa de los Famosos México 2026 cerró su mensaje escribiendo: “Para mí, amar donde naciste significa honrar con educación a quienes te dieron trabajo, oportunidades y casa”. Y aseguró: “Me verán mal vestida pero nunca siendo mala persona. Los valores no se negocian”.

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Ella es Flor Vigna, una de las sorpresas para La Casa de los Famosos México 2025

Flor Vigna, actriz, bailarina y cantante argentina de 32 años, es una de las celebridades confirmadas de La Casa de los Famosos México 2026, el reality de Televisa que estrena el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas. Vigna llega al encierro con más de 5.5 millones de seguidores en Instagram y una cuenta pendiente con el público mexicano.

Antes del anuncio oficial, la propia Vigna adelantó su llegada desde su camerino en México. “Estoy como con un miedo lindo porque quedé seleccionada para un proyecto muy importante y va a ser muy masivo”, publicó en sus historias de Instagram el lunes 14 de julio.

De la pobreza a los realities: quién es Florencia Giannina Vigna

Nacida el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires, Vigna saltó a la fama con el programa de competencia física Combate y consolidó su nombre al ganar Showmatch: Bailando por un sueño en dos años consecutivos, 2016 y 2017. Con el tiempo sumó trabajo en actuación, con apariciones en Simona y Mi hermano es un clon, y en 2021 debutó en la música con el sencillo “Uy!”.

La argentina ha hablado abiertamente sobre su infancia marcada por la precariedad. “Tenía mucho miedo, tengo todavía, a que me falte, a volver a ser pobre porque me faltó mucho cuando fui chica”, declaró. Esa misma preocupación la llevó a estudiar economía y a diversificar sus ingresos: sostiene económicamente a su familia y opera una productora con 30 personas.

El nocaut a Alana Flores que la puso en el radar mexicano

Su relación con México ya tiene historial. En 2026, Vigna ingresó como retadora de última hora en el evento de boxeo Supernova Génesis, donde se enfrentó a la influencer regiomontana Alana Flores y le quitó el invicto por nocaut. La rivalidad entre ambas escaló desde la presentación oficial, con cruces de palabras y acusaciones de “vende humo” en redes. La victoria le generó una audiencia nueva en el país y dejó cuentas pendientes que podrían reactivarse dentro de la casa.

Cuánto ganaría por semana en el reality

Aunque no hay cifras oficiales, se especula que Vigna recibiría alrededor de 150,000 pesos semanales, uno de los sueldos más bajos del elenco de esta temporada. El rango en la edición anterior iba de 70,000 a 630,000 pesos por semana, y la producción prioriza la trayectoria en medios tradicionales sobre los números en redes al momento de negociar. El premio al ganador o ganadora es de 4 millones de pesos.

Al conocer a Wendy Guevara tras ser presentada, Vigna resumió su estrategia: “Sé que es un juego pero sé que no debo tomar las cosas personales, pero sí me las tomo personales. Sé que me voy a equivocar un montón, pero la vida se trata de eso, pero sin estrés”.

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