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José Ramiro López Obrador atribuye cuerpos hallados en Tabasco a disputa entre CJNG y La Barredora

El secretario de Gobierno afirmó que los cuerpos encontrados en distintos municipios están relacionados con grupos criminales que buscan controlar la entidad

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Foto de ´Pepín' López Obrador
Autoridades de Tabasco atribuyen los recientes hallazgos de restos humanos a una disputa territorial entre grupos criminales.(Facebook José Ramiro "Pepín" López Obrador)

Durante un encuentro con medios de comunicación, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, afirmó que los recientes hallazgos de cuerpos desmembrados registrados en distintos municipios del estado corresponden a la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo delictivo conocido como La Barredora.

El funcionario sostuvo que estos hechos forman parte de una confrontación entre organizaciones criminales que buscan el control de la entidad y pidió que la situación no sea interpretada como un incremento en la violencia.

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“No se ha incrementado. Hemos bajado la incidencia delictiva”, declaró al señalar que los medios de comunicación deben informar con base en las estadísticas oficiales.

Segob asegura que homicidios dolosos disminuyeron en la entidad

En el encuentro con la prensa, López Obrador aseguró que, cuando inició la actual administración estatal, Tabasco registraba un promedio de 3.7 homicidios dolosos diarios, mientras que actualmente la cifra se encuentra por debajo de dos casos al día.

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Segob Tabasco afirma que la incidencia de homicidios dolosos mantiene una tendencia a la baja.
Segob Tabasco afirma que la incidencia de homicidios dolosos mantiene una tendencia a la baja.

El secretario afirmó que la estrategia de seguridad ha permitido reducir la incidencia delictiva y destacó que, hasta el momento, se ha logrado la detención de más de 1,500 personas relacionadas con la delincuencia organizada.

“Hay más de 1,500 detenidos”, afirmó al defender los resultados de las acciones implementadas por el gobierno estatal.

Identifican a CJNG y La Barredora como los grupos en disputa

Al ser cuestionado por reporteros sobre los grupos involucrados en los hechos violentos, José Ramiro López Obrador señaló que se trata del CJNG y La Barredora, organizaciones que mantienen una disputa por el control de la plaza en Tabasco.

“Es La Barredora, el Cártel Nueva Generación… es un negocio y se están peleando la plaza”, respondió durante el intercambio con representantes de los medios.

El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer
Autoridades de Tabasco señalan al CJNG y La Barredora como los grupos que mantienen una disputa por el control territorial. - crédito archivo REUTERS/Stringer

Aunque reconoció la existencia de estas organizaciones, evitó abundar sobre las investigaciones específicas relacionadas con los recientes homicidios, al señalar que las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.

Así ocurrieron los hechos registrados en julio de 2026 en Tabasco

  • 21 de julio: fueron localizados dos cuerpos desmembrados en la ranchería Río Tinto Tercera Sección, municipio de Centro, junto con una manta con mensajes de amenaza.
  • 20 de julio: fue encontrada una cabeza humana dentro de una hielera abandonada sobre la carretera Villahermosa-La Isla.
  • 17 de julio: restos humanos fueron dejados frente a una escuela primaria en la comunidad Reyes Hernández, en Comalcalco.
  • 15 de julio: localizaron restos humanos en bolsas plásticas cerca del CBTA 54, en Frontera, municipio de Centla.
Cronología de los hallazgos de restos humanos registrados en distintos municipios de Tabasco durante julio de 2026. Crédito: FGE Michoacán
Cronología de los hallazgos de restos humanos registrados en distintos municipios de Tabasco durante julio de 2026. Crédito: FGE Michoacán

Las investigaciones de estos casos permanecen a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), que continúa con el levantamiento de indicios y la integración de las carpetas de investigación.

Secretario rechaza señalamientos por denuncias de consejero de Canaco

En el mismo encuentro con medios, José Ramiro López Obrador rechazó que el gobierno estatal esté detrás de los ataques denunciados por Manuel Miranda Hernández, consejero de la Canaco Servytur Villahermosa.

El funcionario sostuvo que en Tabasco existen garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y descartó cualquier participación de la administración estatal en ese tipo de acciones.

Segob Tabasco niega participación del gobierno estatal en los ataques denunciados por consejero de Canaco. (Redes Sociales)
Segob Tabasco niega participación del gobierno estatal en los ataques denunciados por consejero de Canaco. (Redes Sociales)

Asimismo, evitó pronunciarse sobre el frente conformado entre integrantes de la cámara empresarial y partidos de oposición, entre ellos PRI, PRD, Somos México y la asociación Unión Democrática por Tabasco.

Persisten desafíos en seguridad pese a la disminución de homicidios

Aunque el gobierno estatal sostiene que los homicidios dolosos muestran una tendencia a la baja, Tabasco continúa enfrentando episodios de violencia relacionados con el crimen organizado, incluidos homicidios, bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos en distintos municipios.

Los recientes hallazgos de restos humanos mantienen abiertas diversas investigaciones por parte de la Fiscalía estatal, mientras las autoridades sostienen que estos hechos derivan de la disputa entre grupos criminales y reiteran que continuarán los operativos de seguridad para contener su actividad en la entidad.

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