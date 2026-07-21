Identifican al aficionado mexicano que reaccionó con elegancia ante hinchas argentinos en la final del Mundial

La Final del Mundial 2026 entre España y Argentina del pasado domingo 20 de julio dejó un momento peculiar en las tribunas del Estadio MetLife, donde un aficionado mexicano y argentino discutieron.

El aficionado mexicano que se volvió viral tras protagonizar una discusión con seguidores argentinos durante la final del Mundial 2026 continúa dando de qué hablar en redes sociales.

Luego de que el video de su intercambio en las gradas del Estadio MetLife se difundiera ampliamente, usuarios comenzaron a buscar información sobre él y compartieron fotografías que mostrarían parte de su afición por el futbol, así como su presunta participación en torneos amateurs en Guadalajara.

PUBLICIDAD

Sería aficionado del Atlas

Tras la viralización del video, distintos usuarios comenzaron a compartir imágenes que presuntamente corresponden al mismo aficionado mexicano.

En una de ellas aparece dentro del Estadio Guadalajara durante un partido del Mundial 2026, vistiendo una playera del Atlas y sosteniendo dos vasos conmemorativos del torneo.

PUBLICIDAD

La fotografía ha sido utilizada por varios internautas para asegurar que simpatiza con el conjunto rojinegro.

El mexicano que se volvió viral le iría al Atlas. (redes sociales)

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme su identidad, por lo que tampoco se conoce su nombre. Sin embargo, la coincidencia de rasgos físicos entre las imágenes ha llevado a que numerosos usuarios lo relacionen con el hombre que protagonizó el intercambio verbal durante la final del Mundial.

PUBLICIDAD

Otra fotografía que también comenzó a circular en redes sociales lo muestra formando parte de un equipo de futbol amateur, vistiendo un uniforme blanco con el patrocinio “Nápoles”.

La imagen parece haber sido tomada antes de un encuentro de una liga para veteranos o adultos, reflejando su participación en actividades deportivas comunitarias.

En la sección de comentarios de diversas publicaciones, algunos usuarios afirman que el hombre jugaría en las canchas de Nápoles Tapatío, en Guadalajara. No obstante, esa información no ha podido ser corroborada, por lo que permanece únicamente como una versión difundida por personas en redes sociales.

PUBLICIDAD

(redes sociales)

Mientras continúan las especulaciones sobre su identidad, las fotografías han incrementado el interés por conocer quién es el aficionado que, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en uno de los personajes virales que dejó el Mundial 2026.

El contexto de la discusión que lo hizo viral

El video que detonó la conversación fue captado durante la final entre España y Argentina disputada en el Estadio de Nueva Jersey. En las imágenes se observa al aficionado mexicano intercambiando palabras con una pareja de seguidores argentinos que se encontraban en la misma zona del inmueble.

PUBLICIDAD

El video muestra un estadio de fútbol lleno de aficionados. La mayoría de los espectadores visten camisetas de franjas celestes y blancas. Un hombre de cabello blanco, que lleva una camiseta verde con el escudo de México, se destaca en la tribuna. Este aficionado se le observa sosteniendo una tarjeta roja y, en otro momento, ondeando un objeto verde. La secuencia captura su interacción con otros asistentes, presumiblemente hinchas argentinos. El contenido parece ser la cobertura de un evento deportivo.

De acuerdo con el reportes, la discusión comenzó después de una serie de burlas e insultos dirigidos hacia el mexicano. En lugar de responder con agresiones físicas, el aficionado contestó con frases en tono irónico, lo que provocó la reacción de las personas que presenciaban el momento.

El intercambio elevó la tensión por algunos segundos y fue grabado desde distintos ángulos por otros asistentes.

Poco después, los videos comenzaron a compartirse en plataformas como X, TikTok y Facebook, donde acumularon miles de reproducciones y comentarios.

Aunque el episodio generó un intenso debate entre usuarios mexicanos y argentinos, el altercado no pasó a mayores y no fue necesaria la intervención del personal de seguridad del estadio.

PUBLICIDAD

La discusión quedó únicamente en el plano verbal, pero bastó para convertirse en uno de los momentos más comentados por los aficionados tras la definición del campeonato mundial.

Hasta ahora, sin embargo, ninguna autoridad, medio de comunicación o el propio aficionado han confirmado públicamente su identidad.

Así, el hombre que protagonizó uno de los videos virales posteriores a la final del Mundial 2026 permanece como un personaje cuya historia sigue construyéndose principalmente a partir de publicaciones en redes sociales.

PUBLICIDAD

Las fotografías por ahora solo permiten establecer que, presuntamente, mantiene una estrecha relación con el futbol tanto como aficionado como dentro de competiciones locales, sin que existan datos oficiales que permitan conocer más sobre él.