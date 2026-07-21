Survivor México: así quedaron las tribus y la lista de inmunidad para la primera semana

Survivor México 2026 empezó el lunes 20 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia por el Collar Sagrado y el premio de un millón de pesos ya está en marcha en Survivor México La Reliquia en Llamas, con las dos tribus listas para enfrentar las pruebas más exigentes de la temporada.

La selección final de los dieciséis participantes, entre conocidos y nuevos rostros, marca el inicio de una aventura que promete alianzas inesperadas y retos extremos.

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En el primer episodio, los supervivientes recibieron los suministros iniciales y se presentó oficialmente la composición de cada tribu.

Este encuentro inicial anticipa estrategias intensas y desafíos tanto físicos como mentales, bajo la conducción de Carlos Guerrero “Warrior”, quien regresa como figura central del programa.

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A continuación, la lista detallada de los integrantes de cada equipo en esta nueva edición:

Halcones (verde)

Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Bobby Larios

Erick Castro

Jaguares (amarillo)

Abel Robles

Rey Grupero

Shada Hernández

Sebastián Yate

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Sheila Velázquez

Azalia “La Negra”

Ambas tribus reúnen a figuras reconocidas y participantes anónimos, quienes deberán probar su resistencia y capacidad de adaptación en condiciones adversas, en busca del título de campeón de Survivor México La Reliquia en Llamas.

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Dónde ver Survivor México

La temporada se transmite de lunes a viernes a las 18:30 y los domingos a las 18:00 horas por Azteca UNO. Además, los seguidores pueden acceder a contenido exclusivo y repeticiones a través de Disney+, para no perderse ningún momento relevante del reality.

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Habitantes que ganaron la inmunidad en la primera semana

Obtener la inmunidad significa que no podrán ser enviados al concejo tribal, es decir, el día de eliminación aseguran quedar una semana más.

“Ellos fueron los seis Sobrevivientes de la tribu de Halcones que lograron obtener el medallón que los mantiene a salvo de la primera extinción”

Aurelie Garzonio

Javier Márquez

Sahit Sosa

Azalia la Negra

Lista de participantes de Survivor México 2026

Viviann Baeza — Cantante y conductora

Shada Hernández — Ingeniera química y creadora de contenido

Sahit Sosa — Modelo y actor

Julio Camejo — Actor

Rey Grupero — Comediante y creador de contenido

Anahí Izali — Actriz y participante de realities

Abel Robles — Influencer y coach fitness

Tzasna Carrasco — Atleta y diseñadora de modas

Aurélie Garzonio — Conductora y coach fitness

Javier Márquez — Atleta mexicano

Azalia Ojeda “La Negra” — Conductora y exparticipante de Big Brother

Bobby Larios — Actor, bailarín y cantante

Cuatro participantes más, cuyos nombres serán revelados antes o durante el estreno.

Premio final de Survivor México 2026

El participante que logre superar todas las pruebas físicas, alianzas y traiciones será recompensado con 2 millones de pesos.

Esta cifra, la mayor otorgada por el programa hasta la fecha, motiva a los 16 concursantes a arriesgarlo todo en cada desafío.

Qué es la reliquia en llamas y por qué distingue esta temporada

La principal novedad de la temporada es la reliquia en llamas, un objeto fragmentado que los sobrevivientes deberán reconstruir a lo largo de la competencia.

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Quien obtenga todas las piezas recibirá un beneficio estratégico especial capaz de modificar su destino en el juego.