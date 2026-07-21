Se abre nuevo registro para Apoyos del Bienestar de 30 a 64 años: estos son los apellidos que pueden inscribirse del 20 al 25 de Julio

Personas adultas mayores y mujeres hacen fila para registrarse en un módulo exterior del Banco del Bienestar y la Secretaría de Bienestar en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de las ayudas que brinda el gobierno, además de las Pensiones y Becas del Bienestar también existen los Apoyos para el Bienestar, a los cuales pueden inscribirse quienes de manera anticipada formen parte de la Pensión del Bienestar.

El registro del Apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años reabre del 20 al 25 de julio de 2026 en Módulos del Bienestar instalados en hasta 24 ciudades del país, con fechas asignadas por la letra inicial del primer apellido.

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Es importante recordar que para el grupo de 30 a 64 años el trámite solo aplica a quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad y el apoyo que pueden solicitar es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud durante julio de 2026, según lo anunciado por Eduardo Clark García subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Por si no tenías esta información, la inscripción para estos apoyos se abre cada mes y se lleva a cabo según la primera letra de tu apellido.

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Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B: Lunes.

Letra C: Martes.

Letras D, E, F: Miércoles.

Letra G: Jueves.

Letras H, I, J, K, L: Viernes.

Rezagados: Sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M: Lunes.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes.

Letra R: Miércoles.

Letras S, T, U: Jueves.

Letras V, W, X, Y, Z: Viernes.

Rezagados: Sábado.

¿Qué apellidos hacen registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años del 20 al 25 de julio 2026?

De acuerdo con la distribución de calendarios anterior, los apellidos que pueden realizar su registro esta semana son los siguientes:

Lunes 20 de julio 2026

Martínez

Morales

Mendoza

Moreno

Méndez

Medina

Márquez

Mejía

Maldonado

Miranda

Molina

Meza

Mora

Macias

Montes

Marín

Mata

Montoya

Murillo

Montiel

Mercado

Monroy

Mondragón

Medrano

Meléndez

May

Morán

Montalvo

Martín

Montero

Maya

Madrigal

Mena

Merino

Martes 21 de julio 2026

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negreta

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozo

Ocampo

Ornelas

Osuna

Ontiveros

Ordaz

Ochoa

Osorio

Pérez

Palacios

Peña

Ponce

Palomino

Padilla

Parra

Paredes

Palma

Paz

Pineda

Paez

Pascual

Pimentel

Perea

Pichardo

Pedroza

Pantoja

Quezada

Quintana

Quintero

Quijano

Quiroga

Quevedo

Quiroz

Quispe

Miércoles 22 de julio

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso

Robledo

Ruelas

Roldán

Razo

Ronquillo

Jueves 23 de julio 2026

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano

Sierra

Santillán

Soriano

Salvador

Sotelo

Torres

Trejo

Tapia

Trujillo

Téllez

Tovar

Toledo

Trinidad

Tolentino

Tejeda

Tenorio

Tello

Tinoco

Tamayo

Tirado

Terán

Uribe

Urbina

Ulloa

Ugalde

Urias

Uicab

Urbano

Uscanga

Urrutia

Ucan

Urea

Uriarte

Uriostegui

Utrera

Urzúa

Uresti

Viernes 24 de julio 2026

Vázquez

Vargas

Velázquez

Vega

Valdez

Valencia

Valenzuela

Villegas

Velasco

Villanueva

Vásquez

Villa

Vera

Villarreal

Villalobos

Wong

Walle

Wilson

Wiebe

Wences

Waldo

Wall

Williams

Wolf

Xool

Xolo

Xcotencatl

Xicohtencatl

Yépez

Yam

Yescas

Yocupicio

Yah

Yebra

Yerena

Ybarra

Yepiz

Zúñiga

Zamora

Zavala

Zárate

Zapata

Zepeda

Zaragoza

Zamudio

Zambrano

Zacarias

Zazueta

Zurita

Zavaleta

Zamarripa

Zamorano

Zermeño

Zenteno

Zetina

Zarco

Zendejas

Sábado 25 de julio 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.

Sábado 25 de julio 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente. (Gobierno de México)

¿En qué estados aplica el registro Bienestar 30 a 64 años?

Este programa se realiza únicamente en 24 ciudades de estados que cuentan con convenio con IMSS-Bienestar, entre ellos:

Mexicali (Baja California)

La Paz (Baja California Sur)

Campeche (Campeche)

Colima (Colima)

Tuxtla Gutiérrez (Chiapas)

Ciudad de México (16 alcaldías)

Chilpancingo (Guerrero)

Pachuca (Hidalgo)

Toluca (Estado de México)

Morelia (Michoacán)

Cuernavaca (Morelos)

Tepic (Nayarit)

Oaxaca (Oaxaca)

Puebla (Puebla)

Chetumal (Quintana Roo)

San Luis Potosí (San Luis Potosí)

Culiacán (Sinaloa)

Hermosillo (Sonora)

Villahermosa (Tabasco)

Ciudad Victoria (Tamaulipas)

Tlaxcala (Tlaxcala)

Xalapa (Veracruz)

Mérida (Yucatán)

Zacatecas (Zacatecas)

Qué es la credencialización del Servicio Universal de Salud

La credencialización del Servicio Universal de Salud (SUS) es el proceso mediante el cual las personas reciben una credencial o tarjeta que las identifica como beneficiarias del sistema de salud pública en México.

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Esta credencial permite acceder a los servicios médicos que ofrece el SUS en hospitales, clínicas y centros de salud del sector público.

El objetivo de la credencialización es registrar y organizar a los usuarios, asegurando que todos tengan acceso a servicios médicos gratuitos o subsidiados, independientemente de su afiliación previa a otras instituciones como IMSS o ISSSTE. Además, la credencial funciona como un medio de control y seguimiento para la atención, historial clínico y derechos de los pacientes dentro del sistema de salud universal.

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El proceso suele implicar la entrega de documentos de identificación y, en algunos casos, la actualización de datos personales y médicos. Una vez registrado, el usuario recibe la credencial física o digital que debe presentar al solicitar atención médica en las unidades del SUS.