Se abre nuevo registro para Apoyos del Bienestar de 30 a 64 años: estos son los apellidos que pueden inscribirse del 20 al 25 de Julio

Como parte de las ayudas que brinda el gobierno, además de las Pensiones y Becas del Bienestar también existen los Apoyos para el Bienestar, a los cuales pueden inscribirse quienes de manera anticipada formen parte de la Pensión del Bienestar.
El registro del Apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años reabre del 20 al 25 de julio de 2026 en Módulos del Bienestar instalados en hasta 24 ciudades del país, con fechas asignadas por la letra inicial del primer apellido.
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Es importante recordar que para el grupo de 30 a 64 años el trámite solo aplica a quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad y el apoyo que pueden solicitar es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud durante julio de 2026, según lo anunciado por Eduardo Clark García subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.
Por si no tenías esta información, la inscripción para estos apoyos se abre cada mes y se lleva a cabo según la primera letra de tu apellido.
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Primera y tercera semana de cada mes:
Letras A, B: Lunes.
Letra C: Martes.
Letras D, E, F: Miércoles.
Letra G: Jueves.
Letras H, I, J, K, L: Viernes.
Rezagados: Sábado.
Segunda y cuarta semana de cada mes:
Letra M: Lunes.
Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes.
Letra R: Miércoles.
Letras S, T, U: Jueves.
Letras V, W, X, Y, Z: Viernes.
Rezagados: Sábado.
¿Qué apellidos hacen registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años del 20 al 25 de julio 2026?
De acuerdo con la distribución de calendarios anterior, los apellidos que pueden realizar su registro esta semana son los siguientes:
Lunes 20 de julio 2026
- Martínez
- Morales
- Mendoza
- Moreno
- Méndez
- Medina
- Márquez
- Mejía
- Maldonado
- Miranda
- Molina
- Meza
- Mora
- Macias
- Montes
- Marín
- Mata
- Montoya
- Murillo
- Montiel
- Mercado
- Monroy
- Mondragón
- Medrano
- Meléndez
- May
- Morán
- Montalvo
- Martín
- Montero
- Maya
- Madrigal
- Mena
- Merino
Martes 21 de julio 2026
- Navarro
- Navarrete
- Nava
- Nieto
- Noriega
- Nuno
- Núñez
- Negreta
- Naranjo
- Ñacul
- Ortíz
- Olivas
- Oliva
- Oliveros
- Olmos
- Oropeza
- Ortega
- Orozo
- Ocampo
- Ornelas
- Osuna
- Ontiveros
- Ordaz
- Ochoa
- Osorio
- Pérez
- Palacios
- Peña
- Ponce
- Palomino
- Padilla
- Parra
- Paredes
- Palma
- Paz
- Pineda
- Paez
- Pascual
- Pimentel
- Perea
- Pichardo
- Pedroza
- Pantoja
- Quezada
- Quintana
- Quintero
- Quijano
- Quiroga
- Quevedo
- Quiroz
- Quispe
Miércoles 22 de julio
- Rodríguez
- Ruiz
- Romero
- Rangel
- Robles
- Rosas
- Rubio
- Reyes
- Rivera
- Ramírez
- Rocha
- Ríos
- Rivas
- Rojas
- Ramos
- Rendón
- Rincón
- Reynoso
- Robledo
- Ruelas
- Roldán
- Razo
- Ronquillo
Jueves 23 de julio 2026
- Sánchez
- Salazar
- Santiago
- Soto
- Silva
- Sandoval
- Solís
- Santos
- Salas
- Serrano
- Salinas
- Suárez
- Sosa
- Salgado
- Segura
- Saucedo
- Santana
- Solano
- Sierra
- Santillán
- Soriano
- Salvador
- Sotelo
- Torres
- Trejo
- Tapia
- Trujillo
- Téllez
- Tovar
- Toledo
- Trinidad
- Tolentino
- Tejeda
- Tenorio
- Tello
- Tinoco
- Tamayo
- Tirado
- Terán
- Uribe
- Urbina
- Ulloa
- Ugalde
- Urias
- Uicab
- Urbano
- Uscanga
- Urrutia
- Ucan
- Urea
- Uriarte
- Uriostegui
- Utrera
- Urzúa
- Uresti
Viernes 24 de julio 2026
- Vázquez
- Vargas
- Velázquez
- Vega
- Valdez
- Valencia
- Valenzuela
- Villegas
- Velasco
- Villanueva
- Vásquez
- Villa
- Vera
- Villarreal
- Villalobos
- Wong
- Walle
- Wilson
- Wiebe
- Wences
- Waldo
- Wall
- Williams
- Wolf
- Xool
- Xolo
- Xcotencatl
- Xicohtencatl
- Yépez
- Yam
- Yescas
- Yocupicio
- Yah
- Yebra
- Yerena
- Ybarra
- Yepiz
- Zúñiga
- Zamora
- Zavala
- Zárate
- Zapata
- Zepeda
- Zaragoza
- Zamudio
- Zambrano
- Zacarias
- Zazueta
- Zurita
- Zavaleta
- Zamarripa
- Zamorano
- Zermeño
- Zenteno
- Zetina
- Zarco
- Zendejas
Sábado 25 de julio 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.
¿En qué estados aplica el registro Bienestar 30 a 64 años?
Este programa se realiza únicamente en 24 ciudades de estados que cuentan con convenio con IMSS-Bienestar, entre ellos:
- Mexicali (Baja California)
- La Paz (Baja California Sur)
- Campeche (Campeche)
- Colima (Colima)
- Tuxtla Gutiérrez (Chiapas)
- Ciudad de México (16 alcaldías)
- Chilpancingo (Guerrero)
- Pachuca (Hidalgo)
- Toluca (Estado de México)
- Morelia (Michoacán)
- Cuernavaca (Morelos)
- Tepic (Nayarit)
- Oaxaca (Oaxaca)
- Puebla (Puebla)
- Chetumal (Quintana Roo)
- San Luis Potosí (San Luis Potosí)
- Culiacán (Sinaloa)
- Hermosillo (Sonora)
- Villahermosa (Tabasco)
- Ciudad Victoria (Tamaulipas)
- Tlaxcala (Tlaxcala)
- Xalapa (Veracruz)
- Mérida (Yucatán)
- Zacatecas (Zacatecas)
Qué es la credencialización del Servicio Universal de Salud
La credencialización del Servicio Universal de Salud (SUS) es el proceso mediante el cual las personas reciben una credencial o tarjeta que las identifica como beneficiarias del sistema de salud pública en México.
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Esta credencial permite acceder a los servicios médicos que ofrece el SUS en hospitales, clínicas y centros de salud del sector público.
El objetivo de la credencialización es registrar y organizar a los usuarios, asegurando que todos tengan acceso a servicios médicos gratuitos o subsidiados, independientemente de su afiliación previa a otras instituciones como IMSS o ISSSTE. Además, la credencial funciona como un medio de control y seguimiento para la atención, historial clínico y derechos de los pacientes dentro del sistema de salud universal.
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El proceso suele implicar la entrega de documentos de identificación y, en algunos casos, la actualización de datos personales y médicos. Una vez registrado, el usuario recibe la credencial física o digital que debe presentar al solicitar atención médica en las unidades del SUS.
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