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Jürgen Klinsmann, leyenda de Alemania, admite que no entiende cómo México perdió con Inglaterra en el Mundial 2026

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel resistió a la inferioridad numérica, la altitud y la presión de más de 80 mil aficionados en el Estadio Azteca

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El campeón mundial de 1990 destacó que la Selección Mexicana no logró capitalizar su ventaja en el dramático duelo de octavos de final. AFP/REUTERS
El campeón mundial de 1990 destacó que la Selección Mexicana no logró capitalizar su ventaja en el dramático duelo de octavos de final. AFP/REUTERS

El Mundial 2026 dejó partidos memorables, pero pocos tan cargados de drama y simbolismo como el México vs Inglaterra en el Estadio Azteca.

La derrota del Tri por 3-2 en octavos de final sigue generando debate, y voces autorizadas como la de Jürgen Klinsmann han subrayado lo inesperado del resultado.

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En la previa de la final del Mundial 2026, Klinsmann afirmó que no comprende cómo Inglaterra ganó en Ciudad de México pese a la altitud y la presión del Estadio Azteca. REUTERS/Amanda Perobelli
En la previa de la final del Mundial 2026, Klinsmann afirmó que no comprende cómo Inglaterra ganó en Ciudad de México pese a la altitud y la presión del Estadio Azteca. REUTERS/Amanda Perobelli

El exdelantero alemán, campeón del mundo en 1990, confesó en la previa de la final en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey que no logra comprender cómo Inglaterra pudo imponerse en un escenario que históricamente favorece a México.

La ventaja mexicana en el Azteca

Antes del partido, la narrativa era clara: la Selección Mexicana tenía condiciones naturales que lo favorecían. En palabras del propio Klinsmann: “No puedo explicar cómo Inglaterra logró ganar, ya que todo estaba en su contra: la altitud, la presión, jugar en Ciudad de México…”.

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  • Altitud de la Ciudad de México: a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, un factor que desgasta a los equipos europeos.
  • Presión de la afición: más de 80 mil personas convirtieron el recinto en una caldera, respaldando cada jugada del Tri.
  • Historia del Azteca: escenario mítico donde México ha construido una auténtica fortaleza.
Más de 80 mil aficionados impulsaron a la Selección Mexicana en el Coloso de Santa Úrsula, convirtiendo el ambiente en un elemento clave del partido. REUTERS/Henry Romero
Más de 80 mil aficionados impulsaron a la Selección Mexicana en el Coloso de Santa Úrsula, convirtiendo el ambiente en un elemento clave del partido. REUTERS/Henry Romero

El propio Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, reconoció que el partido sería de lo más complicado para sus jugadores por las condiciones climáticas e historia del Coloso de Santa Úrsula.

El partido más sorpresivo del Mundial 2026

El desarrollo del encuentro en el Azteca rompió las expectativas. México llegaba con confianza tras no recibir goles y anotar 8 en las fases previas, pero los Tres Leones resistieron las condiciones adversas y lograron un triunfo sorpresivo para muchos.

  • México llegaba con confianza: tres victorias en la fase de grupos y triunfo sobre Ecuador en dieciseisavos.
  • Inglaterra resistió: pese a la presión y a jugar con diez hombres durante varios minutos, logró imponerse 3-2.
  • Klinsmann lo calificó como el más sorprendente: para él, Inglaterra ganó en condiciones imposibles.
El Tri llegó con gran confianza al enfrentamiento contra los Tres Leones, tras echar con autoridad a la Selección de Ecuador. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Tri llegó con gran confianza al enfrentamiento contra los Tres Leones, tras echar con autoridad a la Selección de Ecuador. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Tri vendió cara la derrota, con jugadores como Erik Lira destacando el orgullo de competir: "no sólo somos 26, somos millones de mexicanos que queremos hacer historia“.

Las lecturas de las leyendas mundialistas

El México vs Inglaterra se convertirá sin duda en uno de los más recordados de la historia y generó interpretaciones opuestas entre leyendas del futbol. Klinsmann, por ejemplo, lo vio como una hazaña épica contra todo pronóstico.

En contraste, Michael Owen lo calificó como el inicio de la caída inglesa, asegurando que “México fue lo peor que le pudo haber pasado a Inglaterra”.

Michael Owen, leyenda de Inglaterra, confesó que enfrentar a México fue lo peor que le pudo pasar a su selección. REUTERS/David Klein
Michael Owen, leyenda de Inglaterra, confesó que enfrentar a México fue lo peor que le pudo pasar a su selección. REUTERS/David Klein

Mientras tanto, analistas mexicanos como Jared Borgetti coincidieron en que el Tri mostró carácter y que la derrota dejó un sabor distinto al de pasadas Copas del Mundo.

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