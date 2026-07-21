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Balneario IMSS Oaxtepec: precios, horarios y cómo llegar desde CDMX

El balneario IMSS Oaxtepec ofrece albercas, camping y hospedaje a precios accesibles

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Infografía de precios y hospedaje en IMSS Oaxtepec 2026 con tarifas de acceso y opciones de alojamiento ilustradas.
Tarifas de acceso y hospedaje 2026 en balneario IMSS Oaxtepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balneario IMSS Oaxtepec se ubica a 97 kilómetros de la Ciudad de México y está administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ubicado en el municipio de Yautepec, Morelos, este centro ofrece opciones de hospedaje, zonas de camping y acceso diario a sus albercas.

Los precios varían según el servicio y la edad de los visitantes, con tarifas diferenciadas para adultos y niños.

Las salidas de autobuses desde la Ciudad de México comienzan desde las primeras horas de la mañana, facilitando la llegada tanto entre semana como en fines de semana.

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Tarifas 2026 para el acceso y hospedaje en el balneario IMSS Oaxtepec

El costo de entrada para el balneario es de 165 pesos mexicanos para adultos y 105 pesos para niños.

Esta tarifa permite el acceso a las instalaciones acuáticas y áreas comunes del complejo, sin incluir servicios adicionales ni hospedaje.

Para quienes buscan pernoctar, el balneario cuenta con casas, cabañas, hoteles y zonas de campamento.

Las casas, con capacidad para siete personas, tienen un costo de 3,760 pesos por noche, mientras que las cabañas para cinco personas cuestan 2,950 pesos.

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El hotel ejecutivo ofrece habitaciones dobles por 1,555 pesos, y las suites master por 1,935 pesos.

El hotel familiar dispone de habitaciones para seis personas por 1,400 pesos y para cuatro personas por 1,035 pesos.

El área conocida como Exconvento ofrece habitaciones cuádruples por 880 pesos. Por cada persona adicional, la cuota es de 295 pesos.

Para quienes prefieren acampar, el acceso cuesta 195 pesos para adultos y 120 pesos para niños.

El estacionamiento tiene un costo de 85 pesos por automóvil y 155 pesos para autobuses.

Vista aérea de varias piscinas, trampolines, palmeras, césped, edificios, sombrillas y personas en un complejo
La tarifa permite el acceso a las instalaciones acuáticas y áreas comunes del complejo, sin incluir servicios adicionales ni hospedaje. (Centros Vacacionales IMSS)

Horarios de operación y recomendaciones para visitantes

Las instalaciones del balneario permiten el ingreso desde horas tempranas, aunque el horario exacto puede variar según la temporada y el tipo de servicio contratado.

Se recomienda reservar con antelación, especialmente en períodos vacacionales, debido a la alta demanda.

Entre las sugerencias para los viajeros, el sitio oficial destaca la importancia de preparar el equipaje con elementos esenciales como traje de baño, bloqueador solar, toallas y ropa cómoda.

Aquellos que optan por el campamento deben llevar equipo propio, incluyendo casa de campaña, colchonetas y artículos de higiene personal.

El centro vacacional se sitúa a 1,360 metros sobre el nivel del mar, lo que contribuye a un clima agradable durante gran parte del año.

Flores púrpuras con hojas verdes, piscina de agua azul, pavimento claro, escaleras metálicas, un edificio de ladrillo y barandilla blanca
El balneario cuenta con casas, cabañas, hoteles y zonas de campamento. (Centros Vacacionales IMSS)

Cómo llegar desde la Ciudad de México al balneario IMSS Oaxtepec

El acceso desde la Ciudad de México es directo y sencillo.

Desde la Terminal de Autobuses de Taxqueña parten varias líneas hacia Oaxtepec: Estrella Roja tiene salidas cada 30 minutos entre semana y cada 20 minutos los fines de semana, a partir de las 5:00 de la mañana.

Las líneas Ómnibus Cristóbal Colón y Pullman de Morelos ofrecen salidas cada diez minutos desde las 4:30 de la mañana.

Los visitantes pueden consultar los horarios y tarifas de los autobuses directamente en las páginas oficiales de cada línea, ya que estos pueden cambiar según la temporada o los días de la semana.

Quienes viajan desde Puebla encuentran opciones similares en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), donde Estrella Roja y otros servicios ofrecen salidas frecuentes desde las 5:00 de la mañana, tanto en modalidad ejecutiva como ordinaria.

Opciones de transporte desde otras ciudades cercanas

Para quienes parten de Cuernavaca, la línea Estrella Roja conecta con Oaxtepec cada 15 minutos por la autopista y cada 30 minutos por el libramiento, desde las 6:00 de la mañana.

Si el viaje comienza en ciudades como Iguala, Chilpancingo o Acapulco, se recomienda llegar primero a Cuernavaca para hacer la conexión.

La línea Estrella de Oro ofrece salidas desde Cuernavaca cada hora entre las 6:00 y las 21:00.

Infografía con ilustraciones de un autobús, palmeras, toboganes de agua y texto con horarios y rutas de autobuses hacia Oaxtepec.
Horarios y rutas de autobús a Oaxtepec desde México, Puebla y Cuernavaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Información adicional y contacto

El balneario IMSS Oaxtepec se encuentra sobre el kilómetro 27 de la carretera México-Cuautla, en el municipio de Yautepec, con código postal 62738.

Para quienes desean utilizar herramientas digitales, la ubicación está disponible en Google Maps desde el portal oficial.

Es recomendable consultar frecuentemente el sitio web para actualizaciones sobre tarifas, horarios y medidas de operación.

Viajar al balneario IMSS Oaxtepec supone una alternativa accesible para quienes buscan escapar del ritmo de la ciudad y disfrutar de áreas acuáticas y naturales.

La variedad de opciones de hospedaje y la conectividad desde diversas ciudades facilitan la organización de visitas familiares, escolares o de grupos grandes.

Piscina exterior con bañistas. Un salvavidas bajo una estructura de techo rojo. Vegetación densa rodea la piscina. Varias sombrillas de techo rojo
Entre las sugerencias para los viajeros, el sitio oficial destaca la importancia de preparar el equipaje con elementos esenciales como traje de baño, bloqueador solar, toallas y ropa cómoda. (Centros Vacacionales IMSS)

Todas las tarifas y horarios pueden estar sujetos a cambios, por lo que se aconseja confirmar la información antes de planificar la visita.

Para dudas específicas, los canales oficiales del IMSS y del centro vacacional ofrecen atención personalizada.

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