Estos serían los primero rivales a los que se enfrentaría México con Rafa Márquez como DT

Con Colombia y Perú encabezando la lista de rivales, Márquez tendrá la oportunidad de hacer sus primeros ajustes en el Tri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Rafael Márquez como Director Técnico al banquillo tricolor representa un nuevo ciclo para la Selección Mexicana.

El conjunto nacional ya tendría definida una agenda de partidos amistosos que marcarán el inicio de su gestión rumbo al Mundial de 2030.

Rafael Márquez asumió como director técnico de la Selección Mexicana e iniciará un nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030. REUTERS/Henry Romero

El calendario incluiría rivales sudamericanos y norteamericanos, así como sedes inéditas para el Tri en Estados Unidos. La gira formaría parte de una estrategia para cumplir compromisos comerciales y probar a los jugadores que podrían consolidarse en la nueva etapa.

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Colombia inauguraría el ciclo Márquez

Aunque en un principio se manejaron versiones sobre enfrentar a Cabo Verde y han surgido rumores de un partido ante Inglaterra, los primeros duelos confirmados serían contra selecciones de la región.

De acuerdo con el reporte de medios como Milenio y mediotiempo, el debut de México con Márquez al frente sería ante Colombia en una ciudad donde el Tri nunca ha jugado antes.

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Este partido, programado para el 26 de septiembre , marcará el primer examen para el cuerpo técnico y la plantilla.

Baltimore recibe por primera vez a la selección mayor de México .

Los jugadores buscarán mostrar su nivel desde el arranque del proceso de Márquez.

La Selección Colombia llegó a la misma instancia que México en el Mundial 2026: los octavos de final. REUTERS/Bernadett Szabo

En este sentido, la decisión de elegir Baltimore respondería no sólo al interés deportivo, sino también a la oportunidad de expandir la base de seguidores del equipo nacional en la Costa Este.

Perú, el siguiente desafío sería en Nueva Jersey

Después del estreno, la Selección Mexicana enfrentará a Perú en Nueva Jersey, el 29 de septiembre.

Nueva Jersey es una de las zonas con más seguidores del Tri en Estados Unidos .

Perú ya habría incluido este partido en su calendario oficial.

Márquez podrá ensayar diferentes variantes tácticas con su plantel.

Tras enfrentar a España en Puebla, Perú se encontraría con un nuevo obstáculo mexicano en el calendario anual. REUTERS/Eloisa Sanchez

El objetivo es aprovechar el apoyo local y observar cómo responden los dirigidos por Rafa ante estilos de juego variados.

Chile y Estados Unidos, a la espera de confirmación

Para completar la gira, la Federación Mexicana y la empresa SUM continuarían avanzando en negociaciones con Estados Unidos y Chile para disputar dos partidos adicionales.

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Ambos rivales están en proceso de confirmación.

El calendario responde a la unión de las Fechas FIFA de septiembre y octubre .

También se han manejado rumores sobre enfrentar a Inglaterra, aunque no hay negociación avanzada.

La FMF ya estaría orquestando un encuentro contra el acérrimo rival para cerrar el calendario del Tri en 2026. REUTERS/Fernando Carranza

De esta manera los amistosos permitirían al Káiser ajustar su plantilla antes de regresar a la competencia oficial en noviembre.