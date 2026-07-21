México Deportes

Estos serían los primero rivales a los que se enfrentaría México con Rafa Márquez como DT

La Selección Mexicana debutará con su nuevo estratega el 26 de septiembre en un amistoso que inaugurará la ruta hacia 2030

Guardar
Google icon
Con Colombia y Perú encabezando la lista de rivales, Márquez tendrá la oportunidad de hacer sus primeros ajustes en el Tri. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con Colombia y Perú encabezando la lista de rivales, Márquez tendrá la oportunidad de hacer sus primeros ajustes en el Tri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Rafael Márquez como Director Técnico al banquillo tricolor representa un nuevo ciclo para la Selección Mexicana.

El conjunto nacional ya tendría definida una agenda de partidos amistosos que marcarán el inicio de su gestión rumbo al Mundial de 2030.

Rafael Márquez asumió como director técnico de la Selección Mexicana e iniciará un nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030. REUTERS/Henry Romero
Rafael Márquez asumió como director técnico de la Selección Mexicana e iniciará un nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030. REUTERS/Henry Romero

El calendario incluiría rivales sudamericanos y norteamericanos, así como sedes inéditas para el Tri en Estados Unidos. La gira formaría parte de una estrategia para cumplir compromisos comerciales y probar a los jugadores que podrían consolidarse en la nueva etapa.

PUBLICIDAD

Colombia inauguraría el ciclo Márquez

Aunque en un principio se manejaron versiones sobre enfrentar a Cabo Verde y han surgido rumores de un partido ante Inglaterra, los primeros duelos confirmados serían contra selecciones de la región.

De acuerdo con el reporte de medios como Milenio y mediotiempo, el debut de México con Márquez al frente sería ante Colombia en una ciudad donde el Tri nunca ha jugado antes.

PUBLICIDAD

  • Este partido, programado para el 26 de septiembre, marcará el primer examen para el cuerpo técnico y la plantilla.
  • Baltimore recibe por primera vez a la selección mayor de México.
  • Los jugadores buscarán mostrar su nivel desde el arranque del proceso de Márquez.
La Selección Colombia llegó a la misma instancia que México en el Mundial 2026: los octavos de final. REUTERS/Bernadett Szabo
La Selección Colombia llegó a la misma instancia que México en el Mundial 2026: los octavos de final. REUTERS/Bernadett Szabo

En este sentido, la decisión de elegir Baltimore respondería no sólo al interés deportivo, sino también a la oportunidad de expandir la base de seguidores del equipo nacional en la Costa Este.

Perú, el siguiente desafío sería en Nueva Jersey

Después del estreno, la Selección Mexicana enfrentará a Perú en Nueva Jersey, el 29 de septiembre.

  • Nueva Jersey es una de las zonas con más seguidores del Tri en Estados Unidos.
  • Perú ya habría incluido este partido en su calendario oficial.
  • Márquez podrá ensayar diferentes variantes tácticas con su plantel.
Tras enfrentar a España en Puebla, Perú se encontraría con un nuevo obstáculo mexicano en el calendario anual. REUTERS/Eloisa Sanchez
Tras enfrentar a España en Puebla, Perú se encontraría con un nuevo obstáculo mexicano en el calendario anual. REUTERS/Eloisa Sanchez

El objetivo es aprovechar el apoyo local y observar cómo responden los dirigidos por Rafa ante estilos de juego variados.

Chile y Estados Unidos, a la espera de confirmación

Para completar la gira, la Federación Mexicana y la empresa SUM continuarían avanzando en negociaciones con Estados Unidos y Chile para disputar dos partidos adicionales.

  • Ambos rivales están en proceso de confirmación.
  • El calendario responde a la unión de las Fechas FIFA de septiembre y octubre.
  • También se han manejado rumores sobre enfrentar a Inglaterra, aunque no hay negociación avanzada.
La FMF ya estaría orquestando un encuentro contra el acérrimo rival para cerrar el calendario del Tri en 2026. REUTERS/Fernando Carranza
La FMF ya estaría orquestando un encuentro contra el acérrimo rival para cerrar el calendario del Tri en 2026. REUTERS/Fernando Carranza

De esta manera los amistosos permitirían al Káiser ajustar su plantilla antes de regresar a la competencia oficial en noviembre.

Temas Relacionados

Rafa MárquezSelección MexicanaMundial 2030mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de julio: alerta por lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas en estos estados

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de julio: alerta por lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas en estos estados

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 21 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 21 de julio

Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana

Mario Iván “N” enfrenta otro proceso por la portación de un arma de fuego, encabezado por la FGR debido al calibre, por la posible comisión de un delito federal

Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de julio? tránsito lento en la línea B por revisión en las vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de julio? tránsito lento en la línea B por revisión en las vías

Quién es Lucila Ayala, la magistrada que asegura tener ganada la gubernatura de Sinaloa

La integrante del Tribunal de Justicia Administrativa mantiene su aspiración en el proceso interno de Morena, descartó pedir licencia y defendió su permanencia en el cargo

Quién es Lucila Ayala, la magistrada que asegura tener ganada la gubernatura de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana

Ernesto Ruffo Appel promueve amparo contra detención por huachicol fiscal

Motel donde tiktoker halló un cadáver y localizaron a Debanhi Escobar opera sin custodia pese a su historial

El riesgo que corren las hijas de “El Mayo” Zambada tras su sentencia, según analista de la UNAM

ENTRETENIMIENTO

Letra completa de ‘Yo quiero fama’, la canción oficial de La Casa de los Famosos México 2026

Letra completa de ‘Yo quiero fama’, la canción oficial de La Casa de los Famosos México 2026

Bárbara Mori, Natalia Téllez y Ximena Sariñana estrenarán nueva temporada de Las Azules, la serie policiaca inspirada en hechos reales

Memo Schutz responde si entrar a La Casa de los Famosos México puede afectar su reputación: “El deporte también es entretenimiento”

¿Quién es Memo Schutz? El comentarista deportivo de TUDN que llega a La Casa de los Famosos México 2026

Tres cuartos, nuevas reglas y más interacción: los cambios que revolucionan La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Cómo votar por Julián Quiñones en la FIFA para aparecer en el Once Ideal de Mundial 2026

Cómo votar por Julián Quiñones en la FIFA para aparecer en el Once Ideal de Mundial 2026

Chivas: cuáles son los únicos dos equipos de la Liga MX que Gabriel Milito no ha podido derrotar

Memo Schutz responde si entrar a La Casa de los Famosos México puede afectar su reputación: “El deporte también es entretenimiento”

Diego Pacheco reta a Jaime Munguía tras vencer al estadounidense Immanuwel Aleem

Fan mexicano pierde el control tras la derrota de Argentina y destruye su televisión frente a toda su familia