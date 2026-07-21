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Letra completa de ‘Yo quiero fama’, la canción oficial de La Casa de los Famosos México 2026

La producción confirmó el regreso de uno de los temas más populares del reality con un nuevo elenco de intérpretes

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La Casa de los Famosos - (Marco Ruiz)
La Casa de los Famosos - (Marco Ruiz)

La conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México 2026 no solo sirvió para presentar a dos nuevos participantes, Memo Schutz y Yanet García. Durante la transmisión en vivo, la productora Rosa María Noguerón confirmó quiénes serán los encargados de interpretar el tema oficial de esta temporada, una decisión que sorprendió a los seguidores del reality.

La productora explicó que “La Jefa decidió que se volviera a tener el tema de la segunda temporada”, por lo que el programa recuperará “Yo quiero fama”, una canción que alcanzó gran popularidad entre la audiencia y que se convirtió en uno de los temas más recordados del formato.

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Además, adelantó que esta nueva versión reunirá varias voces. Estará interpretado por diferentes voces como Elaine Haro, Wendy Guevara, Ninel Conde y Yahir, comentó Rosa María Noguerón. También dejó abierta la incógnita sobre un quinto intérprete al señalar que “hay una voz extra que se espera que se descubra de aquí al domingo”, día en el que se revelará su identidad.

¿Quiénes son los nuevos habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Memo Schutz - (Infobae México)
Memo Schutz - (Infobae México)

La producción hoy dió a conocer la participación de Memo Schutz y Yanet García, quienes fueron presentados durante la conferencia de prensa más reciente como nuevos integrantes del reality.

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Memo Schutz es un conductor y comunicador con trayectoria en medios de comunicación y programas de entretenimiento, mientras que Yanet García alcanzó gran popularidad como presentadora del clima y posteriormente amplió su carrera en televisión y plataformas digitales.

Con estas incorporaciones, la lista oficial de habitantes continúa creciendo conforme avanzan las revelaciones organizadas por la producción, que mantiene en reserva la identidad de los participantes restantes hasta las siguientes presentaciones oficiales.

El regreso de “Yo quiero fama” revive uno de los temas más exitosos del reality

La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados (RS)
La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados (RS)

La decisión de recuperar “Yo quiero fama” representa el regreso de la canción que identificó a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. En aquella edición, el tema fue interpretado por Matute y rápidamente ganó notoriedad entre los seguidores del programa.

Gracias a su amplia difusión en redes sociales y a la presencia constante durante las transmisiones del reality, la canción se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de esa temporada, consolidándose como uno de los temas más escuchados relacionados con el formato.

Para la edición 2026, la producción apostó por mantener la esencia de la canción, pero con una nueva interpretación colectiva encabezada por Elaine Haro, Wendy Guevara, Ninel Conde y Yahir, además de una voz adicional que todavía permanece en secreto y será revelada antes del estreno del programa.

Letra oficial de la canción

Logo tridimensional del programa La Casa de los Famosos México con letras grandes y gruesas en azul brillante sobre un fondo abstracto y borroso.
El logo tridimensional del programa de televisión La Casa de los Famosos México se muestra con letras azules y un fondo difuminado de tonos pastel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Oh! Fama, quiero ver fama

Quiero ver La Casa De Los Famosos

Aquí todo puede pasar

Tiene todo, piénselo y a quién van a nominar

Fama, quiero ver fama

Quiero ver La Casa De Los Famosos

Nada está escrito en esta casa

¡Oh, oh, oh, oh! Quiero ver La Casa De Los Famosos

¡Oh, oh, oh, oh!

Nadie sabe qué pueda pasar

¡Oh, oh, oh, oh!

Quiero ver La Casa De Los Famosos ¡Eh, México!

Quiero conectarme ya y saber lo que es tendencia

Es un fenómeno, es casi mágicoEntra por todos lados

Quiero saber qué está pasandoDame, dame una señal

Todo se enciende en la casa y no hay salida

Todo puede pasar somos testigos eternos de lo que pasa aquíNadie puede mentir

Fama, quiero ver fama

Quiero ver La Casa De Los Famosos

Aquí todo puede pasarTiene todo, piénselo y a quién van a nominar

Fama, quiero ver fama

Quiero ver La Casa De Los Famosos

Nada está escrito en esta casa

¡Oh, oh, oh, oh!

Quiero ver La Casa De Los Famosos

¡Oh, oh, oh, oh!Nadie sabe qué pueda pasar¡

Oh, oh, oh, oh!

Quiero ver La Casa De Los Famosos ¡Eh, México!

Fama, quiero ver fama

Quiero ver La Casa De Los Famosos

Aquí todo puede pasarTiene todo, piénselo y a quién van a nominar

Fama, quiero ver fama

Quiero ver La Casa De Los Famosos

Nada está escrito en esta casa

¡Oh, oh, oh, oh! Quiero ver La Casa De Los Famosos

¡Oh, oh, oh, oh! Nadie sabe qué pueda pasar

¡Oh, oh, oh, oh! Quiero ver La Casa De Los Famosos ¡Eh, México!

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